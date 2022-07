Viikonlopun sää on epävakainen – Ruisrockiin kannattaa ottaa sadetakki mukaan

Matalapaineen alue pysyttelee myös ensi viikolla pohjoisen Euroopan yllä.

Ruisrockissa näkyi sadeviittoja myös vuonna 2019. Viikonlopuksi on luvassa sateita.

Viikonloppuna kannattaa varautua kaikenlaiseen säähän, mutta hellehatun voi jättää kotiin.

Vielä perjantaina sää on pääosin poutainen koko maassa. Sadekuuroja on luvassa vain Itä- ja Pohjois-Lapissa. Sen jälkeen on luvassa niin sadetta, ukkosta kuin auringonpaistetta, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Helena Laakso.

Kannattako Turun Ruisrockiin ottaa sadetakki mukaan?

”Kyllä kannattaa”, Laakso sanoo.

Turun suunnalla sataa ainakin lauantaina, mutta vettä voi ripsiä vielä sunnuntainakin. Idässä taas voi esiintyä sunnuntaina ”reippaampiakin” ukkoskuuroja. Etelä-Suomessa sää on viikonloppuna hieman aurinkoisempi.

Lämpötilassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila pysyttelee päivisin 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa on hieman viileämpää.

Järviveteen pulahtaminen voi kuitenkin tuntua mukavalta: vedet ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan pysyneet keskimääräistä lämpimämpinä.

Eteläisessä Suomessa helteen ystävät palkitaan todennäköisesti vasta ensi viikon puolella. Kesäkuun säitä on silti turha toivoa takaisin.

”Kaakosta voi silloin vähän lämpimämpää ilmaa yrittää nousta, mutta samalla sieltä tulee ukkosia”, Laakso sanoo.

Pääosin sää jatkuu epävakaisena myös läpi tulevan viikon. Epävakaus johtuu Pohjois-Euroopan yllä pysyttelevästä matalapaineen alueesta, Laakso kertoo.

Vaikka luvassa on sateita, viikonloppuna retkeilijän kannattaa tarkistaa voimassa olevat metsäpalovaroitukset.

”Ainakin maan etelä- ja itä-osissa maastot voivat olla kuivia vielä viikonlopun aikana”, Laakso sanoo.