Tänä kesänä Keke Kyllönen kävelee kultavaltaukselleen todennäköisesti viimeistä kertaa omin jaloin. Toukokuussa saadun ALS-diagnoosin jälkeen aikaa riittää vain rakkaimmille ja Inarille.

Inari

Pienet lapset hyppivät laiturilta Inarijärveen pakoon kesäkuun lopun kuumuutta. Keke Kyllösen kolme aikuista poikaa kömpivät kukin vuorollaan unenpöpperöisinä laiturille.

Joku pojista pistää tupakaksi, ja Kyllönenkin kaivaa taskustaan pikkusikarin. Itikat kaikkoavat hetkeksi.

Keke Kyllösen isä Matti Kyllönen kantaa laiturille pakastimesta noudetun ison siian ja vetäisee esiin kookkaan lapinveitsen, leukun. Juhannuksena pyydetty siika suolataan nyt.

Tämä on klassinen lapsuusmuistojen kesäpäivä. Se muistetaan, kun halutaan muistella, miten hyvin asiat olivat.

Kullankaivaja ja erämies Keke Kyllösen, 49, vyöllä roikkuu kaksi itse tehtyä puukkoa. Iso ja pieni. Isomman terä on niin leveä, että Kyllönen käyttää sitä muun muassa lättyjen kääntämiseen.

Edellisenä iltana Kyllönen istui nuotiolla perheen ja tarkoin valitun ystäväjoukon kanssa. Kyllönen soitti mandoliinia ja hänen poikansa soitti kitaraa.

Kyllönen intoutui laulelemaan. Hän tapaili jopa virsiä. Vain sanat puuttuivat.

”Olen ateisti, en usko jumalaan”, Kyllönen sanoo.

Jossain vaiheessa iltaa Kyllösen puhelimen näytölle pyörähti luku 4 000. Näytöllä oleva luku ilmoittaa reaaliajassa, kuinka monta askelta Kyllönen on ottanut päivän aikana.

Joku iltanuotiolla nousi ja käveli hakemaan Kyllöselle teleskooppivartiset kävelysauvat. Niiden avulla Kyllönen käveli loppuillan, kunnes hän lopetti kävelyn 5 000 askeleeseen, irrotti nilkkatuet ja meni makuulle. Enempää hän ei enää jaksa kävellä päivässä.

Kun Keke Kyllönen käy edesmenneen mummonsa kodissa, hän nukkuu yleensä samoin kuin pienenä poikana: patjalla keittiön lattialla. ALS aiheuttaa öisin jalkoihin kivuliaita lihasspasmeja, jotka häiritsevät unta.

Tässä on Keke Kyllösen elämä. Kolttasaamelainen veri, isä ja Rovaniemellä asuva äiti. Yhteensä viisi poikaa. Poikien äidit. Ystävät ja ystävien lapset.

Tähän elämään kuuluvat Tsarmitunturin erämaa, pitkät yksin tehdyt vaellukset sekä antoisat, kirkasvetiset erämaajärvet ja tammukkapurot. Aina alle 12 kiloa painava reppu ja Akalauttapään tunturi.

Sitten on Saariselän kultavaltaus, jolla Kyllönen on viettänyt kuluneiden seitsemän vuoden aikana kaiken sulan maan ajan. Lierihattu päässään, kultaa etsien.

Kyllösen mukaan kullankaivuussa ei ole kyse rikastumisesta. Sitä tehdään, koska seuraava lapiollinen kiehtoo.

Kesäkuussa 2017 Kyllönen löysi Suomen leijonan muotoisen kultahipun. Kultapiireissä hippu on nimetty ”hiljaiseksi”. Puhelias Kyllönen oli kertoman mukaan hyvin, hyvin hiljaa katsoessaan vaskoolin pohjalla pyörivää, elämänsä suurinta kultahippua.

Kullanhuuhdonnassa euforian tunnetta ei tuo itse kultahippu, vaan sen löytäminen.

Hassutteluhuuhdontaa Inarin Laaniojalla lastenvaunuihin rakennetun järjestelmän avulla. Työryhmänä Juhani ”Jussi” Kuusela, Keke Kyllönen ja Jouni Roinesalo.

Nyt Kyllönen on keskeyttänyt kullankaivuun muutamaksi päiväksi. Hän on tullut mökkeilemään Inarin Nanguvuonolle perheen ja ystävien kanssa.

Kyllösellä on enää aikaa vain perheelle, ystäville ja kullanhuuhdonnalle. Sekä tietenkin rakastamalleen Inarille ja sen luonnolle.

Tällä hetkellä Kyllöselle vaikeimpia ovat muistot erämaahan kaamoksen keskelle sammuneesta moottorikelkasta sekä talvivaelluspuvusta, jonka Kyllönen ompeli itse Suomen armeijan lumikuvioisesta maastokankaasta. Tulevana talvena Kyllönen ei voi lähteä enää yksin vaeltamaan tunturiin.

”En ajattele talvea.”

Toukokuun alussa Kyllönen teki vielä normaalisti töitä Lapin keskussairaalan lääkintävahtimestarina. Ainoastaan portaiden kanssa hänellä oli vaikeuksia. Jalat eivät tahtoneet totella, ne olivat olleet kummalliset maaliskuusta asti.

” ”Kun laitan pojilleni viestejä, käytän paljon sydämiä.”

Kyllönen meni tutkimuksiin. Hän tiesi vastauksen ennen virallisten tutkimustuloksien valmistumista. Hän oli nähnyt ALS-potilaita ennenkin. Silti diagnoosi oli shokki.

Kyllönen tietää, miten liikehermoihin vaikuttava tauti etenee. Hänellä lihasheikkous alkoi jaloista, joista se leviää vähitellen muihin raajoihin. Kesäkuussa Kyllösen kasvoissa oli elohiiri ensimmäistä kertaa. Elohiiret ovat alkuvaiheen ALS-oireita.

Vaikeinta on ollut oppia pyytämään apua, Keke Kyllönen sanoo. Ystävä Timo Halonen ja Kyllönen pakkasivat venettä kulkeakseen Kyllösen mummon kotitalolle Nellimissä Inarissa.

Diagnoosin jälkeen Kyllösellä oli edessään kaikkein vaikein: sairaudesta kertominen perheenjäsenille. Hän kutsui poikansa koolle.

Tätä hetkeä on vaikea muistella. Hiljennymme.

Kerrottuaan sairaudesta perheelleen Kyllönen suuntasi kultavaltaukselleen jäsentämään asioita.

”Nykyään, kun laitan pojilleni viestejä, käytän paljon sydämiä.”

Suomessa ALS-tautia sairastaa noin 450–500 ihmistä, ja vuosittain diagnoosin saa noin 140.

”He ja heidän läheisensä käyvät samoja asioita läpi kuin minä ja lähipiirini nyt”, Kyllönen kertoo.

Elinajanodote on noin 3–5 vuotta diagnoosista. Sairastunut kuolee yleensä hengityslihasten lamaantumisen seurauksena.

Tietoisuus tästä ahdistaa Kyllöstä. Ajatus, että hän makaa liikunta- ja puhekyvyttömänä sairaalasängyssä, eikä voi vastata sängyn vieressä istuvan äitinsä puheisiin.

”Sitten, kun nieleminen vaikeutuu, alan katsella maita, joissa eutanasia on sallittu”, Kyllönen sanoo.

” ”Nyt on tehtävä elämässä sitä, mikä on lähellä sydäntä.”

On myös muita ajatuksia, vähemmän ahdistavia. Siksi Kyllönen ehdotti itse tätä haastattelua muutama viikko diagnoosin saamisen jälkeen.

Kyllönen ei tiedä, montako hyvää päivää hänellä on. Jos niitä olisi tuhat, Kyllönen olisi tyytyväinen. Hän kirjoitti loppuelämänsä tehtävälistan diagnoosin jälkeen uusiksi.

Saunapuiden teko ja kantaminen sujuvat mukavasti. Yleensä heti herätessä arvaa, miten hyvin jalat ovat päivän aikana mukana.

Ensimmäiseksi Kyllönen siivosi puhelimestaan 700 yhteystietoa. Sitten hän myönsi itselleen aikaa sairauden hyväksymiseen.

Uusia ihmissuhteita hän ei halua, ja vanhojakin on aika karsia. Energia on rajallista.

Kyllösen sanoma on tämä: Koska päiviä kuitenkin on jäljellä, ei niistä ole varaa hukata ainoatakaan. Elämä ei pysähdy diagnoosiin.

”Nyt on tehtävä elämässä sitä, mikä on lähellä sydäntä.”

Puhelimen näytöllä on luku 2 402. Kello on yksi iltapäivällä, ja Kyllönen on käyttänyt päivän askelistaan puolet.

Pikkusikari palaa. Saatuaan diagnoosin Kyllönen kysyi lääkäriltä, kannattaisiko hänen luopua sikareista. Lääkäri vastasi, että vastaavassa tilanteessa hän ei ainakaan luopuisi.

Kyllösen pojat tutkivat isänsä puolesta hänelle älykellovalikoimaa, jotta Kyllönen näkisi kertyneiden askeleiden määrän koko ajan ranteestaan.

Aamut ovat hyviä. Silloin jalat toimivat hetken aikaa lähestulkoon normaalisti.

Tänne Inarin Nanguvuonolla sijaitsevalle mökille pääsee ainoastaan 900 metriä pitkiä pitkospuita pitkin. Viimeiset 300 metriä olivat Kyllöselle haastavia. Teleskooppisauvat eivät yltäneet maahan täydessä mitassaan, ja Kyllösen piti asetella sauvat huolellisesti pitkoksien reunoille. Se oli raskasta.

Pitkospuilla käveleminen on Kyllösen jaloille raskas urakka vaellussauvojenkin kanssa. Timo Halonen tuo parivaljakon tavarat kottikärryllä perille.

Tänä kesänä Kyllönen siirtyy todennäköisesti viimeistä kertaa omin jaloin valtaukselleen, joka sijaitsee parin kilometrin päässä Saariselän keskustasta.

Enää Kyllönen ei kaiva kultaa, vaan muut saman valtauksen kullankaivajat hoitavat lapioinnin. Kyllösen tehtävä on rikastaa ja vaskata eli puhdistaa kulta.

Siinä prosessissa kaikki turha poistetaan. Jäljelle jää vain kulta.