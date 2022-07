Noin 80 tapausta on johtanut esitutkintaan.

Tulli on aloittanut yli 130 esiselvitystä Euroopan Venäjälle ja Valko-Venäjälle asettamien vienti- ja tuontipakotteiden alaisista kuljetuksista. Niistä noin 80 on edennyt esitutkintaan.

Euroopan unioni on määrännyt pakotteita Venäjälle ja Valko-Venäjälle Ukrainan sodan vuoksi. Tullin tehtävänä on valvoa tavarapakotteita.

Tullin mukaan neljän ensimmäisen kuukauden aikana esiselvitykseen on päätynyt erityisesti elektroniikkatuotteita kuten tietokoneita, puhelimia, reitittimiä ja mikropiirejä. Myös veneistä ja veneilyyn liittyvistä tuotteista on käynnistetty esiselvityksiä.

Osa esiselvitykseen päätyneistä tuotteista on Tullin mukaan niin sanottuja kaksikäyttötuotteita. Niitä voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin.

Pakotteet koskevat myös niin sanottuja ylellisyystavaroita eli tavaroita, joiden arvo on yli kolmesataa euroa. Tällaisia ovat Tullin mukaan muun muassa älypuhelimet, urheiluvälineet ja korut.

Ylellisyystavaroiden osalta rikosilmoituksia on kirjattu noin 20.

”Esitutkintaan on edennyt yhteensä noin 80 tapausta, joita tutkitaan eriasteisina säännöstelyrikoksina. Määrä on kasvanut reilusti viimeisen kuukauden aikana ja muutama tapaus on viety jo eteenpäin syyttäjälle. Osaltaan nousu johtuu pakotteiden laajenemisesta koskemaan yhä useampia tuotteita, mutta mukaan on tullut myös selkeästi tapauksia, joissa kyse ei ole ollut tietämättömyydestä, vaan toimintaa voi pitää säännönmukaisena”, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen tiedotteessa.

Noin 40 tapauksen osalta Tulli on todennut, ettei esiselvitys johda esitutkintaan. Kyse on muun muassa sellaisista tapauksista, joissa tuotteen kuljetus on alkanut ennen pakotteiden voimaantuloa eikä tekoa voida siksi pitää tahallisena.