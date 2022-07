Liput Wienissä järjestettävään rock-konserttiin oli ostettu jo kaksi vuotta sitten. Tiina Kuusisto oli suunnitellut puolisonsa kanssa, että Fall Out Boyn, Weezerin ja Green Dayn yhteiskonsertti olisi osa kahden viikon mittaista Euroopan-lomaa.

Pariskunta liikkui pääasiassa junalla, mutta kauan odotettuun konserttiin he päättivät lentää. Tapahtuman ajankohta oli vaihtunut, ja junamatka olisi kestänyt liian kauan.

Ennen lentoa tuli tekstiviesti, jossa kehotettiin saapumaan Düsseldorfin lentokentälle kolme tuntia etukäteen.

Tuntia ennen lähtöä tuli toinen viesti, jossa lennon kerrottiin peruuntuneen.

”Harmitti. Jos viesti olisi tullut vähän aikaisemmin, olisimme ehtineet katsomaan jonkun toisen lennon. Niitä lähti kuitenkin useampi samana päivänä”, Kuusisto kertoo.

Kaoottinen tilanne Euroopan lentokentillä on jatkunut läpi kesän. Jonot ovat venyneet niin pitkiksi, että ihmiset ovat myöhästyneet lennoiltaan. Matkalaukkuja on kadonnut ja lentoja on peruttu.

Taustalla on se, että ilmailualalla on liian vähän henkilökuntaa suhteessa nopeasti kasvaneisiin matkustajamääriin.

Tilanne on aiheuttanut harmia suomalaisille lentomatkustajille.

Tiina Kuusisto lomaili puolisonsa kanssa kaksi viikkoa Euroopassa. Ohjelmassa oli seitsemän kaupunkia ja viisi eri konserttia.

Kun tieto lennon peruuntumisesta tuli, Kuusisto ja hänen puolisonsa rupesivat kiireellä etsimään uusia lentoja. Vapaat paikat kuitenkin täyttyivät ennen kuin he ehtivät ostamaan lippuja.

Lopulta lentoyhtiö tarjosi korvaavaksi lennoksi kello kuudelta lähtevän koneen. Peruttu lento olisi lähtenyt yhdeltä.

”Aluksi kiukutti ihan hirveästi. Mutta sitten todettiin, että ehditään kuitenkin nähdä viimeinen bändi”, Kuusisto sanoo.

Lopulta sekään ei onnistunut. Kone seisoi kentällä ensin yli tunnin ja laskeutui sitten Wieniin puoli kymmeneltä illalla.

Kaupunki oli onneksi tuttu. Kaksikko juoksi junaan, heitti tavaransa matkan varrella hotellille ja matkusti metrolla keikkapaikalle. Kun he pääsivät perille, viimeinen esitys oli jo puolessavälissä.

”Meitä ei edes meinattu päästää enää sisään, mutta kun selitettiin tämä lentosekoilu, meidät kyllä päästettiin”, Kuusisto sanoo.

HS kysyi lukijoilta tällä viikolla verkossa, miten lentokenttien tilanne on vaikuttanut heidän elämäänsä tänä kesänä. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 55.

Osa vastaajista ei ollut törmännyt minkäänlaisiin ongelmiin. Jonotusajat saattoivat tosin olla hieman keskimääräistä pidempiä.

Monien vastaajien lomasuunnitelmat olivat kuitenkin menneet sekaisin. Lentoja oli peruttu, tai ne olivat olleet pahasti myöhässä. Useamman vastaajan matkatavarat olivat kadonneet.

Tilanne vaikuttaa vaihtelevan paljon päivästä toiseen ruuhkaisimmillakin kentillä.

Eniten ongelmia vaikuttaa olleen Amsterdamin Schipholin lentokentällä sekä hollantilaisen lentoyhtiö KLM:n lennoilla.

Maanantaina 4. heinäkuuta jonot ulottuivat ulos asti Amsterdamin Schipholin lentokentällä. Helsingin Sanomien sometuottaja Lotta Mikkilä jonotti turvatarkastukseen kolme tuntia.

