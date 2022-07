Perjantaina Vaalimaan raja-asemalla ei nähty odotettua venäläis­matkustajien ryntäystä, kun Suomen itärajan korona­rajoitukset päättyivät.

Koronapandemiaan liittyvät maahantulon rajoitukset päättyivät Suomen ulkorajoilla perjantaina.

Nyt kolmansista maista tulevilta matkustajilta ei vaadita enää rokotus- ja koronatesti­todistuksia, eikä rajalla tehdä koronatestejä.

Kolmannet maat tarkoittavat EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolisia maita, mukaan lukien Venäjää.

Samalla poistuivat viisumihakemusten vastaanottoon liittyvät pandemian aikaiset rajoitukset.

Rajaliikenteen ja viisumien rajoitukset olivat voimassa maaliskuusta 2020 lähtien.

Rajoitusten vapautuminen merkitsee sitä, että itärajalla on palattu pandemiaa edeltävään aikaan. Sen on ennakoitu lisäävän liikennettä Venäjältä Suomeen.

Perjantaina venäläisturistien ryntäystä Suomeen ei kuitenkaan nähty.

”Puolenyön aikaan, kun liikenne aukesi, rajan yli saapui parisen­kymmentä autoa. Sen jälkeen tilanne rauhoittui. Tänään ei ole nähty niin suuria muutoksia kuin odotettiin, vaan liikenne on ollut tavanomaisen rauhallista”, kertoi Vaalimaan raja-aseman päällikkö Jussi Pekkala perjantaina iltapäivällä.

Vaalimaan raja-aseman päällikkö Jussi Pekkala.

Perjantaina tarkkoja matkustajamääriä ei ollut vielä tiedossa.

Viime aikoina Vaalimaalla on ollut noin kaksi tuhatta rajan­ylittäjää päivittäin. Esimerkiksi torstaina Suomeen saapui reilu tuhat matkustajaa.

Pandemiaa edeltäneen ajan hiljaisiin päiviin verrattuna tulijoita on noin puolet.

Perjantaina iltapäivällä Vaalimaan raja-asemalla Suomen suuntaan kulkee yksittäisiä autoja tasaisen rauhalliseen tahtiin.

Helsinkiläinen Pietarista kotoisin oleva entinen bussikuski Nikolai Mihev ajoi rajan yli noin yhden aikaan iltapäivällä. Hän käy välillä useitakin kertoja viikossa Pietarissa vaimonsa luona.

Tällä kertaa Mihevin kyydissä on kolmen nuoren naisen tuttava­porukka, joka on matkalla lomareissulle Kroatiaan Helsinki-Vantaan lentokentän kautta.

Suomi on heille välietappi, kuten monelle muullekin Vaalimaalla rajan ylittävälle matkaajalle.

Yksi kyytiläisistä, Ksenia Khrustenko, on käärmeissään matka­tavaroiden perusteellisesta tarkastuksesta rajalla.

”Tarkastaja penkoi kaiken, alusvaatteeni ja meikkini. Olin silittänyt kaiken ja pakannut viisi tuntia. Olen shokissa”, hän päivittelee.

Matka Suomen läpi ei valikoitunut rajoitusten purkamisen, vaan Mihevin tarjoaman kyydin vuoksi.

Ksenia Khrustenko pöyristyi matkatavaroiden tarkastuksesta raja-asemalla, mutta jatkoi matkaansa iloisin mielin.

Khrustenko kertoo varmuuden vuoksi tehneensä koronatestin ennen matkaa, mutta kokee monen jo unohtaneen korona­viruksen Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

”Putin paransi koko maailman koronaviruksesta omalla performanssillaan.”

Pietarissa asuva israelilainen tatuointitaiteilija Felix Porin saapui omalla autollaan viikonloppu­matkalle tapaamaan ystäväänsä Helsinkiin.

”Hän matkailee, eikä halua palata Venäjälle, joten Suomi on lähin paikka, missä voin juoda hänen kanssaan. Luulen, että menemme Eerikinkadulle baariin.”

Porin vakuuttaa, että kyseessä on kuitenkin työmatka. Hänen ystävänsä Sergei on myös tatuointitaiteilija, jota hän kuvailee esikuvakseen.

Haastattelun päätteeksi Porin nakkaa toimittajan käteen pinkan hänen itse suunnittelemiaan tarroja.

Tatuointitaiteilija Felix Porin saapui Suomeen tapaamaan ystäväänsä ja kollegaansa.

Porin ja muut Vaalimaalla haastatellut matkailijat kertovat, että Venäjän puolella rajan ylittämistä odotteli runsaasti henkilöautoja ja useampia busseja.

Iltapäivällä kello yhden ja kolmen välisenä aikana läpi pääsee kaksi näistä Venäjän ja Suomen välillä liikennöivistä busseista.

Matkustajat värjöttelevät katoksen alla suojassa auringon paahteelta ja odottavat matkansa jatkumista, kun bussit seisovat raja-asemalla.

Venäläisiä matkustajia nousemassa Sovavto-yrityksen bussiin.

Katoksessa odottaa pietarilainen laivanrakentaja Vladimir Lazarev, joka on matkalla töihin Turun telakalle.

Töiden vuoksi hän on matkustanut Suomeen myös pandemian aikana, viimeksi pari viikkoa sitten.

Lazarev kertoo olevansa tietoinen rajoitusten loppumisesta perjantaina, vaikka olikin tulossa maahan joka tapauksessa.

”Tietenkin tiedän siitä, minä luen uutisia”, hän sanoo.

Vladimir Lazarev saapui Suomeen töiden vuoksi. Taustalla Ecolines-yrityksen bussi. joka kulkee Pietarin ja Helsingin väliä.

Vaalimaalla varauduttiin mahdollisesti vilkkaaseen päivään avaamalla erillinen kaista­tarkastus­rakennus Suomeen suuntautuvalle liikenteelle. Sille ei kuitenkaan ollut tarvetta.

Suurimpana syynä lienee se, että Venäjän omille kansalaisilleen asettamat rajoitukset jatkuvat edelleen.

”Meidän on hyvin vaikea ennustaa, miten tiukasti he tulkitsevat omia rajoituksiaan”, sanoo raja-aseman päällikkö Jussi Pekkala.

Maasta poistuakseen valtaosa venäläisistä tarvitsee erityisen syyn, joka voi olla esimerkiksi läheisen hautajaisiin osallistuminen.

Rajoitukset meinasivat osua volgogradilaiseen Iuliia Kochetovaan erityisen kipeästi, sillä hän on menossa naimisiin suomalaisen miehen kanssa Järvenpäässä heinäkuun alussa.

”Venäjän rajalla edes matkustajan omat häät eivät riitä syyksi maasta poistumiseen”, hän kertoo.

Suomeen päästäkseen Kochetova joutui varaamaan ajan Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoito­piirin Husin laboratorioon, sillä terveyteen liittyvän käynnin vuoksi maasta saa poistua.

Volgogradilainen Iuliia Kochetova saapui Suomeen omien häidensä vuoksi. Kuvassa hän näyttää postikorttia, jossa on Äiti synnyinmaa -patsaan kuva.

Juttutuokion jälkeen Kochetova ojentaa toimittajalle kortin, jossa on kuva Volgogradissa sijaitsevasta Äiti synnyinmaasta, Venäjän suurimmasta patsaasta, ja lähtee bussilleen.

Hän palaa kuitenkin takaisin kynän kanssa ja pyytää kirjoittamaan korttiin:

”For my beautiful friend in Finland, from a girl from Volgograd.”