Pienen kauppakeskuksen uumenista paljastuu hämmentävä näkymä 1990-luvun Suomesta – Tällainen on Suomen viimeinen Tiimari

Kauppaketju Tiimari hakeutui konkurssiin vuonna 2013. Kaupan tarina ei kuitenkaan päättynyt kokonaan siihen, vaan se sai jatkoa Kouvolassa.

Muualta Suomesta Tiimari on jo hävinnyt, mutta kouvolalaisille tämä näky on arkinen.

Kouvolalaisessa kauppakeskus Valtarissa on vilkasta maanantai-iltapäiväksi. Pienessä kauppakeskuksessa on muun muassa ruokakauppa, apteekki, apuvälinekeskus, eläinkauppa ja Alko. On myös tyhjiä liiketiloja.

Mutta niitä emme tällä kertaa tulleet katsomaan. Kohteena on Suomen viimeinen Tiimari. Lapsuudesta tutun mainoskyltin vihreä kajo näkyy jo kauas.

Tiimari on sukupolvikokemus.

Lapsena Tiimariin matkattiin kavereiden kanssa tasaisin väliajoin. Esimerkiksi Turussa oli Tiimari Rosson vieressä, ja sinne noustiin Kultatalon portaita pitkin.

Tiimari oli lapselle poikkeuksellinen ja houkutteleva, koska siellä pääsi ravistelemaan maagisia lumisadepalloja, nuuhkimaan hajukumeja ja hypistelemään enkelikoriste-esineitä.

Saavumme Kouvolan Tiimarin sisäänkäynnille hieman ennen kello yhtä. Metallinen rullaportti on puoliksi kiinni. Aivan kohta alkaa puolen tunnin ruokatauko, ja liike menee siksi aikaa kiinni, huikkaa myyjä.

Emme siis vielä pääse tarkastamaan, miten nyky-Tiimari eroaa vuonna 2013 konkurssiin menneestä edeltäjästään.

Tiimari menee kiinni myyjän ruokatauon ajaksi.

Tiimarin historia ulottuu 1970-luvun Lahteen.

Kauppaneuvos Kari Sulkanen perusti kaupunkiin antikvariaatin ja kirjakaupan vuonna 1971. Toiminta laajeni, ja 14 kaupan ketju tunnettiin Pokkari-nimellä.

Lukuisille suomalaisille tuttu nimi Tiimari keksittiin, kun Sulkanen, hänen silloinen vaimonsa ja tuttavapariskunta istuivat viinipullon äärelle. Kauppaketjun nimi vaihtui Tiimariksi vuonna 1975.

Tiimareiden määrä kasvoi nopeasti, ja kun Sulkanen myi ketjun Rautakirjalle vuonna 1990, myymälöitä oli jo 150. Vuonna 1997 Rautakirja myi yrityksen sijoitusyhtiö Capmanille, ja sittemmin Tiimari siirtyi Leo Longlifen omistukseen.

Helsingin Kaivopihan Tiimarissa oli alennusmyynti lokakuussa 2000.

Tiimarin tarjontaa vuonna 1998.

2000-luvun edetessä Tiimari alkoi hävitä muille yrityksille, joilla oli samankaltainen konsepti. Markkinoille ilmestyneet yritykset tekivät samat asiat hieman paremmin ja edullisemmin. Tanskalaisen Flying Tigerin tulo Suomeen vuonna 2012 sinetöi Tiimarin kohtalon.

Tiimari hakeutui konkurssiin syyskuussa 2013. Ennen sitä Tiimarilla oli parhaimmillaan noin 200 myymälää Suomessa sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Omistajat yrittivät kaupata Tiimaria, mutta toiminnoille ei löytynyt ostajaa.

Tiimarin tarina ei päättynyt kokonaan, koska yrittäjä Petri Rantanen osti tavaramerkin ja avasi Tiimari-myymälän Kouvolaan vuonna 2014. Rantanen kertoi konseptin muutoksista HS:n jutussa silloin näin:

”Meillä on reilusti enemmän kodin käyttötavaraa, esimerkiksi astioita ja keittiötarvikkeita. Jonkin verran on edelleen sisustustavaroita, kynttilöitä, paperi- ja askartelutuotteita, mutta niiden osuus on huomattavasti aiempaa pienempi.”

