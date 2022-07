Poliisin mukaan nuori on myöntänyt kirjoittaneensa uhkaukset.

Pohjanmaan poliisi on tutkinut Lakeuden sateenkaari -yhdistyksen Instagram-tilille tehtyjä uhkauksia, ja niiden tekijäksi on selvinnyt etelä­pohjalainen nuori. Poliisin mukaan uhkaukset ovat liittyneet Lapualla järjestettyyn Pride-tapahtumaan, ja yhdistystä on uhattu muun muassa ampumisella ja verilöylyllä.

Epäilty on poliisin mukaan alle 18-vuotias. Epäilty on myöntänyt kirjoittaneensa uhkaukset.

Rikosepäily etenee syyttäjälle syyte­harkintaan. Poliisi ei tiedota asiasta enempää.

Poliisi tiedotti viime viikolla, ettei se epäile Lapualla kirjastolla räjähtäneen koti­tekoisen pommin olleen suunnattu lähellä järjestettyä Pride-tapahtumaa vastaan.

Poliisi kuuli neljää 14–15-vuotiasta lapualaista nuorta, joiden epäillään liittyvän tapaukseen. Kyseessä oli viemärin­avaus­nesteestä valmistettu ”putkimies­pommi” tai ”putkireiskapommi”.

Yksi nuorista oli poliisin mukaan huudellut Pride-tapahtumaan osallistuville alatyylisiä ilmaisuja. Huudot olivat olleet uhkaavia ja vihamielisiä, poliisi kuvaili tiedotteessaan. Huutelu oli poliisin mukaan selvästi osoitettu tapahtumaa järjestäville tahoille ja siihen osallistuville.

Rikosoikeudellisessa vastuussa olevien, 15 vuotta täyttäneiden nuorten osalta poliisi jatkaa asian tutkintaa.