Luokanopettaja Hanna Pennanen kokee, että tapaamiset TE-toimiston virkailijan kanssa olivat resurssien tuhlaamista.

Kun Suvivirsi oli laulettu ja kulunut lukuvuosi saatettu päätökseen, jyväskyläläinen luokanopettaja Hanna Pennanen ilmoittautui työttömäksi työnhakijaksi.

Pennanen, 43, on työskennellyt vuosia määräaikaisilla työsopimuksilla. Nyt hänellä on käynnissä uran viides työttömyyskesä. Syy on työnantajien vakiintunut käytäntö, jota alan ammattijärjestö OAJ ei ole kyennyt ratkaisemaan: määräaikaisten opettajien työsuhteet päättyvät tyypillisesti kevätlukukauden lopussa.

Työsuhteen päätteeksi opettajille maksetaan lomapäiväkorvaus, mutta se on huomattavasti pienempi kuin kesäkuukausien palkka olisi. Pennasen tavoin moni määräaikainen opettaja ilmoittautuu kesän ajaksi työttömäksi työnhakijaksi, jotta olisi oikeutettu työttömyyspäivärahaan.

Lue lisää: Moni määrä­aikainen opettaja joutuu kesällä työttömäksi – Vakituinen opettaja voi keskeyttää perhe­vapaansa ja saada täyttä palkkaa tekemättä töitä

Tämä työttömyyskesä on Pennaselle erilainen. Syynä on toukokuussa käyttöön otettu pohjoismainen työvoimapalvelumalli, jota on kutsuttu myös ”aktiivimalli kakkoseksi”.

Siinä työnhakijan on haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa, jotta hän säilyttää oikeuden työttömyysturvaan. Mallin tarkoitus on nopeuttaa työllistymistä tarjoamalla työnhakijalle tiivistä tukea työnhakuun entistä aikaisemmassa vaiheessa.

Pennanen tapasi työ- ja elinkeinotoimiston työntekijän kasvokkain jo viikon sisällä siitä, kun hän jäi työttömäksi. Aikaisempina kesinä hän on asioinut sähköisesti, eikä työnhakuvelvoitetta ole ollut.

Pennanen oli jo keväällä allekirjoittanut työsopimuksen syksyksi. Hän aloittaa vakituisen työsuhteen opettajana elokuun ensimmäisenä päivänä.

TE-toimistossa hän sai silti kuulla, että hänenkin tulisi hakea vähintään neljää työmahdollisuutta ensimmäisen työttömyyskuukautensa aikana välttääkseen karenssin.

”Kysyin, miten se palvelee minua, kun olen tehnyt vakituisen työsopimuksen. Virkailija sanoi, että se ei vielä kesäkuussa merkitse oikeastaan mitään”, hän sanoo.

”Hymähdin siihen, että onko tässä mitään järkeä tuhlata resursseja minuun.”

Hakuvelvoitteen täyttämiseen riitti tällä kertaa se, että Pennanen päivitti työnhaku­profiilin muutamaan verkon työnhakupalveluun. Lisäksi hän päivitti Linkedin-profiilinsa.

TE-toimistossa häntä kehotettiin hakemaan myös joitakin kouluttajan työpaikkoja. Pennanen ei kokenut tätä mielekkääksi, sillä hän olisi voinut tehdä töitä vain muutaman viikon ennen uuden työn alkua.

” ”Hymähdin siihen, että onko tässä mitään järkeä tuhlata resursseja minuun.”

Kesätyöttömyys on opetusalan erityisongelma, myöntää työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Santtu Sundvall. Ongelma on Sundvallin mukaan tiedossa myös ministeriössä, ja sitä on pyritty ”taklaamaan eri keinoin”.

Sundvall kuitenkin lisää, että uudessa työnhakumallissa keskiössä eivät ole tiettyjen ammattien tai alojen erityispiirteet.