Kyselyyn vastannut Merja Jaskara seisoi keskiviikkona jonossa Lissabonin lentokentällä. Hän oli ollut puolisonsa kanssa golflomalla, joka ei ollut mennyt aivan suunnitelmien mukaan.

Jaskara ja hänen puolisonsa lensivät Lissaboniin Amsterdamin kautta lentoyhtiö KLM:n lennoilla. Matkatavarat golfvarusteineen jäivät matkan varrelle.

”Kymmenen päivän loma meni ilman matkatavaroita. Vuokrasimme mailat, ostimme uudet vaatteet ja muut tarvittavat tavarat. Aika paljon loma-aikaa on mennyt tämän sotkun setvimiseen”, Jaskara kertoo.

Lentoyhtiön asiakaspalveluun on Jaskaran mukaan ollut mahdotonta saada yhteyttä. Puhelimitse ei ole saanut kiinni ketään, ja viesteihin on tullut automaattivastauksia.

Kun Jaskaran mies lopulta soitti Lissabonin lentokentän asiakaspalveluun, selvisi, että tavarat olivat olleet koko ajan kentällä.

Perheensä kanssa matkustaneella Tommi Servannolla on samanlainen kokemus KLM:n asiakaspalvelusta ja myös Amsterdamin lentokentästä.

Hän yritti lentää vaimonsa ja tyttärensä kanssa perjantaina Helsingistä Skotlannin Glasgow’hun Amsterdamin kautta. Helsingistä lähtenyt kone oli kuitenkin myöhässä, minkä takia perhe ei päässyt jatkolennolle.

Kukaan ei ollut auttamassa hämmentyneitä matkustajia keskellä yötä. Lentoyhtiön asiakaspalvelusta ei vastattu.

”Henkilökuntaa ei ollut missään. Se oli aika surrealistinen kokemus. Ruvettiin etsimään hotellia, mutta kaikki lentokenttähotellit olivat täynnä.”

Lopulta he saivat huoneen Amsterdamin keskustan Hilton-hotellista. Tavallinen huone maksoi lähes 500 euroa.

Seuraavana aamuna lentokentän palvelutiskille oli kuuden tunnin jono. KLM:n asiakaspalvelunumerosta ei vastannut tuntiin kukaan.

”Mietittiin jopa, että otetaanko juna jonnekin Pariisiin tai Lontooseen”, Servanto sanoo.

Lopulta perhe vietti hotellissa toisenkin yön ja pääsi lentämään Glasgow’hun sunnuntaiaamuna. Silloin Schipholin lentokentällä oli rauhallista ja kaikki sujui hyvin.

Amsterdamin Schipholin kentällä oli keskiviikkona pitkä jono. HS:n lukija Kaisa-Leena Gerrits joutui lyhentämään perheensä lomaa, kun Finnairin lento Amsterdamista Helsinkiin peruttiin.

Perhe on parhaillaan kotimatkalla.

Glasgow’n kentällä he joutuivat menemään muiden ohi turvatarkastusjonossa ehtiäkseen lennolle. Amsterdamin kentällä oli vilkasta muttei kaoottista.

Servanto haluaa antaa tunnustusta KLM:n henkilökunnalle, joka hänen mukaansa teki parhaansa.

”Jopa koneen kippari oli auttamassa boardausta, ja he selvästi yrittivät keventää tunnelmaa”, Servanto kertoo viestitse koneesta.

Ylimääräistä rahaa matkalla kului ainakin 3 000 euroa. Sitä Servanto aikoo hakea takaisin lentoyhtiöltä ja sitten vakuutusyhtiöltä.

Tiina Kuusisto kertoo, etteivät hän ja puoliso ole ainakaan vielä hakeneet korvauksia. Keikkalippujen ostamisesta oli ehtinyt kulua niin kauan aikaa, ettei rahan menettäminen ole enää suurin harmitus.

Pari aikoo suosia jatkossakin junia.

”Todettiin, että tämä oli taas yksi hyvä syy välttää lentämistä.”