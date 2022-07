Peruuntuneesta tai myöhästyneestä matkasta on mahdollista saada korvauksia esimerkiksi lento­yhtiöltä ja vakuutus­yhtiöltä.

Euroopan lentokenttien kaoottinen tilanne on jatkunut läpi kesän. Jonot kentillä ovat venyneet niin pitkiksi, että monet ihmiset ovat myöhästyneet lennoiltaan. Matkalaukkuja on kadonnut ja lentoja on peruttu.

Tilanne on aiheuttanut harmia myös suomalaisille lento­matkustajille. HS:n lukijakyselyssä moni kertoi matka­suunnitelmiensa menneen pilalle.

Mihin korvauksiin matkustajalla on oikeus lennon peruunnuttua tai viivästyttyä, ja miten tilanteisiin voi varautua etukäteen?

Kuluttajan oikeudet tällaisissa tilanteissa perustuvat Euroopan unionin lento­matkustajan oikeuksia koskevaan asetukseen. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttaja­­viraston (KKV) johtava asiantuntija Annina Huolman.

Asetusta sovelletaan silloin, kun lennon lentää EU-maan lentoyhtiö ja se joko lähtee EU-alueelta tai saapuu unionin ulko­puolelta EU-alueelle. Lisäksi asetusta sovelletaan Norjaan, Sveitsiin ja Islantiin.

Jos lento perutaan, kuluttajalla voi olla oikeus niin sanottuun vakio­korvaukseen. Sen suuruus riippuu lentomatkan pituudesta ja uudelleen­reitityksen aiheuttamasta viivästyksestä.

”Tyypillisesti lyhyessä Euroopan lennossa se asettuu 250 euroon, ja pitkästä mannerten välisestä lennosta voi saada jopa 600 euroa”, Huolman kertoo.

Kyse on vakioidusta korvauksesta, joten matkustajan ei tarvitse erikseen osoittaa, että hänelle olisi tapahtunut erityistä vahinkoa. Riittää, että asetusta sovelletaan kyseisen lennon kohdalla.

Oikeutta vakiokorvaukseen ei ole niissä tilanteissa, joissa lentoyhtiö on ilmoittanut perumisesta yli kaksi viikkoa ennen lennon lähtöä. Lentoyhtiö ei ole korvaus­vastuussa myöskään silloin, kun peruuntuminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaikeita sääolo­suhteita, viranomais­määräyksiä, ilmatila­rajoituksia tai lakkoja.

Mikäli lento myöhästyy yli kolme tuntia, matkustajalla voi olla vakio­korvauksen lisäksi oikeus vahingon­korvaukseen.

”Jos matkustajalla on vaikka jäänyt jotain junalippuja käyttämättä tai varattu majoitus jää käyttämättä sen takia, että saapuu kohteeseen myöhässä”, Huolman kuvaa.

Vahingonkorvaukseen ei ole oikeutta, jos lennon viivästys on johtunut edellä kuvatuista poikkeuksellisista olosuhteista. Tällöin lentoyhtiöllä on velvollisuus todentaa poikkeuksellisiksi tulkitsemansa olosuhteet.

”Mielipahasta ja harmista ei kuitenkaan voi saada korvausta”, Huolman lisää.

Euroopan lentokentillä on alkukesästä nähty massiivisia ruuhkia. Jonoja on ollut erityisesti turva­tarkastuksissa, joiden kohdalla työvoima­tilanne on erityisen huono. Huolmanin mukaan matkustajalla on lähtökohtaisesti vastuu ehtiä ajoissa lennolle, eivätkä lentoyhtiöt vastaa lentokentillä olevista ruuhkista.

Jos lento perutaan, lentoyhtiöllä on velvollisuus joko palauttaa lentolipun rahat matkustajalle tai tarjota hänelle uudelleen­reititys matka­kohteeseen. Mikäli matkustaja valitsee uudelleen­reitityksen tai lento viivästyy yli kolme tuntia, lentoyhtiötä sitoo niin sanottu huolenpito­velvollisuus.

Tällöin matkustaja on oikeutettu muun muassa aterioihin ja virvokkeisiin kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan nähden. Tarvittaessa hänen on saatava myös hotelli­majoitus ja kuljetukset lentokentän ja hotellin välillä.

Lentoyhtiöiden lisäksi matkustajan on mahdollista saada korvauksia vakuutus­yhtiöiltä. Finanssiala ry:n varatoimitus­johtaja Esko Kivisaari muistuttaa, että vakuutukset eivät tavallisesti korvaa lentoyhtiöstä johtuvia peruutuksia tai viivästyksiä.

Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Jos lennolta sen sijaan myöhästyy vaikkapa julkisen liikenteen myöhästyttyä, vakuutus voi korvata kuluja, joita matkasuunnitelman muutoksista aiheutuu.

”Mutta jos on tiedossa, että lentokentällä on ruuhkaa ja menee itse kentälle liian myöhään, eikä pääsekään koneeseen, niin siihen vakuutus ei auta”, Kivisaari sanoo.

Mikäli taas matkustaa matkanjärjestäjän järjestämällä lennolla, korvauksista on vastuussa matkan­järjestäjä.

Euroopan kentillä lentojen peruuntumisia ovat viime aikoina aiheuttaneet myös lakot. Esimerkiksi maanantaina lähes tuhat lentoyhtiö SAS:n lentäjää aloitti lakon Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kivisaari huomauttaa, että kun matka peruuntuu lento­yhtiön konkurssin tai lakon takia, vakuutus korvaa hyvin harvoin mitään.

Matkatavaroita vakuutus korvaa usein vain silloin, jos niitä on varastettu tai vahingoittunut. Tällöin matkustajan tulisi Kivisaaren mukaan pystyä osoittamaan, että tavarat on todella varastettu eivätkä ne ole muuten vain kateissa.

Sekä Huolman että Kivisaari neuvovat seuraamaan tarkasti lentoyhtiöiden omia ohjeistuksia sekä Finavian ajantasaisia tietoja kenttien ruuhka­tilanteista. Lentokentälle kannattaa mennä hyvissä ajoin ja varata aikaa riittävästi.

Mikäli lento perutaan tai se viivästyy pahasti, kannattaa ensin reklamoida lentoyhtiölle, ettei kuljetus ole vastannut sovittua. Lisäksi Huolman neuvoo säilyttämään kuitit kaikista matkaa varten tehdyistä varauksista, jotta tapahtuneen vahingon voi todistaa korvauksia hakiessa. Korvaus­vaatimukset kannattaa myös esittää lentoyhtiölle mahdollisimman pian.

Jos matkustaja ei pääse lentoyhtiön kanssa yhteis­ymmärrykseen korvauksista, hän voi kääntyä KKV:n kuluttaja­neuvonnan puoleen. Mikäli sopua ei synny, yksittäistilanteet ratkaisee lopulta kuluttajariita­lautakunta.

Finanssiala ry:n Kivisaari kehottaa myös tallentamaan oman vakuutus­yhtiön palvelu­numeron itselleen jo ennen matkaa.

”Jos jotakin tapahtuu, voi varmistua samantien siitä, että tämä kuuluu vakuutukseeni. Lisäksi saa neuvoa, miten menetellä.”