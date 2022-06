Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina kuopiolaisesta taloyhtiöstä, jossa voi törmätä eri puolella taloa erilaisiin kieltoihin ja ohjeistuksiin.

Lukuisia heippalappuja taloyhtiön ilmoitustaululla ja ovissa sekä kirjallisia ohjeistuksia niin hississä kuin hiekkalaatikon reunallakin.

Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina kuopiolaisesta taloyhtiöstä, jossa asukastoimikunta ja muut innokkaat asukkaat ovat kiinnitelleet pelkästään kuluneen vuoden aikana kymmeniä lappusia eri puolelle taloa.

Kyseisen taloyhtiön kiinteistönhoitaja ei antanut aiheesta haastattelua HS:lle. Hänen mukaansa myöskään taloyhtiön hallitus ei kommentoi aihetta.

Heippalapputalo on yksi noin 190:stä Niiralan kulmien omistamasta talosta. Toimitusjohtaja Kari Keränen kertoo, ettei hänen korviinsa ole kantautunut tietoa laputusongelmista.

”Kävin uutisen luettuani kyseisessä talossa. Siellä oli vain mukavia tiedotteita, muun muassa kerhotilan käytöstä ja tulevista pihajuhlista. Tapasin asukkaitakin”, Keränen sanoo.

”Itselle tuli siellä mukava fiilis.”

Kyseinen taloyhtiö tiedetään Keräsen mukaan hyvin aktiiviseksi.

”Heillä on paljon asukastoimintaa ja mukavaa yhdessäoloa.”

Helsingin Sanomien uutisessa esiteltiin muun muassa kesäkuinen lappusota, joka roihahti tupakantumpeista. Keräsen mukaan Niiralan kulman kiinteistönhoitaja on kerännyt näistä lapuista ”ylimääräiset” pois. Laput kerättiin pois, koska ne veivät taululta paljon tilaa.

Keränen huomauttaa, että uutisessa esitellyt asukastoimikunnan laatimat laput olivat asiallisia tiedotteita.

”Lapuissa oli ihan samoja asioita kuin yhtiön järjestyssäännöissä, sieltä on selvästi tehty nostoja. Asukastoimikunnallahan on tarkoituksena kaikkien yhteinen viihtyvyys. Tumpeista tai siisteydestä on asiallista huomauttaa.”

Mutta missä kohtaa lappuja on taloyhtiössä liikaa?

”Se riippuu lappujen luonteesta. Kiinteistönhoitajat tuntevat kohteet ja asukastoimikunnat, ei tällaisesta ole kauheasti täytynyt keskustella, mikä on liikaa.”

Heippalapputalossa naapuri sanoi Minna Tuomalle, että tämä saa häädön, koska tupakoi istualtaan. Keräsen mukaan Niiralan kulma ei ota yhtiönä kantaa siihen, saako taloyhtiöissä polttaa istualtaan vai seisten.

”Kohteemme ovat savuttomia. Asuntojen sisällä ja parvekkeella ei saa polttaa. Jokaisessa kohteessa on määrätyt tupakointipaikat. Myös tässä kohteessa on tupakointipaikka.”

Lisäksi Tuoma kertoi, että laputtamisen lisäksi asukkaat ovat hyvin kiinnostuneita muiden menoista. Esimerkiksi jos hän tulee yöllä kotiin, naapuri käy ovenraossa kyselemässä oliko hän juhlimassa vai töissä.

Onko se ok, että taloyhtiössä kytätään muiden tekemisiä?

”Tässä pitäisi määritellä kyttääminen. Toiselle riittää, että katsoo häntä päin ja se on kyttäämistä, toiselle kyttääminen tarkoittaa kiikaroimista. En halua kommentoida tätä, koska sitä on vaikea määritellä.”