Miksi vuonna 2022 nainen ei saa oleilla helteellä kotipihallaan pelkissä alusvaatteissa ilman paheksuvia katseita?

Tätä kysymystä pohti maanantain hellesäässä 26-vuotias rovaniemeläinen Taru Leinonen.

Hän istuskeli valvomassa puhallettavassa uima-altaassa pulikoivaa lastaan omakotitalonsa sivustalla olevalla terassilla. Koska Rovaniemelläkin oli maanantaina lähes 30 asteen helle, Leinonen oli terassilla alusvaatteisillaan.

Tontin edessä kulkee pyörätie. Alusvaatteissa lastaan valvova äiti sai ohikulkijoita pitkiä katseita. Osa ihmisistä hidasti kulkuaan ja tuijotti häntä kulmat kurtussa.

Leinonen kirjoitti kokemuksestaan Facebookin Naistenhuone-ryhmään ja kertoi tapahtuneesta. Hän kysyi:

”Sain lähes jokaiselta [ohikulkijalta] paheksuvia katseita! Miksi ihmeessä? Mitä mieltä te ootte jos joku ottaa omalla pihallaan alusvaatteissa aurinkoa tai muuten vaan istuskelee pihalla kun nyt on tää jumalaton helleaalto. Yritän vaan ymmärtää mikä minussa on niin ikävän näköistä että täytyi katsoa ku halpaa makkaraa.”

Ryhmässä asiasta alettiin keskustella vilkkaasti.

Leinonen sai paljon kannustavia kommentteja. Enemmistö keskustelijoista oli sitä mieltä, että omalla pihallaan voi olla kuten haluaa – hellesäällä vaikka alusvaatteisillaan. Muutkin kertoivat vilvoitelleensa samoin.

”Tuli sinne myös kommentteja, että ehkä ihmisillä aurinko paistoi silmään ja siksi oli kulmat kurtussa. Ja muutamia kommentteja tuli myös, että miksi et voinut laittaa bikinejä päälle”, Leinonen kertoo HS:lle puhelimitse.

”Onko se tosiaan niin kauhea asia, että olen täällä alusvaatteisillani. Nämä alusvaatteethan peittävät ihan yhtä paljon kuin bikinitkin. Onko se materiaali se, missä se raja kulkee, että bikinit on ok, mutta alusvaatteet eivät.”

Alasti hän ei omalle taajama-alueella sijaitsevalle kotipihalleen menisi, mutta alusvaatteisillaan olossa hän ei näe mitään pahaa.

FB-keskustelussa huomautettiin, että naisten ja miesten alusvaatteisiin suhtaudutaan yhä eri tavoin. Näin kokee myös Leinonen.

”Mieskin on ollut tässä pihassa bokserit jalassa eikä ole ollut mitään tiukkoja katseita tänne suuntaan. Naisten alusvaatteet mielletään usein seksuaalisina, mutta harvemmin puhutaan, että miehillä on seksikkäät bokserit jalassa”, Leinonen sanoo.

”Onhan nyt ollut paljon tapetilla myös kehorauha ja kaksinaismoralismi, kuinka bikinit ovat ok, mutta alusvaatteet eivät. Tai että miehille on ok olla bokserit jalassa tai kulkea paidatta, mutta naisille se ei olisi ok."

Taru Leinonen

Leinonen sanoo kyllä tottuneensa pitkiin katseisiin kotikaupungissaan Rovaniemellä, sillä hänellä on paljon tatuointeja ja kirkkailla väreillä värjätyt hiukset.

Hän on kuitenkin hyvillään siitä, että suurin osa FB-keskustelijoista antoi hyväksyntänsä alusvaateilla ololle helteisellä kotipihalla. Myös omilta kavereilta tuli kannustavaa viestiä.

Yksi viesteili pilke silmäkulmassa: ”ensi kerralla pyllistä sinne tielle päin”.

”Kyllä minä aion edelleenkin olla siellä terassilla alusvaatteet päällä, kun lapsi on uimassa, jos koen, että alusvaatteilla on mukavampi olla tuolla [helteessä].”