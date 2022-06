Lippujen hintoja korvataan normaalin taulukon mukaisesti.

Juhannuksen junakaaos on aiheuttanut yhteydenottosuman VR:lle.

Määrä räjähti käsiin sen jälkeen, kun Lempäälässä tehty ratasillan vaihtotyö sai pääradan junaliikenteen sekaisin sunnuntaina ja maanantaina. Seurauksena tuhansien ihmisten matka viivästyi jopa toistakymmentä tuntia.

Asiakaspalveluun tuli pelkästään kahden päivän aikana noin 5 600 puhelua, VR:n viestinnästä kerrotaan.

”Kaikki mahdolliset resurssit on nyt laitettu korvausten käsittelyyn ja tämän ja ensi viikon aikana on tarkoitus saada hakemukset käsiteltyä”, viestinnästä kerrotaan sähköpostitse.

Jos juna on vähintään tunnin myöhässä, asiakas on oikeutettu neljäsosaan lipun hinnasta. Kahden tunnin myöhästymisestä korvataan puolet hinnasta. Jos juna on yli neljä tuntia myöhässä, VR korvaa koko lipun hinnan.

Mutta entä korvaako VR muuta kuin junaliput? Korvaako VR esimerkiksi sitä, jos ihminen ei ehdi myöhästyneen junan vuoksi lennolle tai laivaan tai hänen maksamansa hotelli tai autovuokra meni hukkaan?

Tähän kysymykseen VR:stä ei vastata suorasanaisesti. Päätökset tehdään ”tapauskohtaisesti kokonaistilanne huomioiden”.

