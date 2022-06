THL: Hoitojonot pitenivät kaikissa Suomen sairaan­hoitopiireissä alkuvuonna – Asiantuntija: ”Purku on hidasta”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikön mukaan pitkään hoitoaan odottaneiden määrän kasvua selittää koronaepidemia.

Yli puoli vuotta erikoissairaanhoitoa odottaneiden potilaiden määrä kasvoi alkuvuonna liki viidenneksellä. Tieto ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina julkaisemasta aineistosta.

Huhtikuun lopussa noin 150 000 ihmistä odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon, mikä oli hieman vähemmän kuin joulukuussa 2021. Heistä noin 13 000 oli kuitenkin odottanut hoitoa yli puoli vuotta, ja joulukuun vajaasta 11 000 potilaasta erikoissairaanhoitoa yli puoli vuotta odottaneiden määrä kasvoi noin viidenneksellä.

Kaikkein pisimpään hoitoa joutui odottamaan alkuvuonna Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä. Lyhyimmät odotusajat olivat puolestaan Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä. Vähiten pitkään hoitoaan odottaneita oli alkuvuonna Etelä-Karjalassa.

Mediaaniodotusajat kasvoivat alkuvuonna kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä.

THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen arvioi, että alkuvuoden koronavirustilanne näkyy hoitoaan odottaneiden määrässä.

”Hoitohenkilökuntaa on siirretty koronaepidemian hoitamiseen, mikä on edelleen tänä keväänä hidastanut hoitovelan purkamista”, Tuominen sanoo THL:n tiedotteessa.

Hoitoa odottavien määrä kasvoi Tuomisen mukaan muun muassa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. THL:n mukaan myös kaihileikkausta odottavien määrä oli kasvussa, heitä oli Suomessa yli 11 000 huhtikuun lopussa. Runsas kolmannes heistä oli odottanut leikkaustaan yli kolme kuukautta.

Tuomisen mukaan koronavirusepidemia on näkynyt siinä, että hoitoon on hakeuduttu entistä vähemmän. Tämä näkyy erikoissairaanhoitoon tehdyissä lähetteiden määrissä.

”Vaikka lähetteiden määrä on laskenut, on kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottavien määrä kasvanut. Tämä kertoo siitä, että hoitovelan purku on hidasta”, sanoo Tuominen.