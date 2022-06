Maxim Vealmeolenko ylittää päivittäin Suomen ja Venäjän välisen rajan Vaalimaalla. Matkustajia on vähän ja heistä suurin osa kaksoiskansalaisia.

Maxim Vealmeolenko on aloittanut työt minibussin kuljettajana kuukausi sitten. Torstaina Pietarista ei ole tullut mukaan yhtäkään asiakasta.

Musta minibussi ylittää Vaalimaan rajan hieman ennen kello kymmentä torstaiaamuna. Pietarista saapuneen bussin kyydissä ei ole yhtäkään asiakasta.

Kuljettaja Maxim Vealmeolenko kertoo asuneensa Suomessa yli kymmenen vuotta. Pietarin ja Helsingin väliä kulkevaa bussia hän on kuitenkin ajanut vasta kuukauden. Vealmeolenko sairastaa syöpää ja on sairauslomalla, mutta bussin ajaminen on hyvä sivutyö.

Tyhjä bussi ei ole mitenkään poikkeuksellinen näky.

”Matkustajia on yleensä yhdestä kahdeksaan. Suurin osa heistä on kaksoiskansalaisia”, Vealmeolenko sanoo.

Liikenne Venäjän ja Suomen rajalla on edelleen erittäin vähäistä, kerrotaan Vaalimaan rajatarkastusasemalta.

Liikenteen vähyys johtuu pääosin edelleen voimassa olevista koronarajoituksista.

Venäjän puolelta Suomeen saapuvien pitää olla Suomen kansalaisia tai asua Suomessa pysyvästi. Jos tulija ei täytä näitä ehtoja, vaaditaan todistus täydestä hyväksytystä rokotussarjasta tai vaihtoehtoisesti EU-todistus tuoreesta sairastetusta korona­taudista tai sairastetun taudin ja hyväksytyn rokotteen yhdistelmästä.

Venäjällä monien saama Sputnik-rokote ei ole hyväksyttyjen rokotteiden listalla. Esimerkiksi Vealmeolenkon äiti on kuitenkin onnistunut saamaan Venäjän puolella EU:n hyväksymät rokotteet.

Vealmeolenko ei tiedä, missä äiti on rokotettu. Hän on kuitenkin tällä hetkellä Helsingissä, mikä on hyvä.

”Äiti auttaa minua, kun käyn sädehoidoissa.”

Vaalimaalla rajan ylittäjiä on tällä hetkellä päivittäin noin 2 000. Luku on kasvanut hieman sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan, raja­tarkastus­asemalta kerrotaan.

Luku on silti vain murto-osa koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna. Tuolloin rajan saattoi ylittää Vaalimaalla parhaimmillaan noin 15 000 matkustajaa päivässä.

Matkustajavirta kulkee tasaisesti molempiin suuntiin. Kesän alussa liikennettä on kuitenkin ollut hieman enemmän Venäjälle, kun Suomessa asuvat venäläiset ovat lähteneet kesäloman viettoon.

Rajatarkastusasemalta arvioidaan, että valtaosalla rajan yli Suomeen tulevista on kaksoiskansalaisuus tai sitten asunto Suomessa.

”Venäläisille on ollut käytännössä mahdotonta hankkia länsimaisia rokotteita.”

Kolmansien maiden kansalaisten matkustajamäärä taas on hieman kasvanut. Heitä on nyt noin 15 prosenttia kaikista rajan ylittäjistä.

”He ovat henkilöitä, jotka eivät ole päässeet lentoteitse palaamaan omaan kotimaahansa”, rajatarkastusasemalta kerrotaan.