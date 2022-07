HS kerää lukijoiden kokemuksia siitä, mitkä asiat uimarannoilla ärsyttävät. Voit kertoa omia kokemuksiasi jutussa olevassa kyselyssä.

Tampereen kaupunginvaltuuston varavaltuutettu Arttu Rintanen haluaisi kaupunkiin hiljaisen, aikuisille suunnatun uimarannan.

Rintanen esitti ajatuksen sunnuntaina viestipalvelu Twitterissä. Twiitissä hän muotoili toivovansa ”lapsivapaata” rantaa.

”Lähtökohtaisesti meteli ja riehuminen häiritsevät, ja ne nyt sattuvat lähtemään pääasiassa lapsista”, Rintanen selventää ajatuksiaan Twitter-ketjussa.

Puhelimessa Rintanen kertoo HS:lle, ettei ehdotuksessa ole kyse provokaatiosta.

”Olen ihan tosissani”, hän sanoo.

Hänen omien kokemustensa mukaan lapset ovat uimarannalla pahin melun lähde.

”Lisäksi melua lähtee matkakajareista ja etenkin illemmalla kännisistä ihmisryhmistä. Nämä ovat saamani palautteen mukaan top 3 -melunlähteet.”

Haave hiljaisuudesta syntyi Alajärven uimarannalla. Siellä Rintanen on myös itse lapsena uinut kesäisin.

”Kävin siellä sunnuntaina uimassa pitkän tauon jälkeen. Siellä meteli ja melu oli melkoinen.”

Hiljaisuuskokeiluun Rintanen ehdottaa Pyynikissä sijaitsevaa uimarantaa, sillä alueella on kaksi rantaa: Rosendahlin puoli ja Jalkasaaren puoleinen ranta. Hiljainen puoli voisi olla esimerkiksi jälkimmäinen. Sillä puolella Rintanen itsekin käy usein uimassa.

”Sinne voitaisiin laittaa kyltti, jossa sanottaisiin esimerkiksi, että ’tämä ranta on hiljainen, pidäthän äänen pienellä etkä riehu’”, hän sanoo.

Rannalla voisi vaikka lukea kirjaa tai ottaa aurinkoa rauhassa ilman, että ”lapset juoksevat jaloissa tai joku soittaa täysillä musiikkia”, Rintanen kuvailee.

”Meillä [Tampereen kaupungilla] on 32 julkista uimarantaa, joten yhden rannan julistaminen hiljaiseksi ei olisi iso ongelma. Sinnehän voisi tuoda lapsetkin, jos ne osaavat olla hiljaa ja rauhassa.”

HS kerää lukijoiden kokemuksia siitä, mitkä asiat uimarannoilla ärsyttävät. Voit kertoa alla olevassa kyselyssä omia kokemuksiasi rannoilta. Häiritsevätkö muut ihmiset, rantojen epäsiisteys tai jokin muu asia? Juttu jatkuu kyselyn jälkeen.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kirjoittaa Twitter-ketjussa, että lapsilta kielletty ranta olisi YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja perustuslain 6. pykälän vastainen.

Pekkarisen mukaan ehdotus ilmentää ”yhteiskunnassa valitettavan yleistä lapsivihamielistä ilmapiiriä”.

”Lapsella on oikeus ilmaista itseään, näkyä ja kuulua. Olisi kohtuutonta edellyttää hiljaisuutta paikoissa, jotka on luotu vapaa-aikaan ja virkistäytymiseen (joihin lapsilla on myös oikeus)”, Pekkarinen kirjoittaa.

Rintasen mukaan reaktio on liioiteltu.

”Onhan meillä uimahallivuoroja pelkästään naisille ja valtavasti kaupunkikohdennettuja palveluita, joita ei ole tarkoitettu kaikille ihmisryhmille.”

Rintanen kertoo kuitenkin osanneensa odottaa eriäviä mielipiteitä.

”Osasin odottaa, että ihmiset, joilla on omia lapsia, suhtautuvat tähän todella defensiivisesti. Omassa 20–30-vuotiaiden lapsettomien nuorten aikuisten kuplassani palaute on ollut pelkästään positiivista. He ovat sanoneet, että maksaisivat päästäkseen tällaiselle [hiljaiselle] rannalle.”

Rintanen huomauttaa, että kaupungin kannattaa vastata myös vapaaehtoisesti lapsettomien ihmisten määrän ja näin myös ”lapsivapaiden” alueiden kysynnän kasvuun.

Oletko kenties itse vapaaehtoisesti lapseton?

”Tällä hetkellä olen lapseton, ja ei ole toiveita lapsia saada”, Rintanen sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, että tämä on selitys hiljaisen rannan kaipuulle.

”Varmaan aika universaalia on, että kun ihmiset haluavat rentoutua, he tykkäävät rauhallisesta ilmapiiristä.”

Rintanen ei itse ole ehdotustaan ajamassa eteenpäin.

”Mutta hyvä, että tästä nousi keskustelua. Ehkä tässä päästään puheesta tekoihin, jos näyttää siltä, että tämä olisi lainsäädännöllisesti mahdollista ja ihmiset tätä toivovat.”