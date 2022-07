Lomakaudella suomalaiset nautiskelevat hotellien aamiaispöydissä pitkän kaavan mukaan. Myös yhden hedelmän menekki lisääntyy huimasti, kertoo ravintolapäällikkö Joni Koski.

Kun kesälomakausi on parhaimmillaan, useat suomalaiset suuntaavat hotelleihin rentoutumaan. Yhtenä vetonaulana hotelleissa ovat herkkuja notkuvat aamupalapöydät. Monet kuitenkin luottavat hotelliaamiaisella samoihin tuotteisiin kuin kotonakin, kertoo Scandic Vaasan ja Scandic Seinäjoen ravintolapäällikkö Joni Koski.

”Perinteiset suosikit hotelliaamiaisella ovat munakokkeli, vaalea leipä, leikkeleet, kermajuusto, nakit, karjalanpiirakat ja munavoi. Eli ihan sellaista perinteistä kotiaamiaista mukaileva”, Koski kertoo.

Hotelliaamiaisten suosio on kasvanut viime vuosina selvästi. Vaikka samoja ruokia syödään myös kotona, on hotelliaamiaisella enemmän valinnanvaraa sekä aikaa ruoasta nauttimiseen.

Kosken mukaan hotelliaamiainen on monelle nykyään enemmänkin brunssi, jolla herkutellaan pitkän kaavan mukaan hyvin nukuttujen yöunien jälkeen.

”Hotelliaamiaisista yleisesti nautitaan varmasti tunnelmatekijän takia. Se on tärkeää ihmisille, että saa rauhassa nauttia aamiaisen."

Yhden tuotteen aaltoileva suosio saattaa kuitenkin hieman yllättää, nimittäin puuron. Perinteisenä aamiaisena tunnetun puuron suosiota ei pysty Kosken mukaan kunnolla ennustamaan.

”Välillä puuroa menee todella paljon ja sitten välillä ei yhtään. Sen suosio vaihtelee paljon asiakaskunnittain. Esimerkiksi urheilijat syövät paljon puuroa.”

Lomalaiset ottavat lautaselleen enemmän tuotteita kuin työmatkalaiset.

Myös vuodenajat vaikuttavat suosikkituotteisiin ja aamupalatottumuksiin. Koski kertoo, että kun asiakaskunta vaihtuu työmatkailijoista lomalaisiin, eron näkee aina selvästi.

”Tyypillisesti työmatkaajalla on yksi pieni lautanen ja siinä muutama tuote. Silloin aamiainen on paljon yksinkertaisempi ja siihen käytetty aika on lyhyempi. Lomalaiset sen sijaan ottavat lautaselle selvästi enemmän kerralla ja myös nautiskelevat pidempään.”

Vaasaan ja Seinäjoelle saapuu vierailijoita eri puolilta Suomea. Koski kuvailee, että ne ovat luontaisia pysähdyspaikkoja lomalaisten matkoilla.

Sesonkituotteita ei Kosken mukaan erikseen ole. Yksi tuote on kuitenkin kesäloman aikana selvästi suositumpi kuin muulloin.

”Kesällä vesimelonien menekki räjähtää käsiin. Siinä näkee selvän eron. Lapset selvästi siitä tykkäävät, koska sitä menee nimenomaan lomasesongilla.”

Erikoisemmat ruoat eivät Kosken mukaan saa osakseen samanlaista suosiota. Niitä ovat esimerkiksi silli, maksapatee, kalkkunaleikkeet ja -pekonit.

”Selvästi mitä erikoisemmasta ruoasta puhutaan, sitä vähemmän on ollut menekkiä”, Koski sanoo.

Kosken mukaan kyseisistä ruoista ei kuitenkaan synny sen enempää hävikkiä kuin muistakaan ruoista. Hänen mukaansa suuri osa ylijäämästä koostuu ihmisten lautaselle jättämistä ruoista. Tämän vuoksi suosituimmat ruoat ovat usein niitä, joita jää myös eniten yli.

”Esimerkiksi lomalaiset usein ottavat lautaselleen enemmän ruokaa, ja siitä saattaa sitten seurata myös enemmän hävikkiä. Meillä siis yleisimpiä menekkituotteita jää myös eniten yli.”

Hävikin määrä pyritään jatkuvasti pitämään mahdollisimman vähäisenä, Koski kertoo. Buffetpöydästä yli jääneet ruoat kootaan aamiaisbokseihin ja laitetaan myyntiin ResQ Club -nimisessä sovelluksessa. Sovelluksen välityksellä kuluttajat pystyvät ostamaan ylijäämäruokaa ravintoloista, ruokakaupoista ja kahviloista.

”Todella vähän jää nykyään myymättä sitä kautta. Lähestulkoon kaikki [buffetpöydästä jäävä] ylijäämäruoka saadaan pois, eikä tarvitse heittää melkein mitään enää roskiin”, Koski sanoo.

Aamiaisboksit kootaan samoista tuotteista, joilla on paljon menekkiä. Koski mainitsee esimerkkeinä kananmunat, munakokkelin ja pekonin.

”Huomattiin, että jos bokseista tehdään liian erikoisia, eivät nekään mene kaupaksi. Tässä yritetään kuitenkin antaa myös rahoille vastinetta”, hän kertoo.

Yli 20 vuotta alalla työskennellyt Koski kertoo, että vuosien saatossa hän on nähnyt selvän muutoksen hotellien aamupalakäytännöissä.

”Tarjoiltavaa ei ole mitenkään enempää kuin ennen. Laatu sen sijaan on vuosien saatossa parantunut paljon. Me saamme nykyään myös paljon kiitosta siitä, että on tarjolla kasviperäisiä tuotteita ja erikoisruokavalioita”, hän sanoo.

Suosikkiherkkujen lisäksi suomalaisia vierailijoita yhdistää yksi muukin asia. Se korostuu Kosken mukaan aina lomasesonkina.

"Lomalaiset haluavat aina tulla samaan aikaan syömään, eli viimeisen tunnin aikana”, Koski naurahtaa.