Suomen aborttilain vaatimukset ovat vanhentuneita ja päivitystä vailla, sanoo professori Oskari Heikinheimo.

Oletko tehnyt tai harkinnut tekeväsi abortin Suomessa? Kerro kokemuksistasi Helsingin Sanomille sähköpostitse kotimaa@hs.fi

Suomessa on edelleen voimassa 1970-luvulta peräisin oleva aborttilaki. Se on monelta osin päivitystä vailla, sanoo professori Oskari Heikinheimo Helsingin Naistenklinikalta.

Aborttilain uudistus vaikuttaakin toteutuvan, sillä kansalaisaloite aborttilainsäädännön uudistamiseksi etenee eduskunnassa. Asiaa käsitellään syksyn aikana.

Heikinheimo on toiveikas lakiuudistuksen suhteen, sillä se pyrkii monelta osin päivittämään lain nykypäivän tarpeita palvelevammaksi.

”Kyseessä on 50 vuotta vanha laki, joka tehtiin eri maailmaan. Se on silloin ollut erittäin tärkeä, sillä se on linjannut ja taannut kaikille naisille yhtäläiset mahdollisuudet raskaudenkeskeytykseen. Aika oli kuitenkin toinen, ei ollut kotona tehtäviä herkkiä raskaustestejä tai ultraäänilaitteita. Lisäksi kaikki keskeytykset tehtiin tuolloin kirurgisesti.”

Nykyisen lain mukaan keskeytykselle tarvitaan aina perustelu ja valtaosin kahden lääkärin suostumus. Tämän lisäksi abortit tulisi hoitaa sairaaloissa. Heikinheimon mukaan kyseiset vaatimukset ovat vanhentuneita.

”Nykyään 97 prosenttia keskeytyksistä hoidetaan lääkkeillä. Ihmisten juoksuttaminen luukulta toiselle on siis sekä terveydenhuollon resurssien tuhlausta että ikävää itse potilaalle.”

Vaikka laki on monen mielestä vanhentunut, on laintulkinta Heikinheimon mukaan ollut Suomessa jo pitkään liberaalia.

Aborttilain uudistuksella on tarkoitus taata raskaudenkeskeytystä hakevalle henkilölle suorempi ja helpompi väylä turvalliseen hoitoon.

”Tärkeintä tässä olisi, että henkilön ei tarvitsisi perustella päätöstään eikä keskeytyspäätökseen tarvittaisi kahden lääkärin suostumusta. Idea on, että ihminen saa turvallisen ja helposti toteutettavan palvelun julkiselta sektorilta.”

Heikinheimon mukaan raskaudenkeskeytyksen prosessi on Suomessa usein monivaiheinen ja potilaalle raskas. Hänen mukaansa olisi jokaista palvelevampaa, jos lainsäädäntöä uudistettaisiin.

”Nykyinen malli on hankala henkilölle, joka on usein jo valmiiksi kriisissä. Se, että on aina uusi ihminen vastassa ja joutuu kertaamaan samoja asioita, ei palvele ketään.”

Raskaudenkeskeytyksien määrä on vähentynyt Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi. Aborttien ilmaantuvuus väheni myös vuonna 2021.

Heikinheimo uskoo, että raskaudenkeskeytyksien väheneminen kielii monestakin asiasta. Esimerkiksi teini-ikäisten aborttien määrä on lähes puolittunut vuosikymmenien aikana.

”Esimerkiksi kouluissa seksuaaliterveyteen liittyvä opetus, asioista puhuminen, matalan kynnyksen palvelujärjestelmät, tehokkaat ehkäisymenetelmät ja kuntien tarjoamat maksuttomat ehkäisypalvelut ovat olleet osaltaan vaikuttamassa keskeytyksien vähenemiseen”, Heikinheimo sanoo.

THL arvioi aikaisemmin koronapandemian vaikuttaneen aborttien vähenemiseen entisestään. Ihmisten väliset kontaktit vähenivät, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa raskaudenkeskeytysten ilmaantuvuuteen. THL:n mukaan pandemia ei kuitenkaan vaikuttanut raskaudenkeskeytysten saatavuuteen.

Raskaudenkeskeytykset ovat nousseet suureksi puheenaiheeksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi yleisen aborttioikeuden perjantaina 24. kesäkuuta.

Julkisessa keskustelussa on noussut päätöksen myötä esiin hengenvaarallisten ja laittomien aborttien mahdollinen lisääntyminen. Heikinheimon mukaan tarve raskaudenkeskeytyksille tulee aina olemaan.

”Laki on huono instrumentti terveydenhuollon säätelemiseen. Jos raskaudenkeskeytykset kielletään lailla, muuttuvat ne vain laittomiksi ja vaarallisiksi.”