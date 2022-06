Ruokavirasto määräsi maanantaina kaikki elintarvikeyhtiö Sikabaarin Lihatuote oy:n valmistamat tuotteet hävitettäviksi. Yrittäjä selittää tilannetta kiireellä ja rahapulalla.

Pinttynyttä likaa, hometta ja ruostetta sekä hiiren papanoita lattialla. Epäselvyyksiä pakkausmerkinnöissä. Tarkastusraporteista piirtyy karu kuva ylivieskalaisen makkaratehtaan ja lihajalostamon toiminnasta.

Niiden mukaan laitoksen tilojen kunnossapitoa on laiminlyöty jo pidempään. Laitoksen tiloja on osin remontoitu loppuvuonna 2021, mutta loppuvuodesta 2022 tehdyssä tarkastuksessa viranomaiset toteavat, ettei remontti ollut sen jälkeen edennyt.

Yritys on myynyt raaka- ja tuoreliha­valmisteita, palvilihaa, leikkeleitä, grillimakkaroita, lihahyytelöä ja säilykkeitä eri puolille Suomea vähittäismyyntiin.

Tehtaan yhteydessä yritys on pitänyt lounasravintolaa. Lisäksi samoissa tiloissa tehtaan kanssa on ollut tehtaanmyymälä, jossa on lihatuotteita on myyty.

Ruokavirasto määräsi maanantaina kaikki elintarvikeyhtiö Sikabaarin Lihatuote oy:n valmistamat tuotteet hävitettäviksi.

Määräyksen syynä oli, että tuotteiden elintarviketurvallisuudesta ei Ruokaviraston mukaan voida varmistua.

Ruokaviraston päätös pohjasi neljään kunnallisen elintarvike­viranomaisen tekemään tarkastuskäyntiin, joista ensimmäinen tehtiin marraskuussa vuonna 2021 ja viimeisin kesäkuussa.

” ”Se, mihin asti pääsimme, ei riittänyt.”

Yrityksellä on ollut ongelmia jo pitkään. Ainakin pari vuotta, kertoo toimitusjohtaja Richárd Molnár.

Molnár osti osti Sikabaarin Lihatuote oy:n vuonna 2016 yhdessä toisen henkilön kanssa. Vuoden 2021 maaliskuussa Molnár jäi yksin hoitamaan yritystä.

”Ongelmat johtuvat siitä, että toimitilat ovat todella vanhat. Niitä pitäisi jatkuvasti remontoida ja jatkuvasti remontoitukin. Se, mihin asti pääsimme, ei riittänyt.”

Molnár kertoo, että korjaamista on hidastanut etenkin rahan puute. Hän on myös joutunut vähentämään henkilökuntaa.

”Sekin on vaikuttanut, että meillä oli puutteita siivouksessa. Pisin viikko jonka tein, oli 73 tuntia, Tein sen juuri ennen tarkastusta. Siksi on iso pettymys, että näin tapahtui.”

Valmistushuoneen katosta löytyi epämääräisiä roiskeita.

Raporteissa yrittäjää on toistuvasti kehotettu kiinnittämään huomiota tilojen siisteyteen.

Esimerkiksi pakkaamon lattiakaivosta ja suolauskoneen hihnasta löytyi listeriaa aiheuttavaa bakteeria. Ilmanvaihtotilojen pinnoille oli tiivistynyt kosteutta, joka voi aiheuttaa ruostetta ja homekasvustoa.

Raporteissa huomautetaan myös tiloihin kuulumattomista tavaroista.

Lisäksi niissä kehotetaan kiinnittämään myös huomiota lattiakaivojen puhtauteen ja siihen, ettei niissä sikiä kärpäsiä.

”Tilojen ilmanvaihto on ollut pitkään riittämätöntä, mihin viittaa useassa paikassa näkyvä home.” – tarkastuskertomus 10.5.2022

Viranomaiset huomauttivat muun muassa valmistushuoneen katossa olevista roiskeista, jotka voivat rapista elintarvikkeisiin. Roiskeet näyttivät kuivuneelta lihalta. Katossa oli myös runsaasti pisaranjälkiä.

Yritystä oli myös kehotettu toistuvasti kiinnittämään huomiota haittaeläin­torjuntaan.

”Varastohuoneessa olevan komeron lattialla havaittiin hiirenpapanoita.” – tarkastuskertomus 10.5.2022

Huhtikuussa lastaussillalla ulko-oven sivuilla ja alaosassa havaittiin iso rako. Linnut, kärpäset ja muut haittaeläimet ovat päässeet oven yläosan läpiviennistä laitoksen tiloihin.

Huhtikuussa tehdyssä tarkastuksessa havaittiin runsaasti hiirenpapanoita varaston komeron lattialla.

Terveysviranomaisten mukaan myös käsihygieniassa on havaittu toistuvia puutteita – valmistushuoneessa olevien käsienpesualtaiden vesihanoista kumpikaan ei toukokuussa toiminut.

”Käsienpesualtaista saippuan ja käsidesin annostelukahvat ovat likaiset ja seinässä niiden takana on homepilkkuja.” – tarkastuskertomus 10.5.2022

Terveysviranomaiset kiinnittävät huomiota toistuvasti myös puutteisiin pakkausmerkinnöissä.

Tarkastuskäynnillä jo viimeisen käyttöpäivän ylittäneet grillimakkarat olivat laatikossa sulamassa. Yrittäjän mukaan makkarat ovat menossa hänen omaan käyttöönsä. Myöhemmin tarkastuksen aikana huomattiin, että makkarat oli annettu laitoksesta asiakkaalle. Yrityksen toimitusjohtaja kertoi viranomaisille tapahtuneen olleen vahinko.

”Pesuhuoneessa olevan jäähilekoneen katto oli homeessa. (...) Jäähilettä käytetään makkaraan käytettävän kamaraemulsion valmistamiseen.” – tarkastuskertomus 10.5.2022

Huhtikuussa tehdyssä tarkastuksessa havaittiin runsaasti hometta jäähilekoneessa.

Sikabaarin nettisivuilla kerrotaan, että sen perustaneella perheellä on pitkät perinteet sikatilan hoidosta. Myöhemmin toiminta laajeni oman lihan myynnistä lihatuotteiden jalostukseen. Nettisivuilla väitettiin tarkastusten aikaan, että makkaroiden pääraaka-aine on sikalan liha. Terveysviranomaisten mukaan lihan alkuperää ei kuitenkaan pystytty jäljittämään.

Molnár vakuuttaa, että hän on tiennyt kaikkien lihojen alkuperän koko ajan.

”Tämä kirjaus [tarkastusraporttiin] tuli sen vuoksi, koska meillä oli muutama vakuumipussillinen lihaa, joita ei ollut tarroitettu. Tilaamme kaikki lihat isoilta teurastamoilta.”

Hän ei erittele, mistä teurastamoista lihat on tilattu.

Nyt yritys joutuu heittämään lihaa roskiin noin 30 000 euron edestä, Molnár kertoo. Hän aikoo tavata kiinteistön omistajan ja selvittää, mitä kaikkia korjaustoimenpiteitä pitää vielä tehdä.

Korjausten jälkeen on tarkoitus jatkaa yritystoimintaa. Sitä varten pitää pyytää uutta tarkastusta ja toimintalupaa.

Molnár ei tosin ole enää varma, jatkaako hän toimitusjohtajana.

”Haluaisin, että firma pyörii, mutta olen jo miettinyt, että minun rooliini pitäisi saada joku parempi henkilö, mutta en ole vielä päättänyt tätä varmaksi”, hän sanoo.

”Voitko vielä kirjata loppuun, että Sikabaari rehellisesti pahoittelee tilannetta. En voi paljon muuta sanoa”, hän sanoo.