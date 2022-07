Yksityisristeilyllä ollut laiva joutui muuttamaan reittiään turvallisuussyistä.

Epäily räjähteestä sulki Ikaalisten Laivarannan sataman perjantai-iltana. Kyrösjärvestä on mahdollisesti nostettu räjähde. Löydöksen vuoksi laivasatamaan pääsy estettiin.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi Twitterissä kello 21.04, että kansalainen on löytänyt mahdollisen räjähteen järven pohjasta. Kello 21.38 Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi Twitterissä, että räjähteeksi epäilty esine on viety pois ja alue on normaalisti käytössä.

Yksityisristeilyllä ollut M/S Ikaalinen joutui perjantai-iltana muuttamaan suuntaansa räjähde-epäilyn vuoksi. Laivan kapteeni Markku Kukkula kertoo saaneensa kesken risteilyn poliisilta tiedon, ettei satamaan voi mennä turvallisuussyistä ennen kuin räjähde on tunnistettu ja purettu.

”Minulle kerrottiin, että niin sanonut magneettikalastajat olisivat löytäneet järvestä ehkä vanhan räjähteen. Kalastajat olivat nostaneet sen laiturille, ja se on laiturilla niin kauan, kunnes asiantuntija tulee siirtämään sen turvallisesti pois”, Kukkula sanoo.

”Vastaavaa ei ole todellakaan sattunut aiemmin urani aikana.”

M/S Ikaalisen kotisatama on Ikaalisten Laivaranta. Risteilyalus joutui räjähde-epäilyn vuoksi suuntaamaan kotisataman sijaan Ikaalisten kylpylän rantaan perjantai-iltana. Kello 20.35 M/S Ikaalinen oli päässyt kylpylän rantaan ja matkustajat pois laivasta.

Risteilyllä mukana ollut Aamulehden pitkäaikainen toimittaja Jorma Huovinen kertoo, että laivassa oli 33 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä. Suunnanmuutoksesta huolimatta tunnelma laivassa pysyi Huovisen mukaan rauhallisena.

M/S Ikaalinen oli lähtenyt risteilylle Ikaalisten Laivarannasta perjantaina kello 15:n jälkeen. Risteilijöiden oli tarkoitus palata takaisin laivarantaan perjantai-iltana.

Puolustusvoimat neuvoo kotisivuillaan soittamaan hätänumeroon ja odottamaan paikalle poliisia, mikäli kohtaa ammuksen tai räjähteen siviilikohteessa. Räjähtämätöntä ammusta ei saa käsitellä itse. Puolustusvoimat merkitsee ja raivaa räjähtämättömät ampumatarvikkeet omilla alueillaan.

Puolustusvoimista kerrottiin kello 20.59, että Puolustusvoimat ei ole saanut poliisilta virka-apupyyntöä perjantai-iltana. Puolustusvoimilla ei myöskään ole käynnissä tehtävää Ikaalisissa perjantai-iltana.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen mediapuhelimesta kerrottiin aiemmin perjantai-iltana, ettei poliisilla ollut tietoa tehtävästä Ikaalisten Laivarannassa. Pirkanmaan pelastuslaitoksella ei ole tehtävää Ikaalisten laivarannassa.

M/S Ikaalinen ohitti Ikaalisten laivarannan laiturin, jossa odotti laivan matkustajien linja-auto. Myös linja-auton kuljettaja on laivan kyydissä. Laivasta kerrotaan, että poliisi kuljettaa linja-auton kuljettajan linja-auton luo, jonka jälkeen linja-auto voi noutaa laivan matkustajat kylpylän rannasta.