Festivaalin työntekijät eivät puutu maskittomuuteen.

Koko heinäkuun kestävillä Savonlinnan oopperajuhlilla suositellaan käyttämään kasvomaskia, vaikka Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL luopui valtakunnallisesta maskisuosituksestaan jo huhtikuun puolivälissä.

Oopperajuhlien viestintäpäällikkö Sonja Eiramo kertoo, että maskisuositus otettiin käyttöön vasta festivaalin ollessa käynnissä.

”Ensimmäisissä esityksissä yleisöltä tuli niin paljon kyselyitä, kun henkilökunnalla oli maskit päässä. Oli helpompi laittaa maskisuositus myös yleisölle”, Eiramo kertoo.

Eiramon mukaan henkilökunta käyttää maskeja, sillä linnassa ei pystytä pitämään riittäviä etäisyyksiä ihmisten välillä. Oopperajuhlilla on töissä satoja ihmisiä.

”Kaikki pukuhuonetilat, maskitilat ja takahuonetilat ovat hyvin ahtaita, ja me vietämme hyvin paljon aikaa keskenämme. Tämä on kuukauden mittainen festivaali, jonka pitää jotenkin pyöriä. Tällä halutaan turvata kaikkien terveys”, Eiramo sanoo.

Oopperajuhlien viestintäpäällikkö Sonja Eiramon mukaan festivaalin takahuoneet ovat ahtaat.

Eiramon mukaan suosituksen ollessa voimassa suurin osa vierailijoista on kuitenkin ollut ilman maskia. Festivaalin työntekijät eivät myöskään puutu maskittomuuteen, vaan jokainen saa itse päättää, käyttääkö maskia.

THL suosittelee tällä hetkellä maskia julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä muutamissa tapauksissa: jos hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin, jos sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta sinun on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella, ja jos tiedät altistuneesi koronavirukselle, mutta et voi välttää kodin ulkopuolisia lähikontakteja.