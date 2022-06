Lämpötilat voivat kivuta hellerajan tuntumaan ja jopa yli Etelä- ja Kaakkois-Suomessa.

Jos rannalle on kaivannut, tänään lauantaina siihen on todennäköisesti luvassa ainakin hyvät olosuhteet. Luvassa on monin paikoin nimittäin tähänastisen kesän lämpimin päivä.

Hellerajaakin voidaan kolkutella tai jopa ylittää maan etelä- ja kaakkoisosissa, joissa lämpöasteet voivat paikoin nousta yli 25 asteen.

Päivä määritellään hellepäiväksi, jos Suomessa vähintään yhdellä säähavaintoasemalla päivän ylin lämpötila on 25,1 astetta tai sitä korkeampi.

Hellettä tai ei, kautta maan lämpötilat ovat joka tapauksessa kesäiset. Lapissakin mittarit saattavat näyttää yli 20:tä astetta aivan Käsivartta lukuun ottamatta.

Ennusteen lämpötiloihin liittyy pieniä epävarmuuksia, sillä lännen suunnasta on saapumassa pilvisyyttä siten, että jo aamulla voidaan saada maan länsiosissa sadekuuroja. Tällöin lämpötilat voivat jäädä vähän alhaisemmiksi, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman.

”Lämpimimmät lukemat saadaan todennäköisesti iltapäivällä neljään mennessä. Lämpötilat kuitenkin lukemat kohoavat jo puolenpäivän aikaan”

Suomen itäosassa päivä on poutainen, mutta lauantai-illaksi ja sunnuntain vastaiseksi yöksi sadekuurot ehtivät sinnekin.

Tänä vuonna Suomessa on ollut tätä ennen vain yksi hellepäivä. Oulussa lämpö kipusi 25,4 asteeseen 25. toukokuuta.

Ilmatieteen laitos varoittaa edelleen uv-säteilystä Lounais-Suomessa, Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla.

Lauantaina säteily kipuaa riskirajan yli Länsi-Suomen ja osittain Kaakkois- ja Keski-Suomen alueille asti.

Uv-säteily on voimakasta, kun uv-indeksi saavuttaa lukeman kuusi. Tällöin suojaamaton iho palaa helposti auringossa.