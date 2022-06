Rikostoimittaja Rami Mäkinen on työskennellyt Ilta-Sanomissa vuodesta 2004 asti.

Ilta-Sanomat on irtisanonut rikostoimittajansa Rami Mäkisen. Mäkinen vahvistaa asian STT:lle. Hän kertoo, että irtisanomisen taustalla on epäasiallinen käytös työtovereita kohtaan. Kyseessä on hänen mukaansa ollut kirjallinen viestintä ja tapahtumat ovat suhteellisen tuoreita.

Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti vastasi STT:lle, ettei voi kommentoida yksittäisen henkilön työsuhdetta koskevia asioita.

Mäkinen on työskennellyt Ilta-Sanomissa vuodesta 2004 asti. Sitä ennen hän toimi rikos- ja oikeustoimittajana STT:ssä. Hänet on palkittu työstään sekä STT:n että Ilta-Sanomien omilla palkinnoilla. Hän oli myös toinen kirjoittaja viime vuonna julkaistussa kirjassa Katiska, joka kertoo samannimisestä huumevyyhdistä.

Mäkinen toimi myös Oikeustoimittajien yhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistys kertoi omilla verkkosivuillaan tiistaina, että hän eroaa tehtävästä.

Yhdistystä vetää nyt hallituksen varapuheenjohtaja, HS:n oikeustoimittaja Susanna Reinboth, jonka mukaan hallitus piti tiistaina kokouksen, jossa Mäkinen kertoi irtisanomisensa taustoista.

”Sen perusteella hallitus tuli siihen tulokseen, ettei sillä enää ole luottamusta häneen”, Reinboth kertoo STT:lle.

Mäkinen ilmoitti Reinbothin mukaan erostaan puheenjohtajan paikalta heti kokouksen jälkeen.

Mäkinen sanoo olevansa pahoillaan.

”Haluaisin todeta, että on päivänselvää, että olen tehnyt virheitä ja erityisen pahoillani olen siitä, että tässä on ainakin yksi ikävästi tulehtunut ihmissuhde”, hän sanoo.

Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.