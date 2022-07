Huhti–kesäkuussa maksuhäiriörekisteriin päätyi 1 200 uutta alle 20-vuotiasta. ”Koronasta vapauduttiin keväällä vähän enemmän. Nuoret lähtivät liikkeelle”, sanoo Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar.

Huhti–kesäkuussa maksuhäiriörekisteriin päätyi 1 200 uutta alle 20-vuotiasta nuorta, selviää Asiakastiedon maksuhäiriötilastoista.

Asiakastieto tiedotti asiasta perjantaina. Tiedotteen mukaan uusien maksuhäiriöisten nuorten määrä on pysynyt koronaviruspandemian aikana melko tasaisena. Uusia nuoria on päätynyt maksuhäiriörekisteriin kolmen kuukauden mittausjaksoilla viime vuosina tyypillisesti 300–700.

Asiakastiedon mukaan kasvua näkyy kaikissa ikäryhmissä, mutta nyt nuorten kohdalla kasvu on jyrkin.

”Kehitys on ollut monta vuotta oikean suuntainen eli nuorten maksuhäiriöt ovat nimenomaan vähentyneet. Ihan lähimuistissa ei ole sellaista aikaa, kun ne olisivat viimeksi lisääntyneet”, Asiakastiedon viestintäpäällikkö Ville Kauppi sanoo.

Asiakastiedon mukaan noin 60 prosenttia nuorten ensimmäisistä maksuhäiriö­merkinnöistä johtuu ulos­oton esteestä. Esimerkiksi julkisen liikenteen tarkastusmaksut ja terveydenhuollon maksut päätyvät maksamattomina ulosotto­perintään.

Uusien maksuhäiriömerkintöjen määrä on kokonaisuudessaan kasvanut selvästi tänä vuonna. Syynä on ulos­oton toimintatavan muutos. Ulosotto­asioita ei enää siirretä odottamaan yhtä tiettyä veronpalautuspäivää syksyllä, vaan ne käsitellään heti.

” ”Siellä on ihan selkeää ylikuluttamista.”

Takuusäätiön toimitusjohtajalle Juha A. Pantzarille ilmiö on tuttu: kolmen viime vuoden aikana talous- ja velkaongelmien kasvu on ollut ylivoimaisesti suurinta alle 29-vuotiaiden ryhmässä.

Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka yrittää ehkäistä ja ratkaista kotitalouksien talous- ja velkaongelmia. Takuusäätiössä nuoriksi katsotaan kaikki alle 29-vuotiaat.

Pantzarin mukaan on tavallista, että maksuongelmat paisuvat vuosien aikana. Nuoret siirtävät ongelmia eteenpäin ottamalla uusia kulutusluottoja, joita on tarjolla helposti ja paljon. Velkaannutaan lisää, kunnes joskus 25 ikävuoden tienoilla tilanne muuttuu mahdottomaksi. Pantzarin mukaan myös velkojen euromäärät ovat kasvaneet.

Hänen mukaansa Takuusäätiön alle 29-vuotiaiden asiakkaiden ryhmässä ongelmien taustalla on pienituloisuuden lisäksi kolme pääsyytä.

”Ensinnä rahapelaaminen, joka on sillä porukalla yllättävänkin yleistä. Toiseksi itsenäistymiseen liittyvät kustannukset ja siinä tulevat yllätykset. Ja kolmanneksi siellä on ihan selkeää ylikuluttamista: ei tunnisteta sitä, mihin oikeasti on varaa ja paljonko rahaa oikeasti on, koska sitä saa helposti ja laskulla voi jättää laskuja maksamatta”, Pantzar kertoo.

Pantzarin mukaan aivan pienituloisimmat eivät välttämättä päädy Takuusäätiön asiakkaiksi, vaan hieman maksukykyisempi porukka.

Sen sijaan Asiakastiedon tilastossa esiin nousseet alle 20-vuotiaat nuoret ovat Pantzarin arvion mukaan pääosin kaikista pienituloisimpia. Heillä ei ole rahaa edes julkisen liikenteen maksuihin tai muihin perusmaksuihin. He eivät kuitenkaan ole vielä kovin velkaantuneita, koska he eivät vielä saa helposti suuria summia kulutusluottoja, koska niihin tarvitaan jonkinlainen näyttö maksukyvystä.

”Tässä näyttäytyy varmaan se, että koronasta vapauduttiin keväällä vähän enemmän. Nuoret lähtivät liikkeelle. Bussimatkoista ja muista alkoi tulla [merkintöjä], kun ei sitä rahaa ollut sen enempää kuin aikaisemmin”, Pantzar sanoo.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla) julkaisi viime vuonna tutkimuksen lasten ja nuorten maksuhäiriömerkinnöistä. Sen mukaan merkinnät kohdentuvat erityisesti hyvin pienituloisiin, usein toimeentulotuen varassa eläviin nuoriin.

”Kun nämä tiedot yhdistetään, se kertoo siitä, että on ihan mahdollista, että pahoinvoivien nuorten, joiden maksukyky on todella pieni ja joilla ei ole varaa edes bussilippuun, määrä on oikeasti lisääntynyt”, Pantzar sanoo.

” Nuorilla ei ole rahaa edes julkiseen liikenteeseen tai muihin perusmaksuihin.

Vaikka alle 20-vuotiaiden maksuvaikeudet saattavat olla hieman vanhempiin verrattuna pieniä, muutamassa vuodessa ongelmat usein paisuvat. Pantzar ennakoi, että tämä näkyy yhä kiihtyvänä maksuhäiriöisten kasvuna alle 29-vuotiaiden ryhmässä.

Hän toivookin, että jo nuorimmille olisi tarjolla ratkaisuja, joiden avulla he voisivat oikaista raha-asiansa.

”Tarvitsemme tukitoimenpiteitä ja velkajärjestelykeinoja, joilla myös tällaisia pieniä velkoja pystyttäisiin järjestelemään. Meidän [Takuusäätiö] kautta onnistuu varmaan osa, mutta ajattelisin, että julkisen puolen pitäisi pystyä kantamaan jonkinlaista vastuuta tarjoamalla velkajärjestelyjä eri tavalla. Myös niille, joilla ei ole suuret velkamäärät”, hän sanoo.

Tarvitaan myös erilaisia elämänhallintaan liittyviä palveluita.

Toisaalta jo ennen 20 ikävuotta tullut maksuhäiriömerkintä voi olla näille nuorille jopa hyvä asia”, Pantzar arvioi ja selittää.

”Koska he eivät siinä kohdassa kykene ainakaan ottamaan uutta velkaa. He kykenevät jättämään laskut maksamatta, mutta eivät saa uutta velkaa. Pelkkä uuden velan ottamisen estäminen ei kuitenkaan ole riittävä toimenpide, vaan tarvittaisiin jotain, millä autetaan ja opastetaan selviämään tulevaisuudessa.”