Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tampereen Pursikatu 4 toteaa Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalle antamassaan vastineessa myös näin: ”Rakennusvalvonta on katsonut liinavaatteiden tarjoamisen osoittavan, että kyse ei olisi vuokra-asumisesta. Tulkinta on virheellinen. Päin vastoin voidaan pitää oletettavana, että kalustetussa vuokra-asunnossa on sellainen varustelutaso, että vuokralainen voi vain muuttaa sisään.”