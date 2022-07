Uutissuomalainen: Hintojen nousu on vaikuttanut enemmistön ruokaostoksiin

Ruoan kallistuminen on muuttanut erityisesti nuorten ja alle keski-ikäisten ostoskoria.

Inflaatio on nostanut ruoan hintoja, mikä on vaikuttanut suomalaisten valintoihin ruokaostoksilla.

Enemmistö eli 56 prosenttia suomalaisista on muuttanut ostokäyttäytymistään ruoan hinnan nousun vuoksi, ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 22 prosenttia on lisännyt tarjoustuotteiden ostamista ja 21 prosenttia on ostanut entistä halvempia vaihtoehtoja.

Seitsemän prosenttia vastaajista on vähentänyt ruoan ostamista, ja neljä prosenttia on muuttanut ruokavaliotaan taloudellisista syistä. Kaksi prosenttia vastaajista puolestaan on keskittänyt ostoksensa toiseen kauppaan.

Kyselyn mukaan ikäryhmittäin tarkasteltuna nuorten ja alle keski-ikäisten ostokäyttäytyminen on muuttunut eniten ruoan kallistuttua.

Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat ihmistä 14.–22. kesäkuuta. Tulosten virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.