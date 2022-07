Helsingin Sanomien kyselyn perusteella uimarannoilla ärsyttää eniten omien kaiuttimien huudattaminen.

”Tuntuu, että yleisten uimarantojen säännöt ovat ihmisiltä pikkuisen hukassa”, sanoo joensuulainen Marjo-Riitta Kallio.

Hän ei ole yksin tunteensa kanssa. Helsingin Sanomat kysyi lukijoilta, mikä yleisillä uimarannoilla ärsyttää. Vastausten perusteella monikin asia.

Keskustelu käynnistyi, kun Tampereen kaupunginvaltuuston varavaltuutettu Arttu Rintanen (kok.) esitti maanantaina viestipalvelu Twitterissä toivomuksen lapsivapaasta rannasta.

Lue lisää: Paikallispoliitikko ehdottaa uimarantaa, jonne lapset eivät olisi tervetulleita: ”Lähtökohtaisesti meteli ja riehuminen häiritsevät”

Kyselyyn tuli vastauksia yhteensä 340. Kyselyn otos ei ole edustava otos suomalaisista, eikä Helsingin Sanomien lukijoista. Osa vastaajista oli Rintasen lapsikommenttien kanssa samoilla linjoilla. Toiset taas olivat sitä mieltä, että aikuiset rannoilla pitäisi kieltää.

Yksi asia nousi kuitenkin ärsyttävyydessään yli muiden. Kaiuttimien käyttämistä pidettiin monessa vastauksessa kerrassaan sietämättömänä.

Musiikin soittaminen pääsee myös Kallion ärsyttävien asioiden listalle.

”Se ei ole mitenkään fiksu temppu huudattaa sitä kaiutinta, kun kaikilla ihmisillä ei ole samanlainen musiikkimaku”, Kallio sanoo.

Häntä harmittaa myös koirien uittaminen ihmisten uimarannoilla. Tai se, että koirat päästetään juoksemaan vesilintujen perässä, ja sitten nauretaan päälle, että ”on se meidän musti niin ”riistaverinen”.

Pesuaineilla peseytyminen järvessä on myös Kallion mielestä käsittämätöntä. Shampoo ei ole hyväksi vesiluonnolle, eikä kiva muille ihmisille.

Kallio kertoo joskus menneensä huomauttamaan pesuaineiden käytöstä. Silloin häneltä on pyydetty menemään omalle rannalle valittamaan.

Yleensä hän ei halua halua avata suutaan, jos joku häiritsee.

”Välttelen konflikteja. Jos ajattelen pahasti, niin yritän olla levittämättä sitä. Mutta jos katseet voisivat tappaa, niin muutama olisi jo kuollut sydänkohtaukseen”, Kallio sanoo.

Hän kertoo toivovansa, että rannoille sopisivat erilaiset ihmiset, ja että muut ihmiset otettaisiin huomioon.

Lapsivihamielisyyttä hän ei ymmärrä.

”Lapset ovat myös luonteeltaan erilaisia. Oma lapseni oli tosi rauhallinen.”

Yksi vastaajista ehdottaa aikuisvapaata rantaa.

Musiikin huudattamisen lisäksi aikuiset tupakoivat, roskaavat ja ryyppäävät. Aikuisten metelöinti koettiin monessa tapauksessa häiritsevämmäksi kuin lasten.

”Lasten ilonpito on itseasiassa aika metkaa seurattavaa, ne nyt saakin olla metelöiviä ja juoksennella ympäriinsä”, 40-vuotias nainen kirjoittaa.

Osa vastaajista mainitsi myös asiattoman huutelun ja lääppimisen.

”Humalaiset ärsyttävät eniten. Varsinkin nuorena tyttönä ja lapsena kammosin 50-60 vuotiaita miehiä jotka kommentoivat vartaloani, ehdottelivat asiattomuuksia tai kopeloivat puskien takana itseään”, kertoo 49-vuotias nainen Hämeenlinnasta.

Hän kertoo toivoneensa lapsena aikuisvapaata rantaa, jossa olisi saanut olla rauhassa törkeiltä ehdotuksilta.

Osa vastaajista myönsi, että meteli kyllä ärsyttää heitä. He ovat kuitenkin tyytyneet kohtaloonsa, ja etsiytyvät uimaan muualle.

”Ärsyttää suunnattomasti, että änkeydytään helteellä yleiselle rannalle kaipaamaan hiljaisuutta. Kaikkea ei voi saada”, kirjoittaa 54-vuotias nainen Espoosta.

”Etsin uimapaikan tai -ajan, jossa ei ole muita. Yleensä menen uimaan aamulla kuuden maissa”, helsinkiläinen nainen kertoo.

Kalliolla on sama taktiikka. Mitä vanhemmaksi hän on tullut, sitä enemmän hän on ruvennut kaipaamaan omaa rauhaa. Parasta on mennä aikaisin aamulla tai myöhään illalla.

Kyselyyn vastasi myös yksi 33-vuotias mies, joka kertoi ottavansa matkakaiuttimen mukaan rannalle.

”Edustan matkakaiutinmilleniaaleja, jotka nauttivat musiikinkuuntelusta ja oluesta uimarannoilla”, mies kirjoittaa.

”Musiikki ja muutama olut rannalla on nuoruuden symboli, joka ansaitsee kunnioituksen.”

Hän kertoo sähköpostitse olevansa tällä hetkellä Thaimaassa, paremmilla uimarannoilla.