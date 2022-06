Suomessa koronarokotuksia ei laajenneta alle 5-vuotiaille lapsille ennen kuin Euroopan lääkevirasto on käsitellyt käyttöluvan laajennuksen.

Pienillä lapsilla on tutkittu sekä Modernan että Pfizerin lasten koronarokotteita.

Yhdysvalloissa elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n asiantuntijapaneeli laajensi keskiviikkona lasten koronarokotteiden käyttölupaa kuuden kuukauden ikäisiin lapsiin.

Milloin Suomessa voitaisiin alkaa rokottaa näinkin pieniä lapsia?

”Suomessa vastaava arviointiprosessi on jo käynnissä, mutta aikataulua päätöksen tekemiselle ei vielä ole”, sanoo Kansallisen rokotusasiantuntija­ryhmän (Krar) lasten koronarokottamisen alatyöryhmän puheenjohtaja Terhi Tapiainen.

Hän myös työskentelee lasten infektiolääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

”Asia tulee arvioida tarkkaan.”

” ”Mikään ulkopuolinen taho ei tee sitä päätöstä miten suomalaisia lapsia rokotetaan.”

Vaikka tutkimusnäyttö on universaalia, kansalliset viranomaiset tekevät aina omat päätöksensä.

”Mikään ulkopuolinen taho ei tee sitä päätöstä miten suomalaisia lapsia rokotetaan.”

Näin on muun muassa sen vuoksi, että päätöksessä tulee huomioida maan tautitaakka. Tapiaisen mukaan on myös tärkeää, että kansalaiset pääsevät halutessaan perehtymään päätösten taustatietoon omalla äidinkielellään. Lisäksi vastuu päätöksistä on aina kansallinen.

Tapiainen huomauttaa, että FDA:kin on antanut vasta suosituksen rokotteen käytön laajentamisesta. Maan Kraria vastaava rokoteasiantuntijaryhmä Acip ei ole antanut vielä linjaustaan siitä, aletaanko rokotetta käyttää ja kenelle sitä annetaan.

”On kiinnostavaa nähdä, mitä he linjaavat.”

Lue lisää: Yhdysvaltojen lääke­viraston paneeli suosittelee korona­rokotetta puoli­vuotiaille lapsille

Alatyöryhmä kokoontuu ensi viikon maanantaina ja perehtyy tarkemmin tähän mennessä kertyneeseen tietoon. Tarkoitus on käydä läpi tutkimuksia sekä suomalaislasten tautitaakkaa ja rokotteiden lapsille tuomaa suojaa.

”Pohdimme jo tässä kohtaa alustavaa esitystä.”

Tarkoituksena on valmistautua Euroopan lääkeviraston (Ema) antamaan suositukseen. Ennen kuin Suomi voi tehdä oman päätöksensä alle 5-vuotiaiden lasten rokottamisesta, tulee rokotteella olla Eman hyväksyntä eli käyttölupaa laajennettu. Käsittelyä ei ole vielä Emassa tehty.

Tapiaisen mukaan esitys lasten rokottamisesta pyritään valmistelemaan viipymättä.

Alatyöryhmän pohjaesitys etenisi vielä Krarin laajempaan käsittelyyn. Krarista asia etenisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka tekee suomalaisten rokottamista koskevat lopulliset suositukset.

Suomalaisia pieniä lapsia koskevassa rokotuspäätöksessä vaakakupissa painaa eniten tautitaakka.

”Eli katsomme, paljonko sairaus aiheuttaa pahimmillaan kuolemia. Nehän ovat lapsilla hyvin harvinaisia. Lisäksi arvioidaan sairaalahoidon määrää ja muuta ehkäistävissä olevaa haittaa. Jos todetaan, että tautitaakka on olemassa ja sitä voidaan vähentää rokotteella, joka on tehokas ja turvallinen, etenemme suositukseen”, Tapiainen sanoo.

Suositus voi olla esimerkiksi koko ikäryhmää koskeva tai se voidaan antaa riskiryhmäläisille. Tällä hetkellä kaikille 12–15-vuotiaille suositellaan koronarokotetta, mutta 5–11-vuotiaiden joukossa rokotetta suositellaan erityisesti vain riskiryhmäläisille.

”Tämä kuvastaa sitä, ettei lasten rokottamisesta päättäminen ole yksinkertaista.”

Lasten koronarokotteiden saatavuus on tällä hetkellä hyvä eli jos suositukseen päädyttäisiin, rokottaminen voitaisiin aloittaa nopeastikin.

Pienillä lapsilla on tutkittu sekä Modernan että Pfizerin lasten koronarokotteita, jotka jotka on suunniteltu koostumukseltaan pienille lapsille. Ensimmäistä on tutkittu kuuden kuukauden ikäisistä alle kuusivuotiaisiin ja toista kuuden kuukauden ikäisistä alle viisivuotiaisiin.

Aikuisten rokotteista Suomessa ovat käytössä sekä Modernan että Pfizerin rokotteet, joista Modernan aikuisten rokotetta ei tarjota alle 30-vuotiaille nuorille miehille aiemmin todetun sydänlihastulehduksen riskin vuoksi.