Mallin yksi muutos aiempaan on, että jos työnhakijalla on tiedossa varma työpaikka korkeintaan kuukausi työnhaun käynnistymisen jälkeen, ei työnhakuvelvoite koske häntä. Aiemmin tämä niin kutsuttu suoja-aika oli kolme kuukautta.

Jos opettaja on työttömänä kesän ajan, hänen on nyt tyypillisesti haettava neljästä kahdeksaan työmahdollisuutta ennen uuden lukuvuoden alkua. Määrä riippuu työttömyyden kestosta.

Työnhakumallin tiivis yhteydenpito yllätti Pennasen. Kuukauden aikana hänellä oli yksi kasvokkainen tapaaminen ja kaksi puhelinaikaa TE-toimiston työntekijän kanssa. Hän arvioi, että tähän kaikkeen kului joitakin tunteja aikaa.

Puhelintapaamisissa selvitettiin, mitä hän oli jo tehnyt työnhaun eteen.

”Viime soittokerralla virkailija sanoi, että puhelusta tulee lyhyt, mutta se on silti tehtävä”, Pennanen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön Sundvall kertoo, että ripeällä ja tiiviillä yhteydenpidolla on syynsä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan työttömyyden pitkittymisen todennäköisyys kasvaa huomattavasti, kun työttömyys on jatkunut yli kolme kuukautta.

”Aikaisempi palvelumalli perustui karkeasti ottaen siihen, että työnhakijaa kontaktoitiin laajemmin vasta kolme kuukautta työnhaun alkamisen ja ensimmäisen alkuhaastattelun jälkeen. Varsinkin moni nuori asiakas koki tilanteen vaikeaksi”, Sundvall sanoo.

Lue lisää: ”Aktiivimalli kakkonen” pakottaa hakemaan neljää työpaikkaa kuukaudessa – Tällaisia ovat ensimmäiset kokemukset

Hanna Pennanen on iloinen, että kuluva kesä jää todennäköisesti hänen viimeiseksi työttömyyskesäkseen. Hän kuitenkin toivoo, että opetusalan ammattijärjestö aktivoituisi kesätyöttömien opettajien tilanteen muuttamiseksi.

”En yhtään kiellä, etteikö malli voisi tietyissä tilanteissa johtaa siihen, että resurssia kohdennetaan myös sellaisiin työnhakijoihin, jotka eivät välttämättä tarvitse mittavaa tukea työllistymiseen”, Sundvall sanoo.

Hän kertoo, että yleisin ministeriön mallista saama palaute koskee lainsäädännön monimutkaisuutta ja hakuvelvoitetta. Lakipykälissä esimerkiksi määritellään yksityiskohtaisesti, montako yhteydenottoa TE-toimistojen on kullekin työnhakijalle järjestettävä ja millä aikavälillä.

Sundvall pitää mahdollisena, että mallia on tämän vuoksi sovellettu eri puolilla maata eri tavoin. Esimerkiksi määräaikaisten opettajien keskuudessa on HS:n tietojen mukaan epäselvyyttä siitä, koskeeko työnhakuvelvoite heitä kesän ajan vai ei.

Heinäkuussa Pennasen ei enää tarvitse hakea töitä, sillä hänen vakituisen työsuhteensa alkuun on alle kuukausi aikaa.

Pennanen uskoo, että hän olisi voinut hyötyä työnhakumallista, jos hänellä ei olisi ollut tiedossa töitä syksyksi. Hän kokee, että henkilökohtaisen ja kasvokkaisen palvelun lisääntyminen työvoimapalveluissa on tervetullutta, samoin se, että työnhakijan on tarkoitus asioida saman työntekijän kanssa koko työnhaun ajan.

”Tuntuu kuitenkin, että mallia on lähdetty kehittämään systeemin eikä yksilön tarpeen näkökulmasta. Minä en tarvinnut palvelua, mutta malli ei oikein antanut tilaa katsoa tilannettani yksilöllisesti”, Pennanen sanoo.