”Tämä on Inglesin vierimmäinen” – Sirkka Tyrväinen suuntasi seurueineen aavikkomaiseen merenranta­paratiisiin, joka vetää vertoja etelänlomalle

Porissa on nyt meneillään matkailun superviikko. Ulkomaisten turistien suhteen kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikössä ollaan vielä odottavalla kannalla.

Lomakausi on Suomessa kuumimmillaan. Tiistaina alkuiltapäivästä Porin Yyterin uimarannalla ei kuitenkaan ole tungosta, vaikka aurinko porottaa ja mittarissa on noin 25 astetta.

Rannan jäätelökioskille on pieni jono, mutta hiekalla saa halutessaan paljon tilaa ympärilleen. Muutama purjelautailija virittelee purjeitaan.

Yksi lautailijoista on helsinkiläinen Antti Kuronen, joka on tullut monelle tutuksi Ukrainan sodan uutisoinnista. Hän tuli Poriin Suomi-areenan paneeliin ja ehti samalla harrastuksensa pariin.

Kuronen kertoo, että hän on purjelautaillut muutaman vuoden ajan.

”Nyt olen lautaillut tosi vähän, kun olen ollut Ukrainassa. Tänään on hieno päivä ja hieno fiilis. Tämä on hyvä liikuntaa keski-ikäiselle”, Kuronen ehtii huikata ennen kuin liukuu aalloille.

Antti Kuronen purjelautaili Yyterissä tiistaina.

Viime vuoden heinäkuu oli yksi Porin matkailun parhaista heinäkuista, sanoo Porin kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Tiina Lehtonen. Nyt kaupungissa jännitetään, kuinka tämä kesä menee.

”Ihmiset löysivät viime vuonna erityisesti Yyteriin, ja kotimaanmatkailu oli tosi suosittua. Toivotaan, että ihmiset löytävät Poriin tapahtumien myötä, jos Yyterissä on jo käyty”, Lehtonen sanoo.

Pori Jazz ja Suomi-areena vetävät tällä viikolla erityisesti kotimaisia matkaajia. Yksikössä arvuutellaan, mikä ulkomaisten matkailijoiden osuus tänä kesänä on.

Pori on nyt mukana Visit Finlandin Ruotsiin kohdennetussa mainoskampanjassa, jossa korostetaan mahdollisuutta yhdistää Porissa kaupunki- ja luontoloma. Kampanja alkoi toukokuun lopulla.

”Viime vuonna menimme kansainvälisten matkailijoiden osalta tosi pienillä prosenteilla, jos verrataan kotimaisten matkailijoiden määrään. Tässä kohtaa en pysty vielä sanomaan, millaisilla prosenteilla nyt liikutaan.”

Yyterin hiekkarantaa pitkin kulkiessa ympärillä sorisee suomen kieli. Lapsiperheitä on runsaasti.

Juhani Nurmi ja 10-vuotias Sisu Nurmi rakentavat hiekkalinnoitusta rantaviivalla. 12-vuotias Oskari Nurmi seuraa touhua vieressä. Elli Vesijärvi sekä 14-vuotias Daniel Nurmi makoilevat pyyhkeillä kauempana.

Perhe saapui Yyteriin Lahdesta maanantaina ja majoittuu kaksi yötä leirintäalueen mökissä.

”Kivointa on olla rannalla. Yllätti, että ranta näyttää aavikolta. Täällä on paljon enemmän hiekkaa kuin Möysän rannassa”, Sisu Nurmi kertoo viitaten lähirantaan Lahdessa.

Juhani Nurmi sanoo, että kohteen valintaan vaikutti nimenomaan komea hiekkaranta.

”Suomessa ei taida paljon vastaavia olla. Vanhin poika sanoi, että voittaa ulkomaanreissun.”

Juhani Nurmi (vasemmalla) ja Sisu Nurmi rakentavat hiekasta linnoitusta. Oskari Nurmi vilvoittelee meressä.

Vähän matkan päässä makoilevat Maija Haapiainen Mikkelistä sekä Sirkka Tyrväinen ja Markku Tyrväinen Kangasniemeltä. He viettävät viikon camping-alueella. Myös he vertaavat rantaa ulkomailla olemiseen.

”Tämä on Inglesin vierimmäinen. Upea hiekkaranta ja hyvät palvelut”, Sirkka Tyrväinen sanoo.

Kolmikko aikoo suunnata myös Pori Jazziin. Liput on ostettu jo kolme vuotta sitten.

Reissun parhaiksi puoliksi he kertovat auringon, seuran ja hyvän ruoan – ja sen, että sää on Porissa parempi kuin kotona.

”Kotona on pudottanut vettä”, Markku Tyrväinen kommentoi ja hymyilee.

”On kiva soitella kotiin, kun siellä on kylmempää ja täällä lomakeli”, Sirkka nauraa.

Markku Tyrväinen (vasemmalla), Sirkka Tyrväinen ja Maija Haapiainen majoittuvat koko viikon Yyterin camping-alueella.

Aivan rannan tuntumassa sijaitsevan Virkistyshotelli Yyterin johtaja Janne Larisuo sanoo, että numeroiden valossa hotelli vetää väkeä paremmin kuin ennen korona-aikaa.

”Joskus on ehkä ollut mielikuva, että voisi hellepäivänä soittaa hotellille, että mitä jos tulisimme yöksi. Nämä kaksi vuotta tekivät sen, ettei se enää ole mahdollista. Tämän vuoden heinäkuu alkoi meillä myydä jo viime syksynä.”

Vain parilla prosentilla hotellin asiakkaista on Larivuon mukaan osoite ulkomailla. Hotellin oma markkinointi ei vielä löydä ulkomaalaisia asiakkaita.

”Ulkomaalaisten pieni määrä johtuu myös esimerkiksi alueen pienuudesta ja palveluiden pirstaloitumisesta”, Larivuo sanoo.

Virkistyshotelli Yyterin johtaja Janne Larisuo hotellin kattoterassilla, josta avautuu näkymä Yyterin ylle.

Hetken kiertelyn jälkeen rannalla kuuluu ruotsia. Evelyn Abenoja asuu Tukholmassa. Häntä ei kuitenkaan ole houkutellut Suomeen markkinointi vaan perhesyyt.

Abenojan kumppanin vanhemmat asuvat Vaasan lähistöllä, ja Abenoja majoittuu siellä perheineen.

”Tulimme sieltä päiväretkelle Yyteriin. Ystäväni suositteli tätä kohdetta”, Abenoja sanoo englanniksi.

Abenoja kertoo viihtyvänsä hyvin Yyterin hiekkarannalla. Niin näyttävät tekevän myös hänen 2- ja 3-vuotiaat lapsensa Erik ja Elina Hägglund, jotka ovat suojautuneet auringolta hellehatuilla ja yhteensopivilla aurinkolaseilla.

Kymmenen päivän Suomen-lomalla on luvassa sukulaisten tapaamista.

”Aiomme myös mennä perjantaina festivaaleille Kristiinankaupunkiin”, Abenoja kertoo.

Elina Hägglund, Evelyn Abenoja ja Erik Hägglund tulivat päiväretkelle Yyteriin.

Aallot lyövät kallioille Kallon luodolla, joka sijaitsee Yyteristä noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä. Täällä on monen mielestä yksi Porin kauneimmista merimaisemista sekä pieni majakka, joka ei tosin ole tällä hetkellä auki vieraille.

Kallioilla vastaan kävelevät ylöjärveläiset Satu ja Matti Honkkila. He käyvät Porissa päiväretkellä vähintään kerran kesässä.

Kallo on kaksikon suosikkikohde.

”Aaltoja voisi tuijottaa vaikka koko päivän”, Matti Honkkila toteaa.

Matti Honkkila ja Satu Honkkila tulevat vähintään kerran vuodessa Kallon luodolle katselemaan aaltoja.

Muita kieliä kuin suomea ei kallioilla nyt kuule. Majakan vieressä Cafe Kalloa yhdessä kahden muun lukiolaisen kanssa pyörittävä Kalle Laurila kuitenkin kertoo, että ulkomaalaisia turisteja on hänen mielestään ollut viime kesää enemmän.

"Paljon käy ruotsalaisia, ja tänä vuonna on käynyt myös paljon saksalaisia.”

Kävijöille maistuu erityisesti kahvi, paikan päällä paistettu munkki ja jäätelö.

”Kaikki sanovat, että tämä on hieno paikka. Heinäkuussa väkeä on alkanut käydä enemmän, kesäkuussa oli vähän hiljaisempaa.”

17-vuotias Kalle Laurila pyörittää kahden muun lukiolaisen kanssa kahvilaa Kallon luodolla.

Myöhemmin iltapäivällä Porin keskusta vilisee väkeä, mutta matkailuinfossa on rauhallinen hetki. Paikalla on Porin kaupungin matkailun asiantuntija Maria Rasmussen. Hän on tiistaina seurannut Yyteriä web-kamerasta ja ihmetellyt rannan väljyyttä.

”Väki on varmaan nyt täällä keskustassa.”

Rasmussen huomauttaa, että lomakausi keskittyy Euroopassa elokuuhun. Myös Ruotsiin suunnatun kampanjan näkyvämpiä tuloksia saadaan vielä odottaa.

Takana on lisäksi kaksi koronakesää, ja ulkomaanmatkailun virkistymisessä kestää aikansa.

”Olen neuvotellut tammi-kesäkuussa noin 50 matkanjärjestäjän kanssa ympäri maailmaa, ja he ovat puhuneet paljon jo vuodesta 2023.”