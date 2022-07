Henkilöauton kylkeen jäi karhun töytäisystä jälki. Emo ja karhunpentu jatkoivat matkaansa.

Henkilöauton kuljettaja törmäsi karhuun lauantaina hieman ennen puoltapäivää Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa.

Autoilija ajoi Naarvantietä pitkin, kun emokarhu ja karhunpentu tulivat tielle metsästä.

Emokarhu osui auton kylkeen. Autoon tuli vaurioita, mutta kuljettaja selvisi säikähdyksellä.

Komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisilaitoksen tilannekeskuksesta kertoo, että poliisi pyysi paikallista suurriistavirka-apua selvittämään karhun vointia.

”He arvioivat, että karhu on sellaisessa kunnossa, että sen voi jättää luontoon jatkamaan karhunelämää. Vaikka karhua ei ole löydetty, merkit eivät viittaa vakaviin vammoihin, sillä se on päässyt liikkumaan itsenäisesti”, Joutjärvi kertoo.

Pohjois-Karjalassa on maan vilkkain karhukanta. Sen vuoksi ei ole poikkeuksellista, että autoilija ja karhu kohtaavat.

”Ei tämä poikkeuksellinen tapaus ole. Vastaavia tilanteita on vuodessa useampi juuri Pohjois-Karjalassa, jossa on erämaa-alueita ja karhukantaa. Riistavirka-avulla on hyvät resurssit hoitaa näitä tilanteita, heillä on siihen osaavat ohjaajat ja koirat”, Joutjärvi sanoo.

Jos karhu on loukkaantunut, on arvioitava, kuinka lähellä asutusta se liikkuu.

”Silloin selvitetään, aiheutuuko tilanteesta mahdollisesti vaaraa ihmisille ja onko loukkaantunut karhu lopetettava. Kumpikaan mainituista tilanteista ei tässä tapauksessa tullut kyseeseen”, kertoo Joutjärvi.