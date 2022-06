Lapsi sai tilanteessa vakavia vammoja ja hänet kuljetettiin sairaalaan hoidettavaksi. Poliisi tutkii asiaa tapon yrityksenä.

Porvoossa tapahtui tiistaina vakava väkivallanteko, jossa äiti on pahoinpidellyt 5-vuotiasta lastaan.

Rikoskomisario Heidi Niemen mukaan väkivalta on ollut hyvin vakavaa ja lapsi sai tilanteessa välitöntä sairaalahoitoa vaativia vammoja. Poliisi ei kommentoi lapsen saamien vammojen laatua mutta kertoo, että lapsi on hengissä.

Poliisipartio sai hälytystehtävän yksityisasuntoon Porvoossa tiistaina aamukymmeneltä. Kyseisestä asunnosta oli tullut ulkopuolinen yhteydenotto hätäkeskukseen jo edeltävänä päivänä.

”Sosiaaliviranomaiset olivat olleet tarkastuskäynnillä ja nähneet asunnon ikkunasta, kun lasta pahoinpideltiin”, Niemi kertoo poliisin tiedotteessa.

Väkivalta saatiin keskeytettyä vasta kun paikalla saapunut partio rikkoi asunnon ikkunan ja sai lapsen haltuunsa.

Tekoa tutkitaan Itä-Uudenmaan poliisissa rikosnimikkeillä tapon yritys ja virkamiehen vastustaminen.

”Kyseessä on ollut vakava väkivallanteko, joka on kohdistunut pieneen lapseen, ja siinä on käytetty vahvaa väkivaltaa”, Niemi kommentoi rikosnimikettä.

Virkamiehen vastustaminen on tilanteessa kohdistunut poliisiin.

Niemen mukaan tapahtumapaikalla olivat ainoastaan äiti ja lapsi. Poliisi ei kommentoi, onko päihteillä ollut asian kanssa tekemistä. Myös äiti on ollut sairaalahoidossa tapahtuman jälkeen, mutta poliisi ei kerro lisätietoja hoidon syystä tai laadusta.