Rantanen avasi toisen Tiimarin Lahteen vuonna 2016, mutta sen tarina jäi lyhyeksi. Myymälä suljettiin jo vuonna 2018.

Vielä vuonna 2016 Kouvolan Tiimarin liikevaihto oli lähes 700 000 euroa. Vuonna 2021 se oli noin 170 000 euroa, ja yritys teki tappiota melkein 30 000 euroa.

Rantanen ei halunnut kommentoida vuonna 2014 julkaistua lehtijuttua.

Kauppakeskus Valtarissa kello ylittää yhden, ja jäämme odottamaan Tiimarin avautumista. Pari alakouluikäistä tyttöä käy kurkkaamassa sisäänkäynnillä, mutta huomaavat myymälän olevan kiinni.

Paikalle saapuu kouvolalainen Ossi Priha.

”Tiimariko on kiinni! Miksi?”

Priha tarvitsisi seinälle ripustettavia pieniä imukuppeja. Nyt ei jouda odottamaan puolta tuntia.

Ossi Priha ei tiennyt, että Kouvolan Tiimari on nykyisin Suomen ainoa Tiimari.

”Palaan joku toinen päivä.”

Priha kertoo käyvänsä Tiimarissa melko usein. Yleensä hän ostaa ”kaikkea turhaa krääsää”, jota ei muualta saa.

Myös Arja Kinnunen on Tiimari-reissulla. Kinnunen käy Tiimarissa monesti kynttilä- tai joulukorttiostoksilla. Nyt hakusessa on puhelinmuistio iäkkäälle tädille. Tädillä ei ole älypuhelinta, joten numerot olisi hyvä saada johonkin järkevästi talteen.

”Luulen tosin, ettei sellaista löydy mistään.”

Kello lyö 13.30, metalliportti aukeaa ja pääsemme vihdoin tutustumaan Tiimariin. Nopean skannauksen jälkeen totean nyky-Tiimarin olevan oikein pätevä ysärilapsuussimulaattori: on kiiltokuvia, hevostarroja, vesivärejä, tusseja, erivärisiä kartonkeja ja paljon muuta.

Kouvolan Tiimarista saa ostaa askartelutarvikkeita.

Edellä mainittujen lisäksi on myös mappeja, siivilöitä ja kuorimaveitsiä sekä ruuvimeisseleitä, joita en muista vanhoissa Tiimareissa olleen. Tai ehkä en vain ollut kohderyhmää silloin.

”Kaikille ihmisille on aikoinaan muodostunut oma mielikuva Tiimarista. Joillekin se on kumeja, joillekin keittiötarvikkeita ja toisille tiimarilaseja”, sanoo satunnaisia vuoroja ja tuurauksia Kouvolan Tiimarissa tekevä Tuija Pukka.

Tuija Pukalla on oma visuaalisen markkinoinnin yritys. Välillä Pukka käy tekemässä vuoroja Tiimarissa, koska ”kerran tiimarilainen on aina tiimarilainen”.

Pukalla on tarkka käsitys siitä, miten vanha ja uusi Tiimari poikkeavat toisistaan, sillä hän työskenteli Tiimarissa myös vuosina 1989–1998.

”Ihmisten muotikäsitys ja ostokäyttäytyminen ovat muuttuneet. Enää täällä ei juurikaan ole sellaisia pikkuposliiniesineitä, joita nyt näkee kirppareilla.”

Nykyisin niin marketit kuin pienet kaupat myyvät askartelutarvikkeita ja kodin pikkutavaroita, jotka aikoinaan olivat Tiimarin ydintarjontaa. Tuotevalikoimaa piti siis muuttaa. Nyt Suomen viimeinen Tiimari myy paljon toimistotarvikkeita, kertoo Pukka.

”Tässä ympärillä on yrityksiä, jotka ostavat niitä.”

Essi Frimodig kertoo käyvänsä Tiimarissa aina silloin tällöin.

Tiimarista saa kaikesta huolimatta edelleen tuotteita, joista niin monet muistavat sen. Ne mielessä Tiimariin saapuu Essi Frimodig. Hän aikoo ostaa maaleja, sillä hän maalaa tauluja äidilleen ja mummolleen. Frimodig kertoo käyvänsä Tiimarissa aina välillä.

”Täältä saa maaleja hyvään hintaan.”

”Ja onhan Tiimari nyt melko legendaarinen”, Frimodig lisää.