Sisu GTP on kiinnostanut ”isänmaallisia” ihmisiä, sanoo ajoneuvoa myyvän yrityksen toimitusjohtaja.

Moni saattoi tällä viikolla hieraista silmiään, kun näki Nettiauto-verkkokauppasivustolla ilmoituksen Sisu GTP -panssariajoneuvosta, jonka voi ostaa uutena itselleen. Ilmoituksen mukaan myynnissä on ”jotain täysin poikkeuksellista”.

Panssariajoneuvon valmistaja on suomalainen Sisu Auto Ab. Se on alun perin suunniteltu sotilaskäyttöön.

Myynti-ilmoituksen mukaan ajoneuvon omapaino on 12 tonnia. Ajoneuvossa on luodinkestävä panssarointi, ja sen pohjarakenne on luokiteltu miinankestäväksi. Hinta on varustuksesta riippuen noin 450 000 euron luokkaa, minkä lisäksi tulee arvonlisävero.

Ilmoitus julkaistiin keskiviikkona. Ensimmäisen vuorokauden sisällä mahdollisia ostajaehdokkaita oli jo ilmestynyt useita, sanoo ajoneuvoa myyvän Automyynti Arcomin toimitusjohtaja Mikko Marttila.

”Osittain kyseessä on meidän olemassa olevaa asiakaskuntaa, jotka eivät halua ajaa tavallisilla autoilla. Päällimmäisenä kiinnostuksenkohteena on hankkia panssariajoneuvo metsästyskäyttöön”, hän kertoo HS:lle.

Lähtökohtaisesti kyseessä onkin maastoajoneuvo, joka kulkee melkein missä tahansa, Marttila sanoo.

Mutta mihin yksityishenkilö tarvitsee panssarointia?

”Sanotaanko näin, että toivottavasti ei mihinkään. Yksityispuolelle myytäessä se on kuriositeetti: on siistiä, että ajoneuvo on panssaroitu.”

Panssariajoneuvo on houkutellut Marttilan mukaan myös ”isänmaallisia” ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita maanpuolustuksesta.

”Isänmaallisuus on jollain tasolla tullut esiin ostajaehdokkaissa. Eräälläkin soittaneella asiakkaalla on ennestään Puolustusvoimien poistamaa vanhaa kalustoa, ja hänestä olisi makeaa saada kokoelmiin uutta puolustusvoimakäyttöön suunniteltua kalustoa.”

Sisu GTP on normaali tieliikennekäyttöön rekisteröity ajoneuvo, jolla voi ajaa myös kaupungissa, Marttila sanoo.

”Itsekin ajoin sillä Jyväskylässä kaupungin läpi.”

” Ajoneuvon maasta viemiseen vaaditaan lupa.

Kyseessä on puolustushallinnon alainen puolustustarvike. Sitä saa myydä siviileille, mutta sen maasta viemiseen vaaditaan lupa.

Vaikka panssariajoneuvo on puolustustarvike, sen mukana ei – tietenkään – tule aseita.

”Jos kyseessä olisi jonkin maan armeijan laite, katolla olisi pötköjä, joista tulisi tulta ja savua, mutta yksityishenkilö ei sellaisia laitteita siihen saa.”

Sisu GTP -panssariajoneuvo kuluttaa Marttilan mukaan noin 20 litraa dieseliä sadalla kilometrillä.

”Luulen, että sillä porukalla, jolla on halu ja mahdollisuus ostaa tällainen laite, polttoaineen hinta ei ole se ongelma. Kulutus on myös tosi pieni ajoneuvon painoon nähden.”

Marttila myöntää, ettei kukaan yksityishenkilö luultavasti hanki panssariajoneuvoa varsinaiseen arjen tarpeeseen. Kyseessä voi olla pikemminkin halu erottautua.

”Ne, joilla on mahdollisuus tällainen ostaa – heillä on ehkä jo kaikkea maan ja taivaan väliltä, mutta tällaista heillä ei varmasti ole vielä ollut.”