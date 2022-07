Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus arvioi, että taustalla on ennen kaikkea raakaöljyn hinnan lasku. ”Hintojen heiluntaa tulee varmasti olemaan kumpaankin suuntaan.”

95E-bensiinin keskihinta on laskenut 2,40 euroon ja dieselin keskihinta 2,36 euroon litralta, kertovat Tilastokeskuksen uusimmat luvut.

Polttoaineiden tuoreet hintatilastot vahvistavat sen, minkä moni autoilija on jo helpottuneena huomannut. Bensiinin ja dieselin litrahinta on lähtenyt heinäkuun alkupuolella laskuun.

Helpotuksen tunne voi kuitenkin olla vain väliaikainen, sanoo ennustepäällikkö Markku Lehmus Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta (Etla). Hän ei usko, että tilastoissa näkyvä lasku olisi alkua isommalle pudotukselle.

”Ennen kaikkea tässä on kyse siitä, että raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on kuukauden aikana tullut hieman alas kaikista korkeimmilta tasoilta”, Lehmus kommentoi tiistaina HS:lle.

”Öljyn hinta tulee varmasti vaihtelemaan voimakkaasti kumpaankin suuntaan, ja niin myös bensan pumppuhinnat. Valitettavasti pitäisin todennäköisenä, että heiluntaa on enemmän ylöspäin.”

Bensiinin (95E) keskihinta laski viime viikolla 2,40 euroon ja dieselin 2,36 euroon litralta. Edeltävällä viikolla molempien keskihinta oli runsaat 2,50 euroa litralta.

Halvimmillaan 95E-bensiiniä on kuluvan viikon alussa myyty noin 2,20 euron litrahinnalla, kertoo hintaseurantasivusto Polttoaine.net.

Käänne on autoilijoille hyvin tervetullut, sillä polttoaineiden hinnat ovat nousseet viime kuukausina voimakkaasti. Taustalla ovat etenkin Ukrainan sodan vaikutukset.

Lehmus huomauttaa silti, että pudotus ei vielä ole kovin suuri.

"Bensan pumppuhinta on hieman lieventynyt korkeimmalta tasolta, mutta onhan se edelleen korkealla”, hän sanoo.

Vaikka Venäjä-pakotteet tuovat edelleen öljyn hintaan nousupaineita, Ukrainan sodan talousvaikutukset ovat herättäneet EU:ssa ja Yhdysvalloissa myös pelkoja mahdollisesta taantumasta. Lehmuksen mukaan tämä on suurin syy öljyn hinnan laskuun.

Itse sota ja pakotteiden vaikutukset eivät ole kuitenkaan hävinneet mihinkään.

”Ja edelleen näyttäisi siltä, että euron arvo on heikentynyt dollariin nähden. Sekin tuo nousupainetta bensan pumppuhintaan, koska öljyn maailmanmarkkinahinnat ovat dollareissa”, Lehmus sanoo.

Hallitus päätti loppukeväästä lieventää jakeluvelvoitetta, joka on velvoittanut jakelijat sekoittamaan bensiinin ja dieselin joukkoon kalliimpia biopolttoaineita.

Lehmus arvioi, että päätöksen vaikutus hintoihin on ollut vähäinen. Hänestä asia on saanut paljon julkisuutta siksi, että se on ollut yksi harvoista käytettävissä olleista keinoista.

”Päättäjillä ei ole käsissään hirveästi kortteja, joilla voi reagoida [hintoihin]. Tämä on yksi selvä vipu, josta voidaan vetää”, hän sanoo.

”Toinen on tietysti polttoainevero, mutta siihen on hyvät perusteet olla koskematta.”

Lehmuksen mukaan epävarmuus bensapumpuilla tulee jatkumaan. Ukrainan sotaan ei ole näkyvissä nopeaa helpotusta, eikä öljyn tarjontaa saada lisättyä hetkessä.

”Epävarmuutta on valtavasti. Geopolitiikka vaikuttaa niin voimakkaasti.”

Voimakasta hintojen laskua Lehmus ennakoi siinä tapauksessa, jos sekä euroalueelle että Yhdysvaltoihin iskee loppuvuoden aikana taantuma. Se olisi kuitenkin kova hinta halvemmista polttoaineista.

”Kaikessa synkkyydessäänkin se voisi tietysti olla mahdollisuus niille ihmisille, jotka säilyttävät työpaikkansa ja käyttävät paljon autoa.”

Tavalliselle autoilijalle Lehmuksella ei ole sen kummempaa neuvoa kuin että epävarmuuteen on syytä jatkossakin varautua. Omaa taloutta ei kannata virittää liian tiukille.

Pitkälle aikavälille Lehmus maalaa lohdullisempia näkymiä, jos saastuttavan ja geopoliittisesti riskialttiin öljyn tilalle löydetään uusia energianlähteitä.

”Kyllä ne konfliktit yleensä loppuvat. Pidemmällä aikavälillä ollaan toivottavasti vähemmän riippuvaisia öljystä, eikä kuluttajankaan tarvitse elää näiden hintaheilahtelujen mukaan.”