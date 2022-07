Oikeusjutun hävinnyt mies määrättiin maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Autokaupan haastaminen käräjille rikkoutuneesta henkilöautosta tuli kalliiksi auton nykyiselle omistajalle Helsingin käräjäoikeudessa.

Hän oli ennen oikeudenkäynnin aloittamista hylännyt ehdotuksen, jonka mukaan auton valmistaja BMW ja myyjä Kamux Suomi olisivat maksaneet yhteensä valtaosan korjauskuluista.

Mies oli ostanut loppuvuodesta 2018 käytetyn BMW X5 xDrive40e -hybridiauton noin 69 000 eurolla Kamuxilta.

Elokuussa 2020 auto alkoi kaupunkiajossa savuttaa voimakkaasti. Se jouduttiin hinaamaan korjaamolle.

Auton moottorin ja vaihteiston välinen kaksoismassavauhtipyörä oli rikkoontunut, eikä autoa voinut käyttää ilman korjaamista. Kaksoismassavauhtipyörän tarkoituksena on vaimentaa moottorista vaihteistoon tulevia värähtelyjä.

Kyse ei ollut pikkuviasta, sillä korjauksen hinta-arvio oli 23 000 euroa.

Autolla oli tuolloin ajettu yhteensä noin 134 800 kilometriä, joista uuden omistajan aikana oli kertynyt 55 800 kilometriä. Auto oli otettu alun perin käyttöön keväällä 2016.

Mies vaati Kamuxia joko maksamaan korjauskulut kokonaan tai purkamaan autokaupan. Kamux ei suostunut tähän.

Auton valmistaja BMW tarjoutui kuitenkin maksamaan korjauskuluista 11 500 euroa ja Kamux 3 500 euroa. Lisäksi Kamux tarjosi miehen käyttöön sijaisautoa.

BMW:n omistaja ei hyväksynyt korjauskuluehdotuksia eikä sijaisautoa vaan haastoi Kamuxin käräjille.

Mies vaati oikeudessa muun muassa, että loppuvuodesta 2018 tehty autokauppa puretaan ja Kamux palauttaa hänelle kauppahinnan korkoineen. Lisäksi hän peräsi Kamuxilta 25 000 euron oikeudenkäyntikuluja.

Mies perusteli vaatimuksiaan sillä, että auton rikkoontuminen johtui valmistus- tai suunnitteluvirheestä. Vika oli hänen mukaansa jo olemassa ennen kuin hän osti auton Kamuxilta.

Hän hävisi nostamansa oikeusjutun.

Helsingin käräjäoikeus päätyi esitetyn näytön ja todistajalausuntojen perusteella siihen, ettei kyse ollut valmistus- tai suunnitteluvirheestä.

Syynä olivat oikeuden mukaan mitä ilmeisimmin sylintereiden sytytyskatkokset, jotka ovat voineet johtua liiaksi kiristetyistä sytytystulpista.

Sylintereiden sytytyskatkosten vuoksi katalysaattoriin pääsi oikeuden mukaan palamatonta polttoainetta, mikä puolestaan sytytti palon katalysaattorissa.

Sen seurauksena myös kaksoismassapyörä ja vaihdelaatikko vaurioituivat.

Kuusi kilometriä ennen auton matkan päättymistä sen varoitusjärjestelmä oli kojelaudassa kieltänyt jatkamasta ajamista ja kehottanut soittamaan BMW:n palveluun.

Autotietokoneen mukaan auto oli tällöin pysäytetty ja sammutettu sekä sen konepelti avattu. Sen jälkeen autolla oli varoituksesta huolimatta jatkettu ajamista vielä kuusi kilometriä.

”Syynä suuriin vaurioihin on ollut erityisesti se, että autolla on ajettu vielä kuusi kilometriä sen jälkeen, kun vikakoodijärjestelmä on ilmoittanut, ettei autolla saa enää ajaa vaan se on pysäytettävä, ja ilmoittanut myös useita muita vikakoodeja”, käräjäoikeus toteaa tuomiossa.

Oikeus hylkäsi BMW:n omistajan kanteen ja määräsi hänet maksamaan yli 31 000 euroa Kamuxin oikeudenkäyntikuluja.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Oikeusjutun hävinnyt mies on ilmoittanut käräjäoikeudelle tyytymättömyytensä tuomioon, mutta ei ole ainakaan vielä jättänyt varsinaista valitusta hovioikeuteen.