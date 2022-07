Kun yksi asiantuntija syyttää toista disinformaatiosta ja kolmas vastaa kommentin olevan järkyttävä, palveleeko tällainen keskustelu tavallista kansalaista, kirjoittaa HS:n kotimaantoimittaja Pihla Loula.

”Ei pidä paikkaansa, että [korona]­rokotukset olisivat hiipuneet eikä niistä olisi enää suojaa vakavaa tautia vastaan. Sellaisen väitteen levittäminen kuulostaa disinformaatiolta tai vähintään huomattavalta liioittelulta”, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen torstaina STT:lle.

Rokotteiden suojatehon hiipumisesta on julkisuudessa puhunut muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Lapin sairaanhoito­piirin ja Länsi-Pohjan keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas riensi säestämään Lehtosta Ilta-Sanomille.

”Meillä on hyvin vankka tutkimusnäyttö siitä, että kolmannen rokotteen suojausteho heikkenee yli 60-vuotiaissa kolmen ja neljän kuukauden kohdalla kuin myös sairastetun taudin antama suoja”, Broas sanoi.

Hänen mukaansa Salmisen kommentit aiheuttavat luottamuspulaa THL:ää kohtaan. Lehtonen puolestaan sanoi IS:lle, että neljänsien rokotusten viivästymisestä on aiheutunut yli tuhat turhaa kuolemaa ja lisää tulee.

Milloin keskustelu muuttui näin jakautuneeksi?

Kun koronaepidemia alkoi, äkillinen tuntematon uhka yhtenäisti suomalaisten rivit. Etenkin vanhuksia ja riskiryhmäläisiä haluttiin suojella. Jo tuolloin osa oli sitä mieltä, ettei ravintoloiden ja yökerhojen rajoituksissa ole järkeä, mutta poliittinen päättäväisyys oli selvä. Ja Suomihan suositti ja rajoitti. Julkisissa kulkuvälineissä maskiton naama pisti silmään.

Silti läpi epidemian on ollut nähtävissä kaksi asiantuntijaleiriä.

Karkeasti jaoteltuna ensimmäisen mielestä on ollut tärkeää estää tartuntoja, sairaalahoidon kuormittumista ja kuolemia – tarvittaessa jopa tiukoin rajoituksin. Rajoituksia, maskien käyttöä ja tiuhempaa rokottamista on vaatinut muun muassa Eroon koronasta -niminen asiantuntijaryhmä.

Myös toiseen leiriin kuuluvat ovat halunneet estää vakavia sairastumisia ja kuolemia. Samalla heitä ovat kuitenkin huolettaneet rajoitusten vaikutukset yrityksiin, mielenterveyteen ja yhteiskunnan toimivuuteen. Lisäksi tässä porukassa ollaan myönnetty ääneen se, ettei kaikkia kuolemia voi estää. Koronatautiinhan on kuollut myös iäkkäitä ihmisiä, sellaisia jotka olisivat saattaneet kuolla myös johonkin toiseen hengitystie­infektioon.

Kun yksi asiantuntija syyttää toista disinformaatiosta ja kolmas vastaa kommentin olevan järkyttävä, palveleeko tällainen keskustelu tavallista kansalaista?

Alkukesän suuri kiistakapula ovat olleet koronarokotteet.

THL:ää ”koronarokotteiden panttaamisesta” on syyttänyt jopa presidentti Sauli Niinistö. Nykyinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) on ollut hänen kanssaan samaa mieltä.

Keskustelun voi nähdä alkaneen jo marraskuussa. Silloin Iltalehti uutisoi hallituslähteestä, jonka mukaan Kansallisen rokotusasiantuntija­ryhmän (Krar) sihteeri ja THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek oli ”laumasuoja-ajattelun vallassa, eikä ole halunnut aloittaa kolmatta rokotuskierrosta, vaikka se on verrokkimaissa jo alkanut”.

Nohynek vastasi kritiikkiin kertomalla, että Krar noudattaa koronarokotus­strategiaa, jonka tavoitteena on pääasiassa vakavan taudin torjunta.

Tämän jälkeen silloinen perhe- ja peruspalvelu­ministeri Krista Kiuru (sd) vei hallituksessa nopeasti läpi rokotusstrategian muutoksen. Strategiaan lisättiin muotoilu ”koronatapausten määrän vähentämisestä”. Kesäkuussa strategia päivitettiin ja kyseinen kohta jätettiin kaikessa hiljaisuudessa pois.

Mutta mihin tutkimuksiin neljättä rokotuskierrosta vaativat Lasse Lehtonen ja Markku Broas oikein viittaavat, kun he puhuvat rokotteiden hiipumisesta?

Kyseessä on artikkelit The New England Journal of Medicine - ja Nature Medicine -tiedelehdissä. Lehtosen mukaan yli 60-vuotiaiden neljännet rokoteannokset ovat artikkeleiden perusteella ”erittäin perusteltuja”.

THL:n Nohynek on kevään mittaan sanonut julkisuudessa useamman kerran saman: Suomen rokotuspäätökset nojaavat asiantuntija-arvioon ja lääketieteelliseen näyttöön. Nohynekin mukaan ei ole täysin selvää, miten israelilainen data ja muun muassa kuolemien rekisteröintitapa vertautuu suomalaiseen. Hänen mukaansa nämäkin artikkelit on silti huomioitu Suomen päätöksissä.

Keskiviikkona THL ilmoittikin, että se laajentaa neljänsien rokotusten suositustaan loppukesästä. Tarkoitus on laajentaa suositusta portaittain ensin elokuussa 65 vuotta täyttäneille ja myöhemmin 60 vuotta täyttäneille.

Somessa keskustelu roihahti heti: Miksi suositusta ei muuteta heti? Miksei rokotteita anneta kaikille? Miksi THL päätti sittenkin laajentaa suositustaan, kun aiemmin rokotearkun päällä istuttiin niin hanakasti?

Keskustelu ei enää liiku rokotteiden mahdollisissa haittavaikutuksissa. Nyt osa suomalaisista odottaa tai jopa vaatii neljänsiä annoksia.

Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia, ja virus on joillekin vaarallisempi kuin toisille. Siksi tavallisen kansalaisen voi olla vaikeaa tietää, kuinka koronaohjeiden keskellä kannattaisi navigoida. Vielä hankalammaksi pohdinta muuttuu, kun asiantuntijoilta ja poliitikoilta tulee kysymyksiin erilaisia vastauksia.

Kun tilastot osoittavat sairaalahoidon tarpeen kasvua ja osa asiantuntijoista arvelee jo uuden korona-aallon alkaneen, voi parin vuoden aikana opittu turvattomuus palata mieleen.

Samaan aikaan Lasse Lehtosen ja Markku Broasin kaltaiset suomalaisille tutuiksi tulleet asiantuntijat kertovat, että rokotteet eivät enää suojaa vakavalta taudilta. Ei mikään ihme, että paniikkisopassa alkaa olla ainekset kasassa.

Sekavuudesta kärsii tavallinen ihminen, joka jää suu ammolleen ihmettelemään, mitä nyt oikein pitäisi tehdä.

Asiantuntijoiden ja päättäjien olisikin taas erityisen tärkeää luoda yhteisesti jonkinlaista selkeyttä. Voimmeko luottaa siihen, että rokotteet mahdollisine tehosteannoksineen turvaavat sen, mitä niillä on ylipäätään mahdollista turvata?