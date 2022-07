Eduskuntaan on tulossa syksyllä kansalaisaloite, jossa vaaditaan valkoposkihanhen metsästyksen sallimista. Valkoposkihanhen ampumiseen myönnettiin viime syksynä poikkeuslupia lähes 16 000.

Syödäänkö Suomessa jo tänä syksynä valkoposkihanhesta tehtyä lintupaistia? Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk) sanoo tekevänsä kaikkensa, jotta se olisi mahdollista.

”Prosessi on pitkällä ja tavoitteeni on, että valkoposkihanhen ampumalla poistaminen helpottuu ja että lihaa voidaan käyttää myös ruokana”, Kalmari sanoo.

EU:n lintudirektiivissä rauhoitettu valkoposkihanhi on runsastunut, eikä se ole enää uhanalainen. Edelleen rauhoitettu laji aiheuttaa viljelijöille vuosittain isot vahingot, joiden korvaamiseen käytetty rahamäärä on kasvanut yli kolmen miljoonan euron.

Valkoposkihanhen ampumiseen myönnettiin viime syksynä poikkeuslupia lähes 16 000 yksilön verran. Niistä saatiin ammuttua hyvin pieni osa. Vain noin yhdeksän prosenttia luvista hyödynnettiin eli poistettua saatiin 1400 lintua.

Syynä on Kalmarin mukaan lupaprosessin kankeus.

”Luvat pitäisi saada alueellisiksi. Nyt ne ovat hyvin tarkkaan rajattuja. Sama taho, joka myöntää lupia, voi valittaa, että viereiselle pellolle on ammuttu valkoposkihanhi. Tämä on naurettavaa”, Kalmari sanoo.

Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 7. heinäkuuta 2022.

Poikkeusluvalla ammutut valkoposkihanhet pitää joko haudata tai hävittää polttamalla. Kalmarin mielestä tilanne on eettisestikin ongelmallinen.

”Maailmalla nähdään nälkää, joten on käsittämätöntä, ettei hyvää lihaa voisi hyödyntää”, hän sanoo.

Valkoposkihanhen valmistaminen ruoaksi on sallittua ainakin Ruotsissa ja Virossa. HS:n aiemmin haastattelema ruoanvalmistuksen asiantuntija arvioi, että valkoposkihanhesta saisi tehtyä kelpo aterian.

Lakialoitteen allekirjoitti yli 100 kansanedustajaa. Asia on tällä hetkellä käsittelyssä Kalmarin johtamassa maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

Suomessa muutoksen läpimenon mahdollisuuksia ovat värittäneet poliittiset kiistat. Erimielisyyttä on siitä, pitäisikö valkoposkihanhi siirtää metsästyslakiin ja muuttaa riistaeläimeksi vai säilyttää luonnonsuojelulaissa, kuten tähän asti.

Taustalla ovat näkemyserot siitä, saako rauhoitettua eläintä ylipäätään hyödyntää, sekä erimielisyydet vahingonkorvauksista ja siitä, minkä ministeriön vastuulle ne kuuluvat.

Valkoposkihanhen syömistä on puitu valtionhallinnossa sen jälkeen, kun kansanedustaja Jari Myllykoski (vas) jätti viime vuonna eduskunnalle lakialoitteen poikkeusluvalla ammutun valkoposkihanhen ja merimetson hyödyntämisen sallimiseksi.

” ”Kyse on vain ympäristöhallinnon omista periaatteista.”

Vihreiden mielestä järkevä ratkaisu olisi siirtää valkoposkihanhi metsästyslakiin. Satu Hassin (vihr) mukaan se on parempi vaihtoehto kuin ryhtyä murtamaan yhtä luonnonsuojelulain pääperiaatteista.

”Katsomme, että luonnonsuojelulaissa ei pidä avata mahdollisuutta luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten hyödyntämiseen. Toisin sanoen, jos luonnonsuojelulaissa rauhoitetun eläimen tappamiseen annetaan poikkeuslupa, perusteena pitää olla vahingon välttäminen eikä se, että halutaan hyödynnettävää saalista”, Hassi sanoo.

Vihreät eivät kuitenkaan ole Hassin mukaan ”mitenkään erityisesti vastustaneet sitä, että poikkeusluvalla ammutut hanhet saa syödä”.

Lihan hyödyntäminen mahdollistuisi vihreiden mukaan sillä, että lintu siirretään metsästyslakiin.

”Tämä ei tietenkään vapauttaisi hanhen metsästystä, koska laji on EU-lainsäädännössä ja myös Bernin sopimuksessa suojeltu. Ampumiseen tarvittaisiin siis edelleen poikkeuslupa”, Hassi korostaa.

Eduskuntaan on tulossa syksyllä kansalaisaloite, jossa vaaditaan valkoposkihanhen metsästyksen sallimista.

Kalmarin mukaan ”kaikkien maalaisjärjellä ajattelevien” tahtotila olisi se, että valkoposkihanhea voitaisiin metsästää.

”Mutta niin kauan kuin valkoposkihanhi on EU:n lintudirektiivin ykkösliitteessä, sitä ei voi metsästää. Vasta kun se on saatu direktiivin kakkosliitteeseen, voidaan Suomessa katsoa, voisiko se olla kokonaan riistalaji”, Kalmari sanoo.

Vihreiden ajama muutos johtaisi Kalmarin mukaan vain siihen, että viljelijöille maksettavat korvaukset siirtyisivät maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rahoitettaviksi.

Kari Ryhänen käytti pienriistan metsästyksessä sallittua pienoiskivääriä valkoposkihanhien karkotusjahdissa syyskuussa 2020.

”MMM:n korvauksilla on EU:n määrittämä katto, joten se tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi suurpedoista maksettavia korvauksia pitäisi leikata, jotta valkoposkihanhen aiheuttamien vahinkojen korvaustarve saadaan rahoitettua”, Kalmari sanoo.

Viljelijöiden korvaukset eivät saa Kalmarin mielestä vaarantua.

”Nykyisessä tilanteessa, jossa viljelijät ovat muutenkin polvillaan, en voi käsittää, että joku haluaisi sellaista heille.”

MMM:n neuvotteleva virkamies Sami Niemi pitää yksinkertaisimpana, että lupaviranomainen eli Ely-keskus myöntäisi poikkeusluvan linnun hyödyntämiseen samalla kun poikkeuslupa ampumiseen annetaan.

”Kyse on vain ympäristöhallinnon omista periaatteista ja siitä, että sovelletaanko näin runsaslukuiseen, miljoonapäiseen lajiin kuin valkoposkihanhi samanlaisia luonnonsuojelun periaatteita kuin oikeasti uhanalaiseen lajiin, kuten vaikka kiljuhanheen”, Niemi toteaa.

Syysmuuton aikaan Suomessa levähtää satojatuhansia arktisilta alueilta saapuvia valkoposkihanhia. Suurimmat ilmoitetut paikallismäärät olivat viime syyskuussa hurjia perinteisillä yöpymisjärvillä: Iitin Sääksjärvellä 200 000 lintua ja Kouvolan Teutjärvellä 150 000.

Niemi muistuttaa, että Ruotsissa ja Virossa on pystytty tekemään tilanteessa joustavat ratkaisut. Henkilökohtainen suojametsästys on sallittua ja niin on myös saaliin hyödyntäminen ruoaksi.

Ruotsin lainsäädäntö on toisenlainen kuin Suomessa: jakoa suojeltuihin ja metsästettäviin lajeihin ei ole.

”Metsästysasetuksella säädetään poikkeuksista. Esimerkiksi laulujoutsenen kohdalla Ruotsissa on samanlainen henkilökohtainen suojametsästyspykälä kuin valkoposkihanhen kohdalla. Ei se silti tee laulujoutsenesta Ruotsissa riistalajia”, Niemi korostaa.

Niemi sanoo lupaviranomaisen myöntäneen Suomessakin jo kerran poikkeusluvan rauhoitetun linnun syömiseen. Näin tapahtui, kun Varsinais-Suomen ely-keskus antoi muutama vuosi sitten luvan merimetson hyödyntämiseen ravintona. Merimetso kuuluu voimakkaasti runsastuneisiin rauhoitettuihin lajeihin.

Ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen elystä sanoo päätöksen olleen virheellinen.

”Valitettavasti ely-keskuksesta on annettu aikaisemmin päätös, joka ei kestä lainsäädännöllistä arviointia, mutta onneksi on niin, että jos viranomainen on joskus jossain asiassa tehnyt virheellisen tulkinnan tai perustellut asian puutteellisesti, ei samoja virheitä tarvitse toistaa”, Uljas toteaa.

Valkoposkihanhen tappamisesta ilman lupaa saa Suomessa sakot. Lisäksi hanhen arvon eli 336 euroa joutuu korvaamaan valtiolle.

Uljaan mukaan lupaviranomaisen näkemys on, että lintudirektiivissä ei ole sellaisia poikkeusperusteita, joilla lupa syömiseen voitaisiin myöntää. Lupa ampumiseen myönnetään vakavien viljelyvahinkojen estämiseksi ja syömisen kohdalla kriteeri ei täyty.

Varsinais-Suomen ely-keskus on myöntänyt tälle syksylle koko maahan lupia kymmenen tuhannen valkoposkihanhen ampumiseen. Lupia haettiin vähemmän kuin aiempina vuosina.

Mikä lupaviranomaisen näkökulmasta mättää yhtälössä, jossa valkoposkihanhia halutaan vähentää, mutta poikkeusluvat ampumiseen jäävät silti lähes kokonaan käyttämättä?

Uljaan mukaan kyse on siitä, että lupia myönnetään laajemmalle alueelle kuin mille niillä lopulta on tarvetta. Etukäteen ei voida ennustaa, mille pelloille linnut lopulta pysähtyvät.

”Kaikilla hakijoilla ei lopulta ole ollut tarvetta valkoposkihanhien karkottamiselle, sillä kaikkien hakijoiden pelloilla ei olekaan levähtänyt merkittävää määrää valkoposkihanhia”, Uljas kuvaa.

Viime syksynä Uljaan mukaan osa luvanhaltijoista ilmoitti, etteivät he jaksa ryhtyä ampumaan valkoposkihanhia, koska niitä ei ammuttuna saa syödä.

”Valkoposkihanhien ampumiseen on annettu kuitenkin lupia sen vuoksi, että niiden ampumisella saataisiin ehkäistyä viljelyvahinkoja. Vahinkojen torjuminen ei edellytä valkoposkihanhien syömistä”, Uljas muistuttaa.

Paitsi että valkoposkihanhi tekee tuhoja maataloudelle, se koetaan häiriöksi myös kaupunkien keskustoissa. Kaupungit ovat hakeneet viime aikoina lupia erilaisiin karkotuskeinoihin, kuten koirien käyttämiseen, äänikarkotteisiin ja robottilennokkeihin.