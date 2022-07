Pelastuslaitos tiedottaa tulipalosta lisää myöhemmin maanantai-iltana.

Kanta-Hämeessä sijaitsevassa Tammelan kunnassa on syttynyt sikala palamaan noin puoli viiden aikaan iltapäivällä, kertoo Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

Tammelan Aronkulmantiellä ovat sammutustyöt edelleen käynnissä. Palavan rakennuksen koko on noin 1 500 neliömetriä. Paikan päällä on noin 15 pelastuslaitoksen yksikköä Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksilta. Lisäksi paikalla on ensihoito ja poliisi.

Pelastuslaitos on estänyt tulipalon leviämisen muihin rakennuksiin, mutta sikala ja sen ohessa ollut makasiinirakennus ovat kärsineet pahoin tulipalosta. Makasiinirakennuksen katto on muun muassa romahtanut.

Palomestari Jarmo Myllymäen mukaan sikala on tuhoutunut ”sataprosenttisesti”. 400 siasta noin 300 on saatu pelastettua.

”Eläinlääkäreitä on hälytetty kohteeseen tutkimaan eläimiä. Noin sata sikaa on menehtynyt tulipalossa”, hän kertoo.

Palomestarin mukaan tulipalon sammuttamista tullaan jatkamaan myöhälle iltaan asti. Vaikka rakennukset ovat edelleen tulessa, ei tulipalosta ole enää leviämisvaaraa.

Syttymissyystä ei ole tässä vaiheessa vielä tarkempaa tietoa. Myllymäen mukaan tieto tulipalosta oli tullut pelastuslaitokselle sivulliselta.

Pelastuslaitos tiedottaa asiasta lisää myöhemmin maanantai-iltana.