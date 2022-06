Poliisi pääsi epäillyn jäljille käydessään läpi kirkon valvontakamera­tallenteita sunnuntaina.

Lappeenrannassa Etelä-Karjalassa sunnuntaiaamuna Nuijamaan kirkossa alkanut tulipalo sytytettiin tahallaan, kertoo Kaakkois-Suomen poliisin rikoskomisario Saku Tielinen STT:lle.

Poliisi on ottanut noin 30-vuotiaan miehen kiinni epäiltynä tulipalon sytyttämisestä. Häntä on kuulusteltu teon motiiveista. Poliisin mukaan mies on ”yhteistyöhaluinen, mutta jossain määrin muistamaton tapahtumien kulusta”.

Poliisi pääsi epäillyn jäljille käydessään läpi kirkon valvontakamera­tallenteita sunnuntaina. Poliisin mukaan tallenteista näkyi, kuinka epäilty sytytti kirkon ulkoseinän tahallaan tuleen. Epäilty liikkui tallenteiden perusteella yksin.

Tekoon ei epäillä liittyvän uskonnollisia, poliittisia tai ideologisia motiiveja.

Poliisi tutkii tekoa tuhotyönä.