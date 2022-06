Onnistunut hätäankkurointi esti aluksen pohja­kosketuksen. Tapahtuma­paikalla väylä on noin sata metriä leveä.

Portugalin lipun alla seilannut 100 metrinen rahtialus joutui hätä­ankkuroitumaan Kotkan edustalla keskiviikkona illalla, kertoo Suomen­lahden merivartiosto Twitter-tilillään.

Tornedalen-nimisessä aluksessa oli kuivalasti, eikä tilanteesta aiheutunut vakavaa ympäristö­riskin vaaraa.

Alus menetti ohjailukykynsä vain viiden kilometrin päässä Kotkan satamasta, josta se oli matkansa aloittanut. Ohjailukyvyn menettämisen syy ei ollut merivartioston tiedossa.

”Mahdollinen sähkövika”, arvioi meripelastus­johtaja Janne Ryönänkoski.

Kun alus menettää ohjailukyvyn, se lähtee ajelehtimaan. Silloin on tehtävä hätä­ankkurointi, jotta alus ei ajautuisi matalikolle.

Ryönänkosken mukaan on epätavallista, että alus menettää ohjailukyvyn näin lähellä satamaa.

”Näitä sattuu muutamia tapauksia vuodessa meidän merivastuu­alueellamme. Yleensä nämä sattuvat kauempana, keskellä Suomen­lahtea, jossa ei ole hätää osuuko alus pohjaan.”

Väylä on tapahtumapaikan kohdalla noin sata metriä leveä. Ryönänkosken mukaan väylä on joka suhteessa ahdas, ja pohjakosketus on mahdollinen.

”[Syvyyssuunnassa] väylät on ruopattu toki siten, että rahtialukset mahtuvat väylällä kulkemaan, mutta joskus ne ovat niin ahtaita, että välittömästi väylän ulkopuolella voi olla ahdasta.”

Pohjakosketukselta kuitenkin vältyttiin, sillä hätäankkurointi onnistui.

”Sää oli suotuisa, vain pientä tuulta”, Ryönänkoski sanoo.

Merivartiosto sai hälytyksen alukselta hieman ennen kuutta illalla.

Hieman iltaseitsemän jälkeen Tornedalen oli päässyt jo jatkamaan matkaansa vartiolaiva Turvan saattamana, sillä vika ohjailu­kyvyssä oli saatu korjattua.

Tarkoituksena oli saattaa alus reilusti Kotkan ulkopuolelle. Vartiolaiva pystyy tarvittaessa muun muassa hätähinaamaan, jos esimerkiksi ohjausvika uusiutuisi.