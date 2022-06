Asiointiaikaa voi joutua jonottamaan tunteja, joten jotkut ovat matkustaneet jopa satoja kilometrejä ajanvarausaikojen perässä. HS:n lukijat kertoivat, millä tavoilla pitkät passijonot ovat vaikeuttaneet heidän elämäänsä.

”Tuntuu välitilassa olemiselta.”

Anna-Leena Sarf on ollut huhtikuusta asti ilman ajantasaista henkilöllisyystodistusta. Sarf sai silloin kauan odotetun virallisen päätöksen uudesta sukunimestä.

Sukunimi vaihtuu väestötietojärjestelmään heti päätöksentekopäivänä. Sarf alkoi edistää uuden passin hankkimista saman tien.

Ajanvarausaikoja ei kuitenkaan ollut tarjolla. Helsingissä asuva Sarf tarkasti myös muiden lähipaikkakuntien poliisiasemien tilanteen. Ensimmäiset vapaat ajat olivat kuukausien päästä.

Poliisiasemalla jonottaminen ei ole Sarfille mahdollista hänen työnsä takia.

”Työnkuvani on sen tyyppinen, että minun on vaikea käyttää useampia tunteja poliisiasemalla jonottamiseen. Teen työtä, jossa on hyvä olla läsnä ja puhelimella tavoitettavissa koko ajan”, verkkokaupan asiakaspalvelussa työskentelevä Sarf sanoo.

Ajantasaisen henkilöllisyystodistuksen puuttuminen on aiheuttanut Sarfille pulmallisia tilanteita.

Kun hän tilasi ensimmäisen kerran verkkokaupasta tuotteita kotiin uudella nimellään, tuotteet menivät postin fyysiseen noutopisteeseen. Hänelle ei annettu pakettia vanhalla sukunimellä, ja se palautui lähettäjälle.

”Minun oli pakko ottaa yhteyttä paketin toimittajaan ja pyytää heitä vaihtamaan sukunimeni vanhaan.”

Sarf vieraili keväällä ampumaradalla, jossa pitää esittää lainvoimainen henkilötodistus käynnin yhteydessä.

”Ystäväni ilmoitti minut sinne uudella sukunimelläni. Oli pakko ottaa jälkikäteen sinne yhteyttä ja kysyä, saako nimen vaihdettua vielä vanhaan sukunimeen, koska poliisin passinhaku on tällä hetkellä niin ruuhkautunut”, Sarf sanoo.

Myös matkustushaaveita on pitänyt lykätä.

”Kovasti olisi matkakuumetta. Hirvittävän mielelläni menisin käymään edes Tallinnassa. Mutta nyt ei ole uskallusta varata matkoja, koska en ole varma, milloin saan passin.”

Sarf ei ole hankaluuksien kanssa yksin.

HS kysyi lukijoilta, millaisia vaikutuksia pitkillä passijonoilla on ollut heidän elämäänsä. Kyselyyn tuli yli 200 vastausta. HS käyttää jutussa vain sellaisia vastauksia, joiden lähettäjien henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Moni vastaajista kertoi passin uusimisen sujuneen ilman ongelmia, mutta esiin tuli myös suuri määrä erilaisia ikäviä seurauksia.

Poliisi kertoi viime keskiviikkona HS:lle, että poliisiaseman jonoissa voi nyt joutua jonottamaan jopa viisi tuntia. Moni kyselyyn vastannut kertoo pitkän jonotuksen aiheuttamasta harmista.

”Jonotin Espoon pääpoliisin toimistossa neljä tuntia. Toimisto oli tupaten täynnä kello 8.45, ja myös ulkopuolella oli paljon ihmisiä. Sisältä ei löytynyt istumapaikkaa kuin vasta parin tunnin kuluttua, kun jonot olivat vähän pienentyneet.” – Nainen, 70, Espoo

Osaa vastaajista on yllättänyt poliisiasemien toiminnan tehokkuuteen liittyvät ongelmat, jotka tulivat esille jonottaessa.

”Elämäni turhin iltapäivä. Lähiseudun passiaikavarauksia tarjottiin useiden viikkojen päähän. Marssin poliisiasemalle, otin vuoronumeron. Ketään ei näkynyt. Yhdeltä numerokoneen päälle oli ilmestynyt huppu. Mietin, pitikö minun poistua. Aulassa oli kahdeksan vastaanottokoppia. Yhdessä oli virkahenkilö. Yllättäen viittä vaille kolme numeroani huudettiin kaiuttimesta.” – Mies, 75, Hämeenlinna

Tuntien jonottamisella on ollut myös ikäviä vaikutuksia työpäiviin. Vastaajat kertovat muun muassa ansionmenetyksistä.

”Passin hakemisesta tuli prosessi, johon meni yksi työpäivä/lomapäivä, eli parin sadan euron kustannukset minulle.” – Mies, 40, Kerava

Kaikki eivät voi käyttää aikaansa pitkissä jonoissa seisomiseen. Työn lisäksi esimerkiksi sairaus voi estää jonottamisen, jolloin asiointiaikaa ei välttämättä saa moneen kuukauteen.

”Passini on vanhentunut korona-aikana, enkä halua lähteä jonottamaan tuntikausiksi saadakseni uuden. Pitkäaikaissairauteni tekee tuntikausien jonossa seisomisen mahdottomaksi. Ellei tilanne helpotu, en todennäköisesti saa tämän kesän aikana uutta passia.” – Nainen, 50, Helsinki

Vastauksissa nousevat esiin myös haasteet, jotka liittyvät pienen lapsen kanssa jonottamiseen. Osa vastaajista on niiden takia lykännyt passin hankkimista lapselle.

”Koronan aikana syntyneellä lapsella ei ole vieläkään passia. Emme pääse matkustamaan isovanhempien luokse, ja poikani ei ole ikinä tavannut hänen ainoaa elossa olevaa isoisoäitinsä. Mennäänkö taaperon kanssa jonottamaan päivällä tai aamukuudelta?” – Nainen, 31, Nurmijärvi

Asiointiajan saamisen vaikeus on aiheuttanut passia uusiville HS:n lukijoille monenlaisia ongelmia.

Passin saamisen hitaus on vastauksien mukaan vaikuttanut esimerkiksi pankkipalveluiden saamiseen.

”Emme meinanneet saada asuntolaina-asiaa loppuun. Pankki kelpuutti puolisoni tunnistautumiseen ainoastaan passin. Hän haki passia, mutta asiointiajat olivat varattu neljäksi kuukaudeksi eteenpäin. Ostettava kohdekin oli jo tiedossa, mutta pankille ei kelvannut tunnistautumiseen kuin voimassa oleva passi.” – Nainen, 25, Seinäjoki

Osa vastaajista kertoo, että pitkät passijonot ovat aiheuttaneet stressiä tulevan ulkomaanmatkan suunnitteluun. Kesällä ei välttämättä pääse reissuun, jos mahdollisuutta jonottamiseen ei ole.

”Keksimme eläkkeellä olevan äitini kanssa, että heinäkuussa ainoalla lomaviikollani olisi mukava lähteä pitkän tauon jälkeen ulkomaille. Hoksasimme, että äitini passi on päässyt vanhentumaan korona-aikana. Vapaita aikoja on tarjolla vasta kesän loppupuolella. Ikäihmisten jonotuttaminen ulkona ei kuulosta nykypäivän Suomelta. Harmittaa, jos kauan kaivattu reissu jää tekemättä.” – Nainen, 31, Helsinki

Vastauksista selviää, että osa etenkin viime tingassa ennen matkaa liikkeellä olleista on turvautunut pikapassiin. Eräs pikapassin hankkinut vastaaja huomauttaa, että ruuhkautunut tilanne asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan varallisuuden ja digitaitojen perusteella.

”Olin vain paria viikkoa ennen matkaa uusimassa passiani. Sain ensin ajan elokuulle, mutta tarkkailtuani ajanvarauksesta peruutusaikoja sain ajan muutaman päivän päähän. Asiointi oli ajanvarauksella sujuvaa, mutta näin pitkät jonot. Maksoin hieman ekstraa pikapassista, minkä takia passi saapui hyvissä ajoin. Vaikka olin tyytyväinen, jäi jonottajista ja pikapassista ikävä maku. Maksoin käytännössä itseni ohi asiakirjajonon, ja digitaalisista taidoista oli etua ajan saamisessa.” – Mies, 32, Turku

Monet ovat jonottamista välttääkseen matkustaneet vapaiden ajanvarausaikojen perässä jopa satojen kilometrien päähän.

”Varasimme ajat yli kuukauden ja 220 kilometrin päähän kotoamme. Matkustin ensin julkisilla mieheni työpaikalle, josta jatkoimme yhdessä henkilöautolla. Matkustimme vain passien uusimisien vuoksi 450 kilometriä. Käytin siihen aikaa kahdeksan tuntia ja puolisoni kuusi tuntia. Lisäksi syntyi tarpeettomia kuluja, ja menetimme työaikaa.” – Nainen, 55, Lahti

Matkustaminen passin perässä on pian edessä myös Anna-Leena Sarfilla. Hän lopulta sai huhtikuussa varattua ajan vanhempiensa kotipaikkakunnalle Keski-Suomeen – juhannuksen jälkeiselle viikolle.

”Matkustan passia varten 300 kilometrin päähän. Kyllä se on aika suuri vaiva siitä, että saa lainmukaisen henkilöllisyystodistuksen ja että saa sen jälkeen hoidettua kuntoon muut asiat, kuten pankkikortit.”

Sarfia harmittaa, että uuden passin hankkiminen on ollut niin työlästä.

”Nimenvaihtoprosessi on ollut itsessään pitkä. Jotta sen saisi kunnolla vauhtiin, pitää odotella vielä senkin takia, että passia pitää odottaa.”

Sarf on joutunut viime kuukausina ennakoimaan paljon sitä, miten omaa henkilöllisyyttä voi todistaa.

”Sen sijaan, että pääsisin suoraan käyttämään uutta sukunimeä, olen joutunut himmailemaan. Joudun miettimään, tarvitseeko minun todistaa henkilöllisyyttäni, tarvitseeko minulla olla lainvoimainen henkilöllisyystodistus ja mitä nimeä käytän – kuka minä siinä tilanteessa olen.”