Sisäänkäynti outlet-kylä Zsariin on kerrassaan mahtipontinen: Liput liehuvat, korkean holvikaaren päällä on kruunu. Arkkitehtuuri tuo mieleen Helsingin Senaatintorin alueen empirismin.

Kaikki on kuitenkin uudenkarheaa ja hieman halvan näköistä.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että kunnianhimoinen hanke on käymässä kalliiksi. Verohallinto haki juhannusviikolla Zsar-yhtiön tytäryritystä East Gate Developmentia konkurssiin.

Molemmat yhtiöt ovat velkasaneerauksessa.

Ostoskylän lyhyt historia on ollut oikea surkeiden sattumusten sarja.

Heti sisäänkäynnin tuntumassa pönöttää monta metriä korkea kuninkaallinen tuoli. Siinä istuu pieni tyttö poseeraamassa.

Lii Laante ottaa tytöstä kuvaa. Isosisko odottaa vieressä.

”Tulimme tänne Haminasta shoppailemaan. Käymme täällä aika usein, koska Haminassa ei ole mitään vastaavaa”, Laante kertoo.

Perhe on lähdössä viikonlopuksi Viroon sukulaisen valmistujaisiin. Sitä varten on pitänyt hankkia uudet mekot. Mukaan on tarttunut kaikkea muutakin: suklaata ja vaatteita.

Ostoksia on saanut tehdä rauhassa. Noin puolet liiketiloista on tyhjillään, eikä muita asiakkaita ei ole juurikaan näkynyt.

Se on ollut alusta asti iso ongelma.

Lisandra Sinka, Lii Laante ja Rebekka Sinka ovat kesälomalla. He tulevan Haminasta Zsariin usein ostoksille.

Zsar Outlet Village avattiin Virolahdella sijaitsevalle Vaalimaalle vuoden 2018 marraskuussa. Se vaikutti hetken kaikin puolin hyvältä sijoitukselta.

”Logistinen sijainti kahden laajentuvan metropolialueen välissä (Helsinki ja Pietari) on erinomainen”, todetaan Virolahdesta Työ- ja elinkeinoministeriön kevään 2019 katsauksessa.

Katsauksessa arvioidaan alueen tulevaisuuden näkymiä. Zsarin arvioidaan piristäneen niitä. Parhaina viikkoina ostoskylässä vieraili 15 000 asiakasta, tavoitteena oli pari miljoonaa asiakasta vuodessa.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana ostoskylän myötä syntyi yli 200 uutta työpaikkaa, Virolahden entinen kunnanjohtaja Osmo Havuaho kertoi Ylelle huhtikuussa 2019.

Sitten kaikki meni mönkään.

Osa liikkeistä on sulkenut ovensa väliaikaisesti.

Kun koronapandemia alkoi, koko kylä jouduttiin laittamaan pariksi kuukaudeksi säppiin. Potentiaaliset asiakkaat jäivät rajan taakse, ja työntekijöitä jouduttiin lomauttamaan.

Vuoden 2020 lopussa Zsar ja sen tytäryhtiö East Gate Development hakeutuivat yrityssaneeraukseen. Saneerausmenettely on vaihtoehto konkurssille. Menettelyn tavoitteena on velkojen järjesteleminen ja yrityksen toiminnan tervehdyttäminen.

Entinen toimitusjohtaja ja Zsarin perustaja Sami-Petteri Vainiomäki ei kommentoi verohallinnon viime viikolla jättämää konkurssihakemusta. Hakemuksen mukaan verovelkoja on maksamatta 165 000 euroa.

Vainiomäki ei myöskään halua kertoa, miten tytäryhtiön mahdollinen konkurssi vaikuttaisi ostoskylään.

”Pelastusoperaatio on nyt käynnissä, haluamme keskittyä siihen.”

Puolen päivän aikaan ihmisiä on tullut lisää.

”Olemme ajamassa Helsingistä Lappeenrantaan mökille”, Seija Ilves sanoo.

Hän on matkassa poikansa kanssa. He ovat käyneet Zsarissa usein juuri mökkimatkojen yhteydessä. Ilves kertoo, että aluksi väkeä kyllä riitti.

Nyt pelitila, jossa Ilveksen poika on käynyt pelaamassa, on lopettanut.

”Harmittaa kyllä, jos tämä rupeaa menemään kiinni.”

Zsar osuu Seija Ilveksen mökkimatkan varrelle. Hän on käynyt poikansa kanssa ostoksilla.

Vähän matkan päässä istuva Tommi Savolainen taas on paikassa ensimmäistä kertaa.

Hän viettää vaimonsa ja Vieno-koiran kanssa kesälomaa Saimaalla. Zsar on valikoitunut yhdeksi päiväretkikohteeksi.

Mikä on ensivaikutelma?

”Hiljaistahan täällä on. Tästä on selkeästi tehty vähän venäläistyylinen”, Savolainen sanoo.

Liiketila hänen selkänsä takana on tyhjillään.

Tommi Savolainen yöpyy vaimonsa ja Vieno-koiran kanssa hotellissa. Hän pitää Vienolle seuraa sillä aikaa kun vaimo on ostoksilla.

Tällä hetkellä potentiaalisia asiakkaita ovat juuri mökkiläiset ja ohikulkumatkalaiset, Zsarin kaupallinen johtaja Kaisa Hänninen kertoo.

”Täytyy sanoa, että tämä maailmanpoliittinen tilanne on ihan kamala. Se tuli juuri kun ajateltiin, että korona alkaa hellittää ja raja avautuu. Se oli ihan kuin vedettäisiin matto jalkojen alta. Että mitä nyt vielä.”

Asiakkaita voisi tulla enemmän, jos liiketiloja saataisiin vuokrattua. Tilanne karkotti kuitenkin useamman yrittäjän.

”Meillä oli juuri ennen sodan alkamista usean brändin kanssa sovittu, että he aloittavat täällä ja laittavat liikkeet pystyyn ennen kesää. Sitten Venäjä hyökkäsi ja ihmiset pelästyivät. Enkä ihmettele sitä yhtään”, Hänninen sanoo.

Kaisa Hänninen on aloittanut Zsarin kaupallisena johtajana puolitoista vuotta sitten. Ajat ovat olleen hankalia.

Suomi avaa itärajansa venäläisturisteille kesä- ja heinäkuun vaihteessa. Venäjä ei kuitenkaan päästä kansalaisiaan turisteiksi Suomeen.

Lue lisää: Venäjä ei päästä vielä kansalaisiaan turisteiksi itä­rajan yli Suomeen

Venäjän ulkoministeriö ilmoitti Telegram-kanavallaan, että Venäjän rajoitukset Suomen-vastaisella rajalla jäävät voimaan huolimatta Suomen päätöksestä luopua koronatodistuksista ja testauksesta.

Suomalaisia asiakkaita pitäisi saada lisää. Tarjontaa suunnataan tällä hetkellä vähän kaikille. On luksusta, mutta myös keskihintaista. Kevään aikana avattiin kaksi uutta myymälää: suomalainen vaateliike Papu sekä keittiövälineitä myyvä Heirol.

Monen mielikuvissa paikka on kuitenkin suunnattu vain venäläisille asiakkaille. Mielikuvien muuttaminen on Hännisen mukaan hidasta.

Jos Hännisellä olisi kristallipallo, hän pyöräyttäisi sitä mielellään. Kun ei ole, on vain palveltava asiakkaita mahdollisimman hyvin.

Nelli Eurasto on ollut mukana avaamassa L’occitanen liikettä Zsariin vuonna 2020. Hän on kotoisin Kotkasta, ja tekee Zsarin liikkeessä vain yhden vuoron viikossa. ”Täällä on mielestäni hyvä tunnelma. Ihmisiä tulee paljon eri paikoista”, Eurasto sanoo.

Suuren leikkitelineen takana on kahvila. Viereinen ravintola on juuri suljettu.

Tiskin takana seisoo Hanna Koskela. Hän jää mielellään rupattelemaan, aikaa on. Arkipäivät ovat niin hiljaisia.

Koskela kertoo, että rajavyöhyke alkaa käytännössä hänen kotinsa takapihalta. Sieltä hän pyöräilee joka päivä töihin.

”Olen ollut täällä töissä nyt pari kuukautta. Venäläisiä on käynyt jonkin verran. Olen opiskellut venäjää, mutta en puhu sitä yhtään”, Koskela kertoo.

Elekieli toimii usein riittävän hyvin.

Työpaikka on hyvä, ja koko ostoskylän alue on Koskelan mielestä viihtyisä. Paras kaveri on töissä samassa kahvilassa.

Koskela on juuri valmistunut lukiosta, ja tulevaisuuden suunnitelmia on ainakin yksi.

”Olen täällä keräämässä rahaa interrailia varten. Lähden reissuun kahden kaverin kanssa, olen siitä tosi innoissani.”