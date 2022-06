Oikeuden mukaan kumpikin syytetyistä on vastuussa uhrin kuolemasta. Rikosnimikkeeseen otetaan kantaa, kun miesten mielentila ja vaarallisuus on tutkittu.

Sellimurhasta syytetyistä miehistä vanhempi on herättänyt huomiota riehumalla oikeussalissa ja näyttämällä erilaisia käsimerkkejä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden mukaan molemmat Vantaan sellimurhasta syytetyt miehet olivat vastuussa uhrin kuolemasta. Oikeus piti tekoa erityisen raakana ja julmana, sillä uhria oli nöyryytetty ja kidutettu monin eri tavoin parin vuorokauden ajan.

Ennen rangaistuksen määräämistä miesten mielentila tutkitaan ja vaarallisuus arvioidaan. Tutkimuksen jälkeen oikeus päättää, oliko kyse murhasta, kuten syyttäjä esittää.

Oikeuden mukaan molemmat miehet olivat myös raiskanneet uhrin. Oikeus ottaa vasta mielentilatutkimuksen jälkeen kantaa siihen, oliko teko lain näkökulmasta törkeä.

Henkirikos tapahtui tammikuun lopussa Vantaan vankilan matkasellissä.

Syyttäjä vaatii 19- ja 23-vuotiaille syytetyille ensisijaisesti elinkautista vankeutta murhasta.

Toissijaisesti heille vaaditaan yhdistelmärangaistusta. Se tarkoittaisi, etteivät he pääsisi lainkaan ehdonalaiseen vapauteen tai koevapauteen määräaikaisesta vankeudesta, vaan joutuisivat suorittamaan koko rangaistuksen.

Yhdistelmärangaistus voidaan tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Molemmilla syytetyillä on aiemmat tuomiot henkirikoksen yrityksestä. 23-vuotias on tuomittu muun muassa murhan yrityksestä kymmenen ja puolen vuoden vankeuteen, mutta hän on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

19-vuotias puolestaan on saanut isänsä tapon yrityksestä kolme ja puoli vuotta vankeutta.

Oikeus totesi välituomiossaan, että tapahtumat ovat edenneet pitkälti siten kuin syyttäjä on esittänyt.

Nuorempi syytetty aloitti uhrin pahoinpitelyn ja jatkoi sitä seuraavana päivänä. Kun vanhempi syytetty pääsi pyyntönsä mukaisesti samaan selliin, pahoinpitely koveni ja raaistui.

Aluksi miesten tavoitteena ei oikeuden mukaan ollut tappaa uhria, mutta he lietsoivat toisiaan niin, että raakuus lisääntyi.

Hengenvaarallisia vammoja uhrille aiheutettiin muun muassa polttamalla kuumalla vedellä. Asiantuntijan mukaan ihovauriot olivat niin laajoja ja vaikeita, että uhri olisi saattanut kuolla tulehduksiin, vaikka hän olisi päässyt hoitoon.

Lopulta nuorempi syytetty pakotti uhrin kirjoittamaan sanelusta itsemurhakirjeen. Tämän jälkeen pahoinpitely alkoi tähdätä uhrin tappamiseen, oikeus jatkoi.

Vartijoiden käynnin aikana nuorempi miehistä meni sellin ovelle varmistamaan, ettei kukaan sellissä olijoista pysty viestittämään vartijoille tapahtumista. Tämän jälkeen molemmat syytetyt tukehduttivat uhrin hengiltä muovipussin avulla.

Oikeus totesi, että yllyttäessään toisiaan molemmat ovat vastuussa myös toistensa teoista.

Vasta mielentilatutkimuksen jälkeen oikeus ratkaisee, oliko teko tehty vakaasta harkinnasta.

Erityisen raakaa ja julmaa se oli, sillä teko kohdistui puolustuskyvyttömään uhriin. Miehillä oli teon aikana ollut aikaa harkita tekoaan ja luopua siitä, mutta he ovat jatkaneet, oikeus totesi.

Murhan motiivina oli syyttäjän mukaan se, että uhri oli aiemmin tuomittu alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Murhan lisäksi miehiä syytetään uhrin törkeistä raiskauksista.

Molemmat miehet kiistävät murhasyytteen. Nuorempi myöntää kohdistaneensa uhriin väkivaltaa, mutta vanhempi sanoi oikeudessa epäilevänsä, että hänet on yritetty lavastaa syylliseksi.

Käräjillä nuorempi mies ottikin syyn rikoksesta kokonaan itselleen. Esitutkinnassa hän oli kuvaillut vanhemman syytetyn tekemisiä.

Vanhempi syytetty käyttäytyi oikeudessa hyvin poikkeuksellisesti ja arvaamattomasti. Hän alkoi ensimmäisenä istuntopäivänä riehua salissa, ja hänet jouduttiin taltuttamaan voimakeinoin.

Kun syytettyjä myöhemmin kuultiin oikeudessa, he istuivat eri saleissa videoyhteyden päässä toisistaan. Tästä huolimatta 23-vuotiaan mikrofoni jouduttiin mykistämään, koska hän alkoi huudella kesken 19-vuotiaan kuulemiseen.