Salminen ei usko, että muutos kohahduttaa suomalaisia. ”Minähän olen tässä ollut vain kasvot, jotta THL:n asiantuntijat saavat tehdä rauhassa työtään koronan torjumiseksi.”

Mika Salminen on johtanut koronakriisin hoitoa terveysturvallisuuden johtajana ja esiintynyt useissa tiedotustilaisuuksissa.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Mika Salminen vaihtaa tehtävää.

Aiemmin terveysturvallisuus­osaston johtajana työskennellyt Salminen aloittaa THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtajana syyskuussa. Salminen on ollut vastuussa koronakriisin hoidosta, mutta vaihdoksen jälkeen hän ei työskentele enää koronatehtävien parissa.

”Nyt puhutaan siitä, että koronaan pitäisi varautua syksyä varten, se on väärä ajattelutapa. Meidän pitää sopeutua siihen, että korona on täällä. Nyt on sopiva aika jättää akuutti vaihe taakse. Koronaa hoidetaan siinä missä muitakin tarttuvia tauteja.”

Salminen kertoo jo pidempään pohtineensa, että voisi kokeilla jotain muuta. Hän ei kyllästynyt koronaan, vaan vaihdon syy on halu muutokseen.

”Vierivä kivi ei yhtä helposti sammaloidu.”

Mutta tiesikö hän tehtävänvaihdosta jo tunteellisen viimeisen koronakatsauksen aikana?

”Silloin tiedettiin, että paikka on tulossa hakuun ja olin jo sitä harkinnut. Mutta ei asiaa oltu vielä ratkaistu.”

Lue lisää: ”Nyt on aika kiittää” – Yli kahden vuoden ajan jatkuneet koronakatsaukset päättyivät viestiin, joka herkisti jopa THL:n Mika Salmisen

Salminen on rauhallisella tyylillään rauhoitellut ahdistunutta kansaa uuden omituisen taudin edessä. Salminen kuvaileekin itseään skaalalla optimistista pessimistiin ”ehkä enemmän optimistiksi”. Mieleenpainuvimpia hetkiä hänelle ovat pandemian aikana olleet valmiuslain voimaantulo ja poikkeusolojen julistaminen sekä rokotteiden saapuminen maahan.

”Siinä kohtaa voitiin ruveta huolehtimaan ihmisten terveydestä ihan eri tavalla.”

Voisi sanoa, että Salminen on antanut kasvot THL:n koronatiedottamiselle.

”Elokuun jälkeen siellä on sitten joku muu, jos tarvetta tällaiselle on.”

Salminen ei kuitenkaan usko, että muutos kohahduttaa suomalaisia.

”Ei sen pitäisi kohahduttaa, että virkamies vaihtaa pestiä. Minähän olen tässä ollut vain kasvot, jotta THL:n asiantuntijat saavat tehdä rauhassa työtään koronan torjumiseksi.”

Uudessa Salmisen tehtävässä tulee näkymään kriisin pidemmät vaikutukset.

”Koronapandemian aikana on syntynyt hyvin monenlaista hyvinvointivelkaa, jonka pysyväksi jäämistä pitää kaikin keinoin ehkäistä. Esimerkiksi sote-uudistus antaa osaltaan mahdollisuuden edistää ihmisten yhdenvertaisuutta,” sanoo Salminen THL:n tiedotteessa.

Salmisen uudella osastolla seurataan ja edistetään väestön terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Osasto tutkii ja tukee eri väestöryhmien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Lisäksi se tutkii ja arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimivuutta.

Osasto on THL:n suurin ja se jakautuu viiteen yksikköön: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hyvinvoinnin tutkimus ja uudistaminen, tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen, väestönterveys ja yhdenvertaisuus. Osastolla työskentelee yli 400 asiantuntijaa ja tutkijaa.

Tällä hetkellä hyvinvointivaikuttamisen johtajan toimii Tiina Laatikainen. Uusi terveysturvallisuuden johtaja valitaan alkusyksystä.