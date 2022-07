Aune muutti Heikin kotitilalle heti häitä seuraavana päivänä, ja siellä he asuivat yli 70 vuotta. Heinäkuun alussa pariskunta vietti 72-vuotishääpäiväänsä.

Häiden kahtena ensimmäisenä vuosipäivänä juhlitaan paperi- ja pumpulihäitä. 50 vuoden jälkeen on kultahäät, mutta harva aviopari on Suomessa saanut viettää rautahäitä oltuaan 70 vuotta naimisissa.

Aune ja Heikki Leväsellä tämä hääpäivä oli kaksi vuotta sitten. Nyt aviopari on pitänyt yhtä jo 72 vuotta. Jos hyvin käy, kolmen vuoden kuluttua he saavat viettää briljanttihäitään oltuaan aviossa peräti 75 vuotta.

Sitä, mikä avioliitto on ollut Suomen pisin, ei voi varmuudella tietää. Tilastokeskuksen tiedoista voi päätellä, että vuoden 2020 lopussa yli 70 vuotta naimisissa olleita pareja oli 668.

Vuonna 2015 Helsingin Sanomat puolestaan haastatteli pariskuntaa, joka oli ollut naimisissa 80 vuotta. Tuolloin jutussa arvuuteltiin, että avioliitto voisi olla jopa Suomen kaikkien aikojen pisin tai lähellä sitä.

Lue lisää: Ikuiseksi sovittu liitto – Helvi ja Veikko Ylikorpi ovat olleet naimisissa 80 vuotta

Ehkä jossain päin Suomea on pariskunta, joka on ollut naimisissa vielä kauemmin kuin Leväset. Joka tapauksessa lähes koko elämän kestänyt rakkaus on erittäin harvinaista ja kallisarvoista.

HS haastatteli Joroisissa palvelutalo Mansikkapaikassa asuvaa pariskuntaa videoyhteydellä. Koronaviruspandemian myötä palvelutalossakin on opeteltu käyttämään Teams-ohjelmaa.

”Paljon ollaan ehditty kokea näinä vuosina, mutta tämä on taas uusi kokemus”, sanoo Aune videoruudun takana vilkuttavalle toimittajalle.

Heikki Levänen on 98-vuotias ja Aune 93-vuotias. Yhdessä he ovat kokeneet sotien jälkeisen jälleenrakennuksen, 60-luvun teollistumisen, 70-luvun yya-ajan, 80-luvun nousukauden ja sitä seuranneen 90-luvun laman, vuosituhannen vaihtumisen sekä huikean teknologisen kehityksen.

Pariskunnan häitä vietettiin heinäkuun ensimmäisenä lauantaina vuonna 1950 peräti kahteen otteeseen: Ensin oli vihkiminen ja juhla Aunen kotitilalla Joroisten Rytkölässä ja sen jälkeen toinen hääjuhla Heikin suvun kotitilalla Jäppilän Kivelässä.

Kutsukortin olivat allekirjoittaneet Heikin vanhemmat. Se oli lyhyt ja ytimekäs: ”Tervetuloa Aune Rytkösen ja poikamme Heikin häihin Jäppilän Kivelään heinäkuu 1 pnä 1950 kello 15.”

Häissä oli paljon vieraita. Satamäärin, muistelee Aune. Sää oli poutainen, mutta joitain yksittäisiä sadekuuroja saattoi Valtion meteorologisen keskuslaitoksen (nykyinen Ilmatieteen laitos) mukaan tulla. Pariskunta itse ei muista ihan tarkkaan.

Aune ja Heikki Leväsen hääkuva heidän kotialbumissaan.

Häiden jälkeisenä päivänä Aune muutti Kivelään, joka oli pariskunnan koti aina viime vuoden marraskuuhun asti. Tilalla asuivat myös Heikin vanhemmat ja kaksi sisarta.

Kivelässä syntyivät pariskunnan lapset: Marketta, Pertti, Maija ja Mervi. Parilla on neljä lasta, yhdeksän lapsenlasta ja neljännessä polvessa seitsemän lapsenlapsenlasta.

Yhdessä pariskunta hoiti maalaistaloa ja eläimiä. Lehmien pidon he lopettivat kuitenkin 70-luvulla. Lampaita oli vielä senkin jälkeen tovi, kunnes niidenkin pidosta luovuttiin ja pariskunta keskittyi viljelyyn ja metsänhoitoon.

Heikki toimi lisäksi paikallispolitiikassa ja oli Pieksämäen Lions-klubin jäsen. Leväset pääsivät järjestön mukana matkoille. Niistä tuli pariskunnan yhteisiä tähtihetkiä. Häämatkakin tehtiin Ruotsiin ja Norjaan, mikä oli vuonna 1950 melkoinen seikkailu, Aune muistelee.

Heikki ja Aune Leväsen kotialbumissa on paljon kuvia matkoilta, jonne he pääsivät Pieksämäen Lions-klubin matkassa.

”Yhdessä ollaan oltu ja tehty”, Aune sanoo ja silmät kostuvat kyyneliin.

Hän on herkkä ja liikuttuu helposti.

”Semmoinen hän on aina ollut”, täydentää Heikki ja katsoo puolisoaan hellästi.

”Aivan hyvä tuommoisena.”

Se, että ollaan tehty asioita yhdessä. Sen voi tulkita pitkän liiton salaisuudeksi. Muuta eivät Leväset osaa salaisuudekseen sanoa.

”Emme me muita tahdo alkaa neuvomaan”, Aune sanoo.

Oli kuitenkin hilkulla, etteivät äiti ja isä joutuneet vanhoilla päivillään erilleen, kertoo pariskunnan poika Pertti Levänen, 68.

Kun ikää kertyi, kotitilalla asuminen muuttui vaikeammaksi. Aune toimi Heikin omaishoitajana. Pertti ja muut sisarukset auttoivat pyörittäen vuorotellen hoitorinkiä. Kun Aune kaatui ja mursi olkapäänsä, kävi selväksi, että pari tarvitsisi ympärivuorokautista hoitoa.

Kotitila Kivelä kuuluu nykyisissä kuntarajoissa Pieksämäkeen. Ensin pari asui kuukauden siellä palvelukodissa, mutta huone oli liian pieni kahdelle. Varkaudesta puolestaan ei löytynyt paikkaa, jossa Heikki ja Aune olisivat saaneet asua yhdessä.

Lopulta Aunen syntymäkunnasta Joroisista löytyi heille yhteinen huoneisto palvelutalo Mansikkapaikasta.

”Se oli kuin lottovoitto”, sanoo Pertti Levänen.

”Näkee, että he viihtyvät.”

Levästen suvussa on tapana kokoontua joukolla erilaisiin juhliin, joista on myös kotialbumissa muistoja. Juhannuksena 1990 lapsenlapset Jussi, Mikko, Terhi ja Katri toivat isovanhemmilleen kukkia Kivelässä.

Pariskunta juhli 72-vuotishääpäiväänsäkin Mansikkapaikassa samppanja-aamiaisella, jonka tukipalveluvastaava Johanna Haaja pyysi keittiöstä. Vuorossa olevat hoitajat yllättivät pariskunnan heti aamusta laulun ja tarjoilun kera.

Myös Aune kertoo, että Mansikkapaikassa on ollut hyvä olla. Heikki myötäilee. Kaikista tärkeintä on, että he saavat olla edelleen yhdessä.

”Se on tärkeintä.”

Lue lisää: Tämä on pitkän liiton salaisuus