Psykoterapia­instituutti tiedotti ottaneensa selkä­voiton Valvirasta oikeudessa – Viimeinen näytös on silti vielä näkemättä

Helsingin psykoterapiainstituutti tulkitsee, että EU-tuomioistuimen ratkaisun jälkeen Valviran on rekisteröitävä psykoterapeutin ammattioikeudet instituutin kouluttamille noin 300:lle henkilölle. Valviran tulkinta päätöksestä on päinvastainen.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi viime torstaina ennakkoratkaisun vuosia jatkuneessa kiistassa Helsingin psykoterapiainstituutin (HPI) ja brittiyliopisto UWE Bristolin psykoterapeuttikoulutuksen käyneiden ammattioikeuksista.

Instituutti tiedotti tiistaina voittaneensa kiistan.

”Tuomio osoittaa yksiselitteisesti, että Valviran on hyväksyttävä UWE:n myöntämät tutkintotodistukset ja rekisteröitävä opiskelijoiden psykoterapeutin ammattioikeudet”, sanoi HPI:n toimitusjohtaja John Pihlaja tiistaina lähetetyssä tiedotteessa.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ei ole myöntänyt koulutuksen käyneille oikeutta käyttää nimikesuojattua psykoterapeutin ammattinimikettä Suomessa. Valviran mukaan koulutus ei vastaa suomalaista psykoterapeuttikoulutusta. Koulutus on järjestetty Suomessa ja suomen kielellä, mutta korkein hallinto-oikeus on linjannut tutkintojen olevan ulkomaisia, sillä tutkintotodistukset on myöntänyt brittiyliopisto.

Valvira on vuosien varrella antanut kielteisen päätöksen 23 koulutuksen käyneelle, jotka ovat hakeneet psykoterapeutin ammattioikeuksia. Osa hakijoista on valittanut Valviran päätöksestä hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden hylättyä valitukset edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Asian käsittely KHO:ssa on edelleen kesken, ja KHO on pyytänyt kahteen asiaa koskevaan kysymykseen ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta.

Valviran tulkinta EU-tuomioistuimen ratkaisusta eroaa HPI:n tulkinnasta. Valviran mukaan ratkaisusta ei voi vielä vetää johtopäätöstä, että koulutukseen osallistuneet saisivat oikeuden käyttää psykoterapeutin nimikettä Suomessa.

” ”Emme löydä EU-tuomioistuimen ratkaisusta mitään, mikä asettaisi nämä hallinto-oikeuksien päätökset kyseenalaisiksi.”

”Valviran päätöksistä asiassa on valitettu useaan hallinto-oikeuteen. Kaikki hallinto-oikeudet ovat hylänneet valitukset asiassa. Emme löydä EU-tuomioistuimen ratkaisusta mitään, mikä asettaisi nämä hallinto-oikeuksien päätökset kyseenalaiseksi”, kirjoittaa Valviran ammattioikeuksista vastaavan osaston johtaja Jussi Holmalahti sähköpostitse HS:lle.

Valvira tulkitsee, että unionin tuomioistuimen päätös ei tuo pöytään mitään uutta.

Sen mukaan Valviran on vertailtava toisessa silloisessa EU-maassa suoritetun psykoterapeuttikoulutuksen vastaavuutta suomalaiseen koulutukseen, ja niin Valvira kertoo jo toimineensa.

EU-tuomioistuin linjasi myös, että Suomessa viranomainen eli Valvira voi olla hyväksymättä toisessa EU-maassa myönnettyä tutkintotodistusta, jos tilanne on poikkeuksellinen. Tällöin Valviralla pitäisi olla EU-tuomioistuimen mukaan konkreettisiin seikkoihin perustuvia vakavia epäilyjä siitä, että hakijan tutkintotodistus ei ole todenperäinen. Valviran näkemyksen mukaan asiassa on kyse tuomion mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta.

Tuomioistuimen mukaan tutkintotodistusta ei voida pitää todenperäisenä esimerkiksi silloin, jos koulutuksen todellinen sisältö eroaa huomattavasti tutkintotodistuksessa kerrotusta.

Asian käsittely jatkuu seuraavaksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valviran Holmalahti ei vielä tiedä asian käsittelyaikataulua eikä hän halua tämän enempää ennakoida KHO:n päätöstä.

Valviran rekisterissä on tällä hetkellä noin 8 700 nimikesuojattua psykoterapeuttia, joista kolmannes on yli 65-vuotias. Kiista ammattioikeuksista koskee HPI:n mukaan noin 300:aa HPI:n psykoterapeuttikoulutuksen suorittanutta.