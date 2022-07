Joissakin autoissa ovien sisäkahvat lakkaavat toimimasta, jos auton lukitsee ulkopuolelta. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kehottaa selvittämään oman auton toimintamekanismin ja piilottamaan avaimen lapsilta.

Se, miten autojen lukitusjärjestelmä on toteutettu, vaihtelee automerkin ja -mallin mukaan. Kuvituskuva.

Uudempien autojen sähköiset lukitusjärjestelmät voivat aiheuttaa vaaratilanteita, jos esimerkiksi lapsi jää lukitun auton sisäpuolelle. Näin voi olla etenkin silloin, jos oman auton lukitusmekanismeihin ei ole tutustunut kunnolla, sanoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

”Vanhemmissa autoissahan saattaa olla veivattavia ikkunoita. Nyt sähköikkunat ovat yleistyneet, eikä niitä pysty avaamaan, jos autossa ei ole virrat päällä”, Vesalainen kertoo.

Itä-Suomen poliisi tiedotti keskiviikkona tapauksesta, jossa lapsi oli kuollut kuumuuteen henkilöauton sisälle.

Poliisin mukaan lapsen vanhemmat eivät olleet toimineet välinpitämättömästi tai huolimattomasti. Rikosta ei epäillä.

Lue lisää: Lapsi kuoli kuumaan autoon Itä-Suomessa – Kadonnutta poikaa oli etsitty paikkakuntalaisten voimin

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, miten lapsi on jäänyt autoon jumiin.

Tietynlaiset lukitusjärjestelmät voivat kuitenkin toimia niin, ettei ovia saa auki auton sisäpuolelta. Vesalainen ei kommentoi onnettomuutta, vaan pohtii autojen lukitusjärjestelmiin liittyviä riskejä yleisellä tasolla.

Osassa autoja on Vesalaisen mukaan turvalukitustoiminto, joka poistaa sisäkahvat käytöstä kun auton lukitsee ulkopuolelta.

”Autonvalmistajien ajatus on ollut, ettei kukaan pysty sitten esimerkiksi rautalangan kanssa koukkaamaan sisäkahvasta ovea auki”, hän sanoo.

Nykyään osa autoista lukkiutuu itsestään myös silloin, kun avaimen vie riittävän kauas autosta. Vesalaisen mukaan siinä, miten lukitusjärjestelmä on toteutettu, on todella paljon automerkkikohtaisia eroja.

Lisäksi autojen ikkunat aukeavat enää harvoin veivaamalla. Jos ikkunatkin avautuvat vain sähköisesti, autosta voi olla todella vaikea päästä pois, jos virtaa ei ole ja ovet ovat menneet lukkoon.

Vesalainen korostaa, ettei hän vieroksuisi sähköisiä mekanismeja, vaikka ne saattavat tuoda mukanaan lieveilmiöitä.

Turvallisuuden kannalta oleellisinta on tietää, millainen järjestelmä omassa autossa on, ja toimia sen mukaan. Auton ohjekirjan lukeminen ja järjestelmän toimintaan perehtyminen käytännössä on hänen mukaansa suotavaa.

Lapsilukkoa kannattaa käyttää ajon aikana, jos kyydissä on pieniä lapsia. Vesalainen kuitenkin muistuttaa, että myös lapsilukkoihin liittyy riskejä.

”Lapsilukkoja ei yleensä ole auton etuovissa, mutta takapenkillä istuva hätääntynyt lapsi ei tätä välttämättä tiedä”, Vesalainen sanoo.

”Lapsia ja lemmikkejä ei saisi koskaan jättää kuumaan autoon. Autoa pitäisi aina säilyttää pihassa lukittuna, ja avaimet tulisi laittaa piiloon lapsilta.”

Miten sitten kannattaisi toimia, jos autosta ei jostain syystä pääse ulos?

”Jos ovet eivät aukea sisäkahvasta vetämällä tai auton takaikkunoista ei löydy mekaanisia veivejä, voi vielä yrittää painaa yleensä auton kojelaudasta löytyvää lukituksenavauspainiketta. Sen jälkeen voi yrittää uudelleen”, Vesalainen anoo.

Mikäli ovia tai ikkunoita ei vieläkään saa auki, ainoaksi vaihtoehdoksi jää rikkoa ikkuna. Tämä voi olla tarpeellista esimerkiksi onnettomuustilanteissa.

Vesalainen sanoo, että autossa olisi aina hyvä olla lasivasara turvavarusteena.

”Jos autosta ei pääse ulos, oleellisinta on rikkoa sellainen sivuikkuna, josta mahtuu ulos”, Vesalainen sanoo.