Pienkoneessa on useita polttoainesäiliöitä. Useimmiten säiliöt sijaitsevat siivissä. Raimo Loukkola tankkaa ilmailukerhon lentokonetta ennen lentoonlähtöä.

Korpi­kenttien lentävät miehet

Lapissa on useita vähäisellä käytöllä olevia syrjäisiä lentokenttiä, joilla on takanaan loistava tulevaisuus. Nykyään kenttiä käyttävät lähinnä ilmailuharrastajat, joiden määrä hiipuu. Vain Kemijärven Ketolassa kentällä on kaupallista toimintaa.

Ulkoilutakkeihin pukeutuneet miehet tulistelevat laavulla. Sinappipurkin korkki ja grillimakkarapaketti lojuvat avonaisina sääskimyrkyn vieressä. Ulkosaunan piipusta nousee savu. Tämä ei ole metsästysseuran kokoontuminen. Asuissa ei ole huomiovärejä. Laavun edessä kulkee 900 metrin pituinen, matalan varvikon reunustama kiitorata. Pian saunan lauteilla keskustellaan todennäköisesti samasta aiheesta kuin monessa muussakin paikassa Suomessa: polttoaineen hinnasta. ”Lentobensiini maksaa noin 3,5 euroa litra ja kone kuluttaa noin 30 litraa tunnissa”, entinen ilmavoimien ja Finnairin lentäjä, nykyinen lentokouluttaja Raimo Loukkola, 69, sanoo. Kolarin ja Muonion rajalla sijaitsevalla Aavahelukan lentokentällä on meneillään ilmailukerhon vuotuinen tapaaminen. Loukkola on saapunut paikalle Tampereelta. ”Yli 65-vuotiaat eivät saa tehdä kaupallisia lentoja. Muuten lentäisin edelleen.” Laavulta ja tulipaikalta näkee Aavahelukan kiitotielle. Lohjalainen Ville Rouhiainen oli lentänyt paikalle Pirkkalasta ultrakevyellä koneellaan. Johannes Pulla valmistelee laskeutumisharjoitusten leikilliseen arviointiin käytettäviä numerolappuja. Pian ilmailukerhon puheenjohtaja, tamperelainen Klaus Gummerus hyppää Aavahelukan ilmailukerhon omistaman Piper PA-28 -koneen ohjaimiin ja tekee kiitoradalle kolme laskeutumisharjoitusta. Oikeus kuljettaa matkustajia lentokoneella pysyy voimassa vain, jos lentäjä on tehnyt vähintään kolme laskeutumista edellisen 90 päivän aikana. Näin kuluu koko viikko. Rupatellen, saunoen ja silloin tällöin lennellen. Aavahelukan piskuinen lentokenttä on yksi Lapin neljästä korpikentästä. Nykyään sitä käyttävät lähinnä ilmailuharrastajat ja palolentoja tekevät harrastajalentäjät. Kolarin kunta vastaa kentän ylläpidosta ja maavuokrasta, jota se maksaa Metsähallitukselle. Kentän ylläpito maksaa vuodessa kunnalle noin 8 000 euroa. Kentän kohtalo oli viimeksi tapetilla kesäkuussa kunnanhallituksen kokouksessa. Sen tulevaisuus näyttää epävarmalta. Kuntajargonilla sanottuna: Kolarin kunta selvittää, onko lentokentän ylläpito kunnan ydintoimintoja tulevaisuudessa. Ilmailukerholaiset eivät vaikuta olevan huolestuneita asiasta. ”Noh, katotaan nyt”, Loukkola sanoo. Aavahelukan kaltaisia hiipuvia kenttiä löytyy Lapista myös Kittilän Pokasta ja Sodankylästä. Ennen toista maailmansotaa Sodankylän kenttä toimi välilaskupaikkana Petsamon-lennoilla, mutta nykyään kenttää käyttävät harrastajien lisäksi pelastushelikopteri Aslak ja malminetsintäyritykset. Ylä-Lapissa Lemmenjoella on kaksi pientä lakkautettua kenttää. Ne ovat niin pieniä, että suurin osa lentokoneista ei voi laskeutua niille. Sodankylän Vuotsossa hylätty kenttä on kasvanut umpeen, ja Raimo Loukkola muistelee, että edellisestä laskeutumisesta sinne on kulunut ainakin 15 vuotta. Ilmailuharrastajille Lapin valoisat kesäyöt mahdollistavat pitkiä lentopäiviä. Aavahelukan ilmailukerholaiset ovat lentäneet yhdessä esimerkiksi Norjan Kirkkoniemeen syömään rapuja. Pari vuotta sitten he lensivät juhlimaan noin 250 kilometrin päähän Kemijärvelle. ”Kävimme tanssimassa ja lensimme aamuyöllä takaisin”, ilmailukerhon rahastonhoitaja Jouni Hirvonen sanoo. Äkäslompolon mökillään viihtyvä Jouni Hirvonen tarkastaa ilmailukerhon 48 vuotta vanhaa Piper-konetta ennen ilmaan nousua. Muilla Lapin korpikentillä toiminta hiipuu, mutta Kemijärven Ketolan korpikentällä tapahtuu. Siellä on testattu sekä siviili- että sotilaskäyttöön kelpaavia miehittämättömiä ilma-aluksia jo 15 vuoden ajan. Tamperelainen yksityinen yritys Robonic järjestää asiakkailleen ilmatilaa, vuokraa kenttää ja tarjoaa asiakkailleen miehittämättömien ilma-alusten eli UAV-alusten testauspalveluita. Testaustoiminta piristyi Kemijärvellä viime vuonna pitkän hiljaisen jakson jälkeen. Myös tämä kesä näyttää Robonicin toimitusjohtajan Markku Viitalan mukaan hyvältä. Asiakkaita ovat esimerkiksi Airbus ja ranskalainen ilmailu-, puolustus- ja avaruusteknologia-alan yritys Safran Electronics & Defence. Parhaimmillaan käytössä voi olla 11 000 neliökilometrin ilmatila. Manner-Euroopassa vastaavan kokoisen alan hankkiminen testauskäyttöön olisi tiheän reittilentoverkoston vuoksi käytännössä mahdotonta. Ylöjärveläinen Mauri Lehtonen pumppasi kaivosta vettä Aavahelukan kentän saunan pesua varten. Lehtosella ei ole lupakirjaa, mutta kavereilla on. Jos välillä sanoo, että puhuttaisiinko jostain muusta kuin lentämisestä, vaikka jääkiekosta, niin nämä alkavat muistella pienkoneella tehtyä kiekkomatkaa, Lehtonen kertoo. ”Pohjoisessa riittää ilmatilaa ja Suomessa sitä on mahdollista käyttää joustavasti eri toimijoiden kesken”, Viitala sanoo. Viime elokuussa Puolustusvoimat hyödynsi kenttää tutkimuksessa, jossa testattiin miehittämättömien ja miehitettyjen järjestelmien yhteistoimintaan liittyviä teknisiä ratkaisuja. Testit olivat osa Puolustusvoimien ja Saksan asevoimien välistä tutkimusprojektia, jota tukee Airbus Defence & Space ja Patria. Robonicin palveluita ostavien yrityksien testitoiminta liittyy Viitalan mukaan yleensä jollain tapaa sotilaskäyttöön, mutta Ketolassa ei ole valmiuksia aseiden testaamiseen. Lähin lentotestausalue, josta löytyy järjestelmät edistyksellisempään asetestaukseen, sijaitsee Ruotsin Lapissa ja sen omistaa Ruotsin valtio. Lento-opettaja ja lentäjä lähdössä harjoittelemaan laskeutumisia. Klaus Gummerus (oik.) tarvitsee lentopäiväkirjaansa kolme laskeutumista kolmen kuukauden sisällä, jotta saa kyydittää lentokoneella muita. Lento-opettaja Raimo Loukkola lähti mukaan. Tunturi-Lapissa Enontekiöllä kentästä meinasi tulla korpikenttä, kunnes Enontekiön kunta viime kesänä päätyi poikkeus­ratkaisuun: se osti kentän Finavialta 600 000 eurolla. Kenttä on suurimman osan vuodesta ilman lennonvarmistuspalveluita, mutta matkailun talvisesongin aikaan kenttä herää henkiin. Kauppa ei ollut läpihuutojuttu. Se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa äänin 6–9. Kentän ostamista vastustaneiden mukaan kunta otti kohtuuttoman riskin ostaessaan vaakalaudalla olleen lentokentän toimintoineen. Kannattajien mukaan ostaminen taas on pelastusoperaatio, joka mahdollistaa pitkään epävarmuudessa olleen kentän toiminnan ja turvaa Enontekiön saavutettavuuden matkailijoille. Viime talvena kentälle laskeutui noin 80 charter-lentoa. Nyt Enontekiöllä suunnitellaan kokeilua, jossa testataan Lapin sisäisten lentoreittien kannattavuutta. Haaveissa on lentää ne tulevaisuudessa sähkölentokoneilla. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan ajatukset eivät ole realistisia teknologisten rajoitusten takia. Samaa mieltä on myös pitkän lentouran tehnyt Raimo Loukkola. Hän arvioi, että sähkölentokoneet ovat varteenotettava vaihtoehto kaupalliselle matkaliikenteelle vasta vuosikymmenien päästä. Johannes Pulla antaa Klaus Gummeruksen ensimmäiselle laskeutumiselle kolmosen. Myöhemmin Gummerus ja lento-opettajana ollut Raimo Loukkola kertovat, etteivät olleet huomanneet Pullan tuomarointia lainkaan. Kolarissa Aavahelukan kentällä säätiedotuksia seuraavat ilmailukerholaiset huomaavat, että Yllästunturin huippu on paljastunut pilvien alta. Lounastauolta palannut ilmailuharrastaja Jouni Hirvonen valmistelee Piper PA-28 -konetta lentoa varten. Hän tarkistaa öljyt, renkaat, polttoaineen määrän sekä koneen yleiskunnon. Ympäristö- ja ilmastokysymyksiä enemmän harrastajalentämisen tulevaisuuteen vaikuttaa todennäköisesti harrastajamäärät ja ikärakenne. ”Uusia harrastajia ei ole. Omia lapsianikaan ei kiinnosta”, Raimo Loukkola sanoo. Useampikin kerholainen harmittelee Helsingin Malmin lentokentän sulkemista. Sen myötä lentokoulutus on siirtynyt Tampereelle. Polttoaineen lisäksi myös lupakirjat maksavat. Esimerkiksi yksityislentäjän lupakirjan eli PPL-lupakirjan hinta on 12 000 euroa. Tämän lisäksi lupakirjaan liittyvät kelpuutukset maksavat, esimerkiksi koulutus pilvessä lentämiseen maksaa noin 15 000 euroa. Jouni Hirvoselle lajin viehätys koostuu sen kaikkien osien summasta. Lentäminen on vain yksi osa-alue. ”Sen lisäksi sään vaikutukset, tekninen puoli, asentotajun menettäminen sekä g-voimat kiinnostavat.”