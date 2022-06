Karhu kävi mökkipihassa maanantai-iltana.

Poliisi päätti maanantaina, että loukkaantunut karhu lopetetaan Ylöjärvellä, kertoo poliisi tiedotteessan. Karhu oli tullut kesämökin pihaan, ja siitä ilmoitettiin poliisille. Karhulla oli pieneläinrauta käpälässään.

Myöhään maanantai-iltana mökkipihaan saapunut karhu oli Sisä-Suomen poliisin mukaan nähty aiemmin kesäkuun alussa, ja silloinkin sillä oli pyyntiraudat sen etukäpälässä.

Poliisi arvioi, että loukkaantuneen karhun matkoihinsa päästäminen olisi aiheuttanut sille kärsimystä, eikä karhun kärsimyksen lieventämiseen ollut muuta keinoa kuin lopettaminen.

Ennen lopettamispäätöstä poliisi konsultoi asiassa Suomen riistakeskusta, Luonnonvarakeskusta ja läänineläinlääkäriä.

Karhu jäljitettiin ja riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-aputoimijat lopettivat sen poliisin päätöksellä.

Eläinsuojelulain mukaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.

Poliisilla on oikeus lopettaa eläin, jos sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, poliisi kertoo tiedotteessaan.