Toni Käräjämiehen, 29, yksinkertainen oivallus tuotti aivan uuden vienti­tuotteen – Tällainen on ovela kivääri, joka on yhtä aikaa kaksi eri asetta

Yksinkertainen oivallus synnytti uudenlaisen asemallin. Kehittäjän mielestä se toimisi myös viranomaiskäytössä.

Pieni teollisuushalli seisoo keskellä peltomaisemia Sastamalassa. Ei heti arvaisi, että halli on asepaja, jossa tehdään uusia suomalaisia automaattikivääreitä. Sellaisia, jotka sopisivat myös sotilaskäyttöön.

Ase on vasta kesäkuun alussa myyntiin tullut kivääri, jonka nimi on Käräjämies Automatic Rifle eli KAR-21. Siinä on erityinen ominaisuus, sillä piippua ja kolmea muuta osaa helposti vaihtamalla sen kaliiperi muuttuu metsästyskiväärin tutusta .308 Win -kaliiperista niin sanottuun Nato-kaliiperiin .223 Rem.