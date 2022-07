Autoon kuolleiden seitsemän koiran lisäksi kolme koiraa lopetettiin myöhemmin sairaalassa. Neljä koiraa on tehohoidossa.

Seitsemän koiraa kuoli lämpöhalvaukseen matkatessaan laivalla Tallinnasta Helsinkiin lauantaina.

Koirat olivat Moskovasta Suomeen saapuvia rescue-koiria, joille oli tilattu kuljetus ulkomaiselta koirankuljetus­yritykseltä. Kyseessä oli kahden suomalaisen eläinsuojeluyhdityksen Eläinten suojakoti Toivo ry:n sekä Skeppsdal familyn 32:n koiran yhteiskuljetus.

Toivo ry kertoo tapahtuneesta sunnuntaina Facebook-sivullaan julkaistussa tiedotteessa.

”Meitä kohtasi valtava tragedia. Laivamatkan aikana, jonka kesto oli 2 tuntia, koirat olivat saaneet lämpöhalvauksen.”

Yhdistys kertoo, että seitsemän lämpöhalvaukseen kuolleen koiran lisäksi kolme lopetettiin Viikin yliopistollisessa eläinsairaalassa huonon ennusteen vuoksi. Neljä koiraa on vielä sunnuntaina tehohoidossa eläinsairaalassa.

”Olemme äärimmäisen järkyttyneitä ja pahoillamme tapahtuneesta.”

Tiedotteen mukaan koirat olivat olleet laivamatkan ajan autossa, jonka ilmastointi ei ollut päällä. Toivo ry:n tiedotteen mukaan on epäselvää, mikä ilmastoinnissa on mennyt pieleen. Yhdistys kertoo, että asia on poliisitutkinnassa.

Helsingin poliisilaitos vahvistaa HS:lle, että asiasta on käynnistetty esitutkinta, mutta ei kommentoi tapausta enempää sunnuntaina.

Yhdistyksen mukaan tämä oli ensimmäinen kerta, kun he olivat käyttäneet kyseisen koirankuljetusyrityksen palveluita. Tiedotteen mukaan kyseessä on kuitenkin jo vuosia alalla toiminut yritys, eikä yhdistyksillä ollut ”mitään syytä epäillä heidän ammattitaitoaan”.

”Auton ilmastointi tarkistettiin ennen matkaa, ja pitkin matkaa saimme videoita koirien kävelytyksestä, juottamisesta ja syöttämisestä. Kaikki näytti hyvältä ja ammattimaiselta”, yhdistys kertoo tilanteesta ennen laivamatkaa.

Toivo ry:n mukaan loput kuljetuksessa olleet koirat ovat jo päässeet hoitopaikkoihin tai koteihinsa.

Yleensä koirat tuodaan Moskovasta Suomeen Vaalimaan kautta, mutta Ukrainan sodan vuoksi kuljetus täytyi järjestää nyt eri reittiä. Yhdistys kertoo tiedotteessa lopettavansa laivakuljetusten järjestämisen kesäaikaan.