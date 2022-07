Poliisin mukaan kesän vilkkaimmaksi odotettu viikonloppu on alkanut normaalisti ja tavanomaisia poliisitehtäviä on ollut tasaiseen tahtiin.

Itä-Suomen poliisin mukaan Ilosaarirockissa on kirjattu viisi huumausaineen käyttörikosta. Kolmessa tapauksessa kyse on ollut kannabiksesta, yhdessä amfetamiinista ja yhdessä kokaiinista. Poliisi on sakottanut kiinni jääneitä henkilöitä.

Lisäksi poliisi kertoo ottaneensa yhden ihmisen kiinni Ilosaarirockissa ja neljä tapahtuma-alueen ympäristöstä. Kiinniottojen syynä ovat olleet järjestyshäiriöt, ilkivalta ja päihtymys.

Ilosaarirockin järjestäjien mukaan perjantaina paikalla oli 23 000 festarikävijää.

Etukäteen Itä-Suomen poliisi varautui kesän vilkkaimpaan viikonloppuun, sillä alueella on käynnissä kolme tapahtumaa: Ilosaarirock, Kiuruveden Iskelmäviikko ja Suonenjoen Mansikkakarnevaalit.

Mansikkakarnevaalien alueen ulkopuolelta poliisi on ottanut kiinni yhden ihmisen häiriökäyttäytymisen vuoksi ja yhden päihtymistilan vuoksi.

Poliisin mukaan Kiuruveden iskelmäviikot on sujunut rauhallisesti ja sopuisasti.

Itä-Suomen poliisin mukaan tavallisia poliisitehtäviä on ollut tasaiseen tahtiin, mutta perjantain perusteella näyttäisi siltä, että ”kesän vilkkain viikonloppu ei ehkä olekaan se vilkkain